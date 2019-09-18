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Все про:безпілотник (413) міст (279) зброя (1397) Олексій Белько (1)

 Терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер. ФОТО

Затриманий 18 вересня терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер, а влітку цього року добровільно здав у поліцію вибухівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стало відомо, що 19.06.2019 року Белько Олексій Миколайович, 19.06.1977 р.н., звернувся до Деснянського УП ГУНП в Києві добровільно здав зброю і боєприпаси працівникам поліції.

Він передав правоохоронцям пласт-вибухову речовину 1кг, патрони 5,45 в кількості 88 штук і вісім навчальних імітаційних запалів, які нібито знайшов у сейфі в селі в Чернігівській області.

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Вказав адресу проживання м.Київ, просп.Маршала Жукова, 15, кв.36.

Терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер 01

Також перед затриманням він збив поліцейський квадрокоптер.

Олексій Белько має досвід служби в Збройних силах, але інформації про його участь у бойових діях на Сході країни поки немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149247
 
   
 Топ коментарі
 
Цензоре, а суд вже визнав його терористом? Чи в нас як у кацапів?
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Почему молчат о его требованиях или у нас уже нет свободы слова?
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Почему террорист? Активист, а не террорист.
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Кацап? "Свобода" нікого не "взрывала", навіть судом це вже доведено. От же ж брехун кацапський.
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Цензор, прежде чем указьівать кто террорист, ознакомтесь, что єто означает, возможно хоть не будете вьіглядеть глупо)))
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Все правильно его назвали террористом, угрозы взорвать гражданскую инфраструктуру подпадает под статью о терроризме, даже если и был без взрывчатки, тем более он открыл стрельбу.
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Єто можно назвать диверсией.
Террор єто когда угроза или насилие над живьіми людьми.
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Отак кацапи і "паляться". Це у вас в ********** так трактують визначення "тероризму", що аж ніяк не збігається з міжнародно-правовим визначенням явища!
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Если этот парень на мосту требовал прекратить капитуляцию на Донбассе, то он не совершал преступление, а чётко выполнял требование ст.17 Конституции Украины и присяги и не может быть притянуть к какой-либо ответственности Терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер - Цензор.НЕТ 7479
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Этот парень на мосту требовал по просьбе барыги прекратить преследовать самую четную гонтареву.Значит 1000 пудово не террорист
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на фронт его!, там такие навыки нужны!!
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Странно, человек воевавший за Украину в, прошедший АТО и не совершивший преступления, до суда объявляется террористом и заключается под стражу, а гандоны сепаро-террористы, воевавшие против Украины , убивавшие наших воинов отпускаются по решению суда на свободу. Алле, зеленая вафля, где справедливость, где обещанные реформы?
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Поки що всі претензії до Підра Мальдивсько-Офшорного Свинарчука I. Зелень ще в судах, мєнтах і прокурорах не насрала, хоча, вже бачу, цілком може перевершити в майбутньому свого папірєдніка.
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не хрюкай как сепар в марике с дырками в плечах Терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер - Цензор.НЕТ 1156
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Він просто розчарувався у головнокомандовочі.
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Зрозуміло! Що нічого не зрозуміло. Заспокоїлись, полягали спатоньки. Ранок вечора мудріший. Завтра щось почуємо. А на сьогодні - ВСЕ - спати. Всім розумним бажаю гарних і мирних снів. Ідіть до своїх дітей. Якщо не забули батьків, у кого вони ще є - побажайте їм спокійної ночі. Добранічь!!!
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Ничего не понятно. Были ли от него какие то требования, просьбы?
Но за мост !!!, все равно, ...пожизненно, увы. А нах мне он опять через 15 лет и ... опять мост.
Ты его **** строил?? Тирарист ****.
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Нічого не зрозуміло! Правильно сказали. Вимог ніхто не почув. Отже, давайте дочекаємося, хоч якихось розумних підходів до своїх висновків. І про "терориста" нехай скажуть спеціалісти. Ми всі були "спеціалістами", коли посилати замість себе і своїх рідних на бойню в Іловайськ наших хлопчиків майже з дерев"яними палицями. Не всі спеціалісти розуміють, що вони там побачили і пережили. Сьогодні Київ побачив наслідки війни, яку влада офіційно до сих пір не вважає війною. В кожній голові, яка ТАМ побувала живе ВІЙНА. Доки ми це не зрозуміємо - буде нам ПРОБЛЕМА прямо з цієї бійні. Який, нафіг, терорист? Так терористи не поводяться. Нічого не зрозуміло! Лягайте спати. Завтра буде новий ДЕНЬ.
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Угроза взорвать мост это прямой терроризм.
даже в поезде за дернул стоп-кран по баловству можно получить два года.
а перекрыл мост - тут. пардон, лет на 5-7 потянет как минимум
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это за угрозу.
И здесь суд покажет всю свою "строгость" относительно психически больного человека.

А тех кто взрывает на Донбассе в пользу паРашки - те не считаются - то так - хулиганство...
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Ви - прокурор? Ви - суддя? Що і кому "тягне" нехай розбираються спеціалісти. Деякі фахівці можуть довести, що людині потрібна медична допомога, яку їй вчасно не надали, коли було потрібно. Тоді ваші прогнози "на 5-7 років" претворюються в суцільну ганьбу, шановний. Не знаходите себе поряд з людиною, яку ви замість себе послали воювати в котлах? А ви там були? А у вас жимало серце під "градами", як у нього? А ви знаєте, що зараз у нього в голові? Отже, дочекайтеся хоч якихось висновків, а потім вже "вякайте" про загрозу і "тероризм". Добранічь!
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Мавпочки чоколадної ботоферми працюють в поті чола.
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Нутром чую шо это начало длинной формулы Штайнма пуйловскогог Штрейкбрехера.
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Блаженний муж, що йде на суд неправих
І там за правду голос свій підносить,
Що безтурботно в сонмищах лукавих
Заціплії сумління їх термосить.

Блаженний муж, що в хвилях занепаду,
Коли заглухне й найчуткіша совість,
Хоч диким криком збуджує громаду,
І правду й щирість відкрива, як новість.

Блаженний муж, що серед гвалту й гуку
Стоїть, як дуб посеред бур і грому,
На згоду з підлістю не простягає руку,
Волить зламатися, ніж поклониться злому.

Блаженний муж, кого за теє лають,
Кленуть, і гонять, і поб'ють камінням;
Вони ж самі його тріумф підготовляють,
Самі своїм осудяться сумлінням.

Блаженні всі, котрі не знали годі,
Коли о правду й справедливість ходить:
Хоч пам'ять їх загине у народі,
То кров їх кров людства ублагородить.

Іван Франко
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