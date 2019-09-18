 Хотів поговорити зі своєю дівчиною, інших вимог не було, - Крищенко про затриманого мінера моста Метро. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Під час першочергових заходів було встановлено особу цієї людини і його контактні дані. З ним відразу зв'язалися психологи і командир спецпідрозділу. Він хотів поговорити зі своєю дівчиною. Оскільки більше жодних вимог не було - вирішили його затримувати. Від самого початку у нього був карабін, але він його викинув.

Під час затримання заборонених речовин при ньому не було. Візуально він був під дією якихось речовин, але докладніше можна буде сказати тільки після експертизи", - розповів Крищенко.

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Під час затримання чоловік опору не чинив. Постраждалих немає.

Зараз на місці працюють вибухотехніки, перевіряють чи не було заміновано автомобіль.





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