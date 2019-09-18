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Все про:Запорізька область (410) Айдар (95) Ян Осока (796) 53 окрема механізована бригада (44)

 Загиблого на Донбасі українського воїна Владислава Роя поховають 19 вересня в Запорізькій області. ФОТО

19 вересня, в селі Різдвянка Новомиколаївського району Запорізької області о 12.00 відбудеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Владиславом Роєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Владислав Рой, 1994 року народження, житель Різдвянки, солдат, стрілець-помічник гранатометника 1-го відділення 1-го взводу 3-ї роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 17 вересня близько 3.00 ночі в районі міста Залізне (м.Южне) Донецької області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час обстрілу наших позицій із РПГ.

Владислав Рой народився 30.08.1994 року. У квітні цього року був призваний за контрактом і служив у батальйоні "Айдар".

У нього залишилися батьки і сестра.

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Загиблого на Донбасі українського воїна Владислава Роя поховають 19 вересня в Запорізькій області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149244
 
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