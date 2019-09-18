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 Економіка
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Все про:бізнес (357) США (5412)

 Українському бізнесу пора вийти із замків, - американський бізнесмен Хейманс

Керівникам бізнесу в Україні потрібно активніше використовувати сучасні, а не консервативні методи управління, щоб ефективно конкурувати в сучасному "гіперз'єднаному" світі.

Таку пораду дав Джеремі Хейманс – американський бізнесмен, філантроп і візіонер, автор бестселера "Нова влада" – під час свого виступу в Києві, передають Українські новини.

Візит Хейманса в Україну був організований за підтримки Zagoriy Foundation і фармацевтичної компанії "Дарниця". Він став черговим етапом проекту #MEETheFUTURE, який ініціював співвласник "Дарниці" Гліб Загорій з метою познайомити українців з ідеями сучасних зарубіжних мислителів, носіїв глобальних трендів і авторів книг про бізнес.

Джеремі Хейманс займається дослідженнями феномена "нової влади", яка з'явилася тоді, коли технічний прогрес в IT-сфері суттєво спростив комунікації між людьми. Вона базується не на ієрархії і жорсткому командуванні, а на залученні великої кількості рівних учасників, кожен з яких добровільно вносить свій внесок у досягнення загальної мети.

"Якщо стара влада - валюта, то нова влада – це потік", - пояснює Хейманс.

Згідно з його "компасом лідерства", сучасні менеджери діляться на