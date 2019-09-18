 Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік

Про це за підсумками засідання повідомив спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За словами Сайдіка, сторони продовжать дискусії з питань імплементації "формули Штайнмаєра", обміну полоненими, розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення. Він не повідомив про прийняття будь-якого рішення, заявивши лише, що ТКГ працює за принципом консенсусу.
Цю тему продовжать обговорювати 1 жовтня, сказав Сайдік.
Тоді ж, за його словами, продовжиться обговорення питання розведення сил і засобів ураження на Донбасі та обмін полоненими. Таким чином, 18 вересня жодних рішень на переговорах стосовно Донбасу прийнято не було.
наши - полное прекращение огня, отвод войск, выход наших погранцов на кордон, кышнуть всех заезжих ...и только потом, хорошо бы с миротворцами или ОБСЕ какие-то выборы, с возможностью участвовать в них и кандидатов с Украины и строго по законам Украины
те же - выборы и что-то типа автономии (свое все, вплоть до правительства, копов, армийки....) в теле Украины, с головой в рашке... и снятие продуктовой блокады и денежное довольствие по-полной программе ...а! забыл! полная амнистия всем уродцам...
т.е. как и о чем можно договориться??? в чем уступать? где искать компромисс???
То есть когда любой ход их этих ведет к ухудшению позиции
а если честно...так все не "договорное"...противоположное
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Підсумки засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську озвучила речниця представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці.
За яких умов Україна готова виконати "формулу Штайнмаєра": Повне припинення вогню на Донбасі
;забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
забезпечення на окупованих територіях роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.
https://24tv.ua/****************/
То есть кацапотвари в составе этих жопошников могут ездить ВЕЗЬДЕ,где им приспичит?
5 миллионов из них закопали в землю.
Десятки тысяч отправили на историческую родину.
Все население Германии прошло денацификацию.
пристайко, как дал свое согласие на штанмаера,
так с ним в заднице и веренется домой?
гораздо хуже было бы, если бы того штанмаера с пристайкиным согласием согласовали .
Ведь в телевизоре они выглядит по другому,особенно когда сидиш в теплой хате,на мягком диване,обняв одной рукой жену,а другой банку с пивомУ нас таких тоже выше крыши было. А сейчас многи сами идут на контракт. Потому что дохотить начало.
Ну и конечно написав Украина с маленькой буквы ты ватный зебиленыш вообще не палишься, прямо таки кацапский ШтЫрлиц.
А я ещё слышал, что Порошенко ПВО над Украиной построил за свои деньги!
По поводу обмена всех на всех, то и тут такая же херня -кацапы почти наверняка не отдадут всех заложников, зато жиденок на радостях выпустить всех убийц и террористов в пропорции примерно 10 к 1. Зато перед телекамерами покрасуется, как и при обмене моряков.
Итого. Нужно показать, что мы имеем высокоточные ракеты "в форточку" (если их нет, Пастора на вилы).
Сколько стоит ракета? А сколько стоит жизнь нашего защитника-простого солдата-сына-мужа? ****.. порвал бы его на его евангилие ...
"Несостоявшийся саммит «нормандской четверки» 17 сентября - это расхождение в подходах.
Французская и немецкая сторона настаивали на необходимости саммита как нового толчка для реанимации процесса, Россия же хотела конкретного результата, фиксированного на бумаге.
Отложили, на октябрь", - написав пан Венедиктов у соцмережі
https://patrioty.org.ua/politic/zustrich-zelenskoho-z-putinym-zirvana-venediktov-povidomyv-podrobytsi-295859.html
З.Ы. Подписаться под формулой капитуляции отказался Кучма. Узеленского что, надеялись Кучму тупо подставить, и ничего ему не сообщили?
Дебилы, ***** (с)