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Все про:Штайнмаєр (181) Мінськ (500) Донбас (13047) Сайдік (135) Тристороння контактна група (133)

 Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік

"Тристороння контактна група в Мінську не змогла узгодити реалізацію "формули Штайнмаєра", переговори продовжаться 1 жовтня.

Про це за підсумками засідання повідомив спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Сайдіка, сторони продовжать дискусії з питань імплементації "формули Штайнмаєра", обміну полоненими, розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення. Він не повідомив про прийняття будь-якого рішення, заявивши лише, що ТКГ працює за принципом консенсусу.

Цю тему продовжать обговорювати 1 жовтня, сказав Сайдік.

Тоді ж, за його словами, продовжиться обговорення питання розведення сил і засобів ураження на Донбасі та обмін полоненими. Таким чином, 18 вересня жодних рішень на переговорах стосовно Донбасу прийнято не було.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська сторона ніколи не погоджувалася з формулою Штайнмаєра, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149246
 
   
 Топ коментарі
 
1 Октября продолжиться сдача национальных интересов Украины. До этого времени СМИ олигархов должны подготовить почву, среди зе-дебилов...
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Медведчук не сидит, Ахметова тоже не посадят что ли? Зебилы это уже мародер или еще нет?
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Ну хоть так. Формула Штайнмайера в этом виде это реальная гражданская война в Украине.
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Это просто какое-то издевательство над Украиной? Какая-такая формула штангенциркуля? Кто ее подписывал со стороны Украины? Издевательство какое-то. раша все это делает специально, чтобы ничего не делать, а все ведутся на это.
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Зачем РФ выводить свои войска, если Пристайко заявил что в случае провала переговоров, украинских военных заменят на миротворцев? Надо просто подождать и украинцы сами капитулируют.
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все решится в нормандском формате а не в минске, пристайко еще 2 сентября дал согласие
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потому что эту формулу все трактуют по-своему!
наши - полное прекращение огня, отвод войск, выход наших погранцов на кордон, кышнуть всех заезжих ...и только потом, хорошо бы с миротворцами или ОБСЕ какие-то выборы, с возможностью участвовать в них и кандидатов с Украины и строго по законам Украины
те же - выборы и что-то типа автономии (свое все, вплоть до правительства, копов, армийки....) в теле Украины, с головой в рашке... и снятие продуктовой блокады и денежное довольствие по-полной программе ...а! забыл! полная амнистия всем уродцам...
т.е. как и о чем можно договориться??? в чем уступать? где искать компромисс???
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Это называется Цугцванг
То есть когда любой ход их этих ведет к ухудшению позиции
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Даже первый вариант не вариант. Какие именно выборы там проводить, по законам им максимум светят выборы в сельсовет. Тоесть кого выбирать будут? Президента автономии, вне очередные парламентские, может референдум кокой нибудь?
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в Минских угодах было и про выборы, по законам Украины (как обычные местные) без всяких спец. предложений ))) но...баяре лугандонские хотят свою вотчину и царювать хотять сами
а если честно...так все не "договорное"...противоположное
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Україна готова реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра" щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов. Серед них - повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій.

Підсумки засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську озвучила речниця представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці.
За яких умов Україна готова виконати "формулу Штайнмаєра": Повне припинення вогню на Донбасі
;забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
забезпечення на окупованих територіях роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

https://24tv.ua/****************/
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моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

