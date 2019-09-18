 Терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Стало відомо, що 19.06.2019 року Белько Олексій Миколайович, 19.06.1977 р.н., звернувся до Деснянського УП ГУНП в Києві добровільно здав зброю і боєприпаси працівникам поліції.
Він передав правоохоронцям пласт-вибухову речовину 1кг, патрони 5,45 в кількості 88 штук і вісім навчальних імітаційних запалів, які нібито знайшов у сейфі в селі в Чернігівській області.
Вказав адресу проживання м.Київ, просп.Маршала Жукова, 15, кв.36.
Також перед затриманням він збив поліцейський квадрокоптер.
Олексій Белько має досвід служби в Збройних силах, але інформації про його участь у бойових діях на Сході країни поки немає.
Террор єто когда угроза или насилие над живьіми людьми.
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Но за мост !!!, все равно, ...пожизненно, увы. А нах мне он опять через 15 лет и ... опять мост.
Ты его **** строил?? Тирарист ****.
даже в поезде за дернул стоп-кран по баловству можно получить два года.
а перекрыл мост - тут. пардон, лет на 5-7 потянет как минимум
И здесь суд покажет всю свою "строгость" относительно психически больного человека.
А тех кто взрывает на Донбассе в пользу паРашки - те не считаются - то так - хулиганство...
Штайнмапуйловскогог Штрейкбрехера.
І там за правду голос свій підносить,
Що безтурботно в сонмищах лукавих
Заціплії сумління їх термосить.
Блаженний муж, що в хвилях занепаду,
Коли заглухне й найчуткіша совість,
Хоч диким криком збуджує громаду,
І правду й щирість відкрива, як новість.
Блаженний муж, що серед гвалту й гуку
Стоїть, як дуб посеред бур і грому,
На згоду з підлістю не простягає руку,
Волить зламатися, ніж поклониться злому.
Блаженний муж, кого за теє лають,
Кленуть, і гонять, і поб'ють камінням;
Вони ж самі його тріумф підготовляють,
Самі своїм осудяться сумлінням.
Блаженні всі, котрі не знали годі,
Коли о правду й справедливість ходить:
Хоч пам'ять їх загине у народі,
То кров їх кров людства ублагородить.
Іван Франко