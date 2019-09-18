 Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік

Про це за підсумками засідання повідомив спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Сайдіка, сторони продовжать дискусії з питань імплементації "формули Штайнмаєра", обміну полоненими, розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення. Він не повідомив про прийняття будь-якого рішення, заявивши лише, що ТКГ працює за принципом консенсусу.

Цю тему продовжать обговорювати 1 жовтня, сказав Сайдік.

Тоді ж, за його словами, продовжиться обговорення питання розведення сил і засобів ураження на Донбасі та обмін полоненими. Таким чином, 18 вересня жодних рішень на переговорах стосовно Донбасу прийнято не було.

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