То есть кацапотвари в составе этих жопошников могут ездить ВЕЗЬДЕ,где им приспичит?
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Прямо таки вижу мониторинг ОБСЕ в Крыму, или про Крым зебилы уже забыли?
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в 1944 г французы очистили нацию от коллаборантов, перевешав их на телеграфных столбах, без суда,в том числе и проституток , а нам предлагают амнистировать и простить. Помилование коллаборантов -это хуже чем преступление, это поощрение коллаборационизма
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так, їх же десятки тисяч..цифра дуже велика. Що з ними робити?
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Нацистов были миллионы.
5 миллионов из них закопали в землю.
Десятки тысяч отправили на историческую родину.
Все население Германии прошло денацификацию.
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т.е. ето *****, пардон министр инострнных дел Украины,
пристайко, как дал свое согласие на штанмаера,
так с ним в заднице и веренется домой? Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 7732
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Пристайко дал согласие? Там все решает беня через ручного клоуна.
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Там в ЗЕлеБенском лагере царит полная паранойя и сцыкотыння про последствия:
Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 4120
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Идет зондаж мнения пассионарного меньшинства, способного эту жидовскую погань быстренько отправить в родные палестины (причем не факт что в живом виде), вот и делаются пробные вбросы, промолчат или недостаточно активно будут протестовать, значит можно сливать страну и дерибанить землю. Ну а если станут активно возмущаться (особенно власть боится массовых уличных акций протеста), то тогда можно сделать вид, что это была очередная зебильная шутка, телепузики схавают.
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Ну так клоуны же. Обьяснят это професси-аннальной привычкой шутить
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_Нет никакого зондирования. О предательских договорённостях предателей с врагом мы узнаём с опозданием и постфактум!
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Еще утром никто об этой формуле особо не бухтел. К обеду бухтеть начали,а вечером оказывается,что осталось согласовать детали. Просто хронология дня. Можно даже просто тупо посмотреть по ленте новостей цензора
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_Я боялся именно этого, ещё пару дней назад. Ждал результата, но сам думал что скорей всего предательство состоится. Что в среду предатели согласятся на т. н. формулу шайтанмайера, т. е. просто на предательство Украины! И вот нате!
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А сам Штайнмайер в курсах, на чому його смажуть?
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Просто не согласовали с сепарами кое какие мелочи , как например будут называться кацапские войска - народная милиция или просто милиция, ну а так у зебилов и сепаров по словам сайдика консенсус и взаимопонимание по вопросу уничтожения Украины.
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совсем неплохой результат...

гораздо хуже было бы, если бы того штанмаера с пристайкиным согласием согласовали .
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Ура, главзебил еще не окончательно согласовал сдачу Украины, отложил на пару недель. Это однозначно перемога.
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Формула Шахермахера - це перенесення війни з дамбасу в Київ.
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Вот тогда и интересно будет посмотреть на зеленых
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Слишком дорого нам всем обойдется зебильная тупость и наша апатия и желание посмотреть на то, как зебилы начнут скулить и раскаиваться. Так что проще заставить жидов сейчас отказаться от своих планов по уничтожению Украины (капитуляция кацапам, дерибан земли и госсобственности), чем потом жизнями тысяч патриотов и потерей территорий расплачиваться за тупость аморфной быдломассы готовой Родину продать за колбасу.
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Знаеш,это конечно нехорошо,но хотелось бы просто посмотреть на рожи "уставших от войны",когда это прийдет к ним в дом. У меня дома эта херня уже пять лет. И че я только не слышал от уставших! Что я фошызд,почему я пишу не из окопа,а че ты такой умный,да это же наши люди и много чего еще. А вот когда это коснется каждого уставшего лично,липкими пальцами возмет за шкурку и макнет мордой в дерьмо,тогда я с удовольствием послушаю,что "мы,73 процента есть воля народу,а вы - лохи" скажут. Понюхав и попробовав
Ведь в телевизоре они выглядит по другому,особенно когда сидиш в теплой хате,на мягком диване,обняв одной рукой жену,а другой банку с пивомУ нас таких тоже выше крыши было. А сейчас многи сами идут на контракт. Потому что дохотить начало.
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формула есть но украина настаивает на выводе российской армии контроль над границей и участие в выборах украинских партий. все кто кричит предательство либо провокатор либо дурак.
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Так в том, что главное различие этой "формулы" от минской капитуляции в том, что выборы проводятся до вывода оккупационных войск.

Ну и конечно написав Украина с маленькой буквы ты ватный зебиленыш вообще не палишься, прямо таки кацапский ШтЫрлиц.
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олег мне не интересно спорить с людьми которые перекручивают и врут . ты просто мелкое брехло. я написал что формула как таковая есть но требование Украины такие вот . напомню тебе что порошенко так красиво говорил о любви к Украине и одновременно грабил и свой народ и свою армию. да и еще на данный момент 70% украинцев поддерживают то что делает президент. можешь продолжать там ватник зебил или еще что то мне это безразлично потому что такие как ты на большее не способны.
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Андрей примеры грабежа конкретно есть??? А не просто бла бла бла.А вот что Порох армии помогал и помогает до сих пор есть.А ваш Зебобик клоун офшорный пианист недоучка.
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А есть примеры грабежа Коломойским? Но только конкретные факты, документы, цифры, судебные дела открытые при Порошенко против Коломойского. Нет? Да они все святые!

А я ещё слышал, что Порошенко ПВО над Украиной построил за свои деньги!
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Поясните будь ласка вашу фразу - Украина настаивает на участие в выборах украинских партий». А там что ещё и кацапские партии будут?
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Ордловцы ваще предполагают участие ТОЛЬКО своих партий,ордловских
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примитив . не стоило так стараться . какие там партии будут мы все увидим . донбасс это Украина вася .
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Пора прекратить всякий базар про формулы пока кацапсины не свалили с Донбасса, ну а потом можно и Штайнмухера, хотя мне больше нравится формула Яроша Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 192
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Развести стороны, чтобы не убивали наших бойцов, и возвратить пленных. Хорошие два пункта. Но кацапия и к ним имеет претензии. Если эти пункты не выполнятся, то и другие пункты нечего рассматривать.
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А насколько нужно развести стороны, чтобы кацапы не имели возможности убивать наших бойцов с учетом наличия у них дальнобойной артиллерии, реактивных залповых систем, ОТРК, дронов (в том числе и ударных) и их ДРГ будут и дальше спокойно подходить к нашим позициям на расстояние выстрела из стрелкового оружия и даже из ручного гранатомета? До Киева, а может сразу до Львова? И что помешает сепарам продвинуться в серой зоне как только наши войска отойдут? глубокая озабоченность из ОБСЕ или телефонный скулеж главзебила своему кремлевскому хозяину?
По поводу обмена всех на всех, то и тут такая же херня -кацапы почти наверняка не отдадут всех заложников, зато жиденок на радостях выпустить всех убийц и террористов в пропорции примерно 10 к 1. Зато перед телекамерами покрасуется, как и при обмене моряков.
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Короче. Без Штатов... не "договоримся". Трумп? , тот же *****, только вид сбоку.
Итого. Нужно показать, что мы имеем высокоточные ракеты "в форточку" (если их нет, Пастора на вилы).
Сколько стоит ракета? А сколько стоит жизнь нашего защитника-простого солдата-сына-мужа? ****.. порвал бы его на его евангилие ...
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Ракет нет и не предвидится, в силу объективных (слишком мало времени прошло с начала разработки) и субъективных причин (нет денег в бюджете, на выплаты пенсий сепарам мы тратим больше чем на вооружение армии во время войны (20млрд. пенсий и 16млрд на закупку и ремонт вооружения)).
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В штатах пме иплана Трампа есть Конгресс
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А ты набери полный рот говна и плюнь пастору в его ясные очи
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Інсайдом про зірвану зустрічі президентів в Нормандські форматі в Telegram поділився головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, близький друг прес-секретаря президента Р, Дмитра Пєскова, зазначають Патріоти України.
"Несостоявшийся саммит «нормандской четверки» 17 сентября - это расхождение в подходах.
Французская и немецкая сторона настаивали на необходимости саммита как нового толчка для реанимации процесса, Россия же хотела конкретного результата, фиксированного на бумаге.
Отложили, на октябрь", - написав пан Венедиктов у соцмережі
https://patrioty.org.ua/politic/zustrich-zelenskoho-z-putinym-zirvana-venediktov-povidomyv-podrobytsi-295859.html
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Ну шо порохоботы, совсем запутал вам сивушные мозги этот Штенмаййер!? Не знаете хорошо это или плохо. Меньше нужно дурные петины методички читать, а то совсем идиотами станете.
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Вот смотрю на тебя, феерический дебил, или всё таки тунгус зауральский
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Подлива какай то Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 5690 Лугандон продолжает стрелять по команде )(уйла , а ВСУ отводит войска ,еще и мост ремонтируют , кстати , а где патриоты , почему не блокируете строительство моста Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 9416
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Это же надо... Кучма там в минске - более проукраинский, чем мид и президент...
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Спектакль. Там предатели Украины обсуждают предательство с врагами Украины.
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Ну да, кацапы не соглашаются им надо раздел по Днепру, а зебилы пока ссат.
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Нет, они бы взяли часть, но им нужна ВСЯ Украина. В крайнем случае без пары областей.
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Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 872

З.Ы. Подписаться под формулой капитуляции отказался Кучма. Узеленского что, надеялись Кучму тупо подставить, и ничего ему не сообщили?

Дебилы, ***** (с)
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короче, пока граница не наша - никакие формулы.
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Пристайко-**** продажная,его в первую очередь на кол
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