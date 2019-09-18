 Терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стало відомо, що 19.06.2019 року Белько Олексій Миколайович, 19.06.1977 р.н., звернувся до Деснянського УП ГУНП в Києві добровільно здав зброю і боєприпаси працівникам поліції.

Він передав правоохоронцям пласт-вибухову речовину 1кг, патрони 5,45 в кількості 88 штук і вісім навчальних імітаційних запалів, які нібито знайшов у сейфі в селі в Чернігівській області.

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Вказав адресу проживання м.Київ, просп.Маршала Жукова, 15, кв.36.

Також перед затриманням він збив поліцейський квадрокоптер.

Олексій Белько має досвід служби в Збройних силах, але інформації про його участь у бойових діях на Сході країни поки немає.