 Українському бізнесу пора вийти із замків, - американський бізнесмен Хейманс

Таку пораду дав Джеремі Хейманс – американський бізнесмен, філантроп і візіонер, автор бестселера "Нова влада" – під час свого виступу в Києві, передають Українські новини.
Візит Хейманса в Україну був організований за підтримки Zagoriy Foundation і фармацевтичної компанії "Дарниця". Він став черговим етапом проекту #MEETheFUTURE, який ініціював співвласник "Дарниці" Гліб Загорій з метою познайомити українців з ідеями сучасних зарубіжних мислителів, носіїв глобальних трендів і авторів книг про бізнес.
Джеремі Хейманс займається дослідженнями феномена "нової влади", яка з'явилася тоді, коли технічний прогрес в IT-сфері суттєво спростив комунікації між людьми. Вона базується не на ієрархії і жорсткому командуванні, а на залученні великої кількості рівних учасників, кожен з яких добровільно вносить свій внесок у досягнення загальної мети.
"Якщо стара влада - валюта, то нова влада – це потік", - пояснює Хейманс.
Згідно з його "компасом лідерства", сучасні менеджери діляться на чотири категорії в залежності від того, яку модель управління і який тип цінностей вони поєднують. Це "замки" (стара модель, старі цінності), "кооптатори" (нова модель, старі цінності), "лідери груп підтримки" (стара модель, нові цінності) і "лідери громадських сил" (нова модель, нові цінності).
Джеремі провів опитування присутніх у залі гостей і з'ясував, що переважна більшість людей знаходяться в категорії "замків", але прагнуть в найближчі роки вийти звідти.
"Це гарна новина. Замки стають небезпечним місцем", - сказав Хейманс.
Водночас, старовладна модель зберігатиметься ще довгий час – наприклад, для експертних сфер на кшталт хірургії.
"Стара влада не вимре, як динозаври", - підкреслив Джеремі. Він додав, що компанії та організації будуть "ходити по колу", мігруючи від однієї моделі до іншої.
Джеремі Хейманс – співзасновник благодійної корпорації Purpose, лауреат премії Ford Foundation, один із найкреативніших діячів бізнесу за версією журналу FastCompany. Він став вже четвертим гостем #MEETheFUTURE. В рамках проекту в Києві виступали підприємець з Кремнієвої долини Наїм Зафар, шведський філософ Олександр Бард і перший в світі кіборг Нейл Харбіссон.
Українському бізнесу пора вийти із замків, - американський бізнесмен Хейманс
Керівникам бізнесу в Україні потрібно активніше використовувати сучасні, а не консервативні методи управління, щоб ефективно конкурувати в сучасному "гіперз'єднаному" світі.
Таку пораду дав Джеремі Хейманс – американський бізнесмен, філантроп і візіонер, автор бестселера "Нова влада" – під час свого виступу в Києві, передають Українські новини.
вы наверное в Трускавце не рыгали, а то бы поняли....
паликмахтеров обзывалось - не все обучились как выяснилось
на кнопку соседа не давить....
какой уж тут алень?
такое...
Если ты заметило , чудо , это репост , а не мой собственный коммент . .Понимаешь что такое - репост , дурко ,, или мне и это тебе "разжёвывать" . ?
Об этом сообщает пользователь сети Марина Пастернак.
Деятельность глав государств разделили вопросами в двух колонках. Порошенко подписали как "Президент", а Зеленского - "ЗэЗэдэнт". Пользователи сравнили достижения чиновников во время их правления. Также описано отношение народа к обоим.
В комментариях пользователи написали, что поклонники Зеленского должны понять. Отметим, что пост прокомментировали сторонники экс-президента Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328922-v_seti_metko_pokazali_glavnye_otlichija_prezidentstva_poroshenko_i_zelenskogo
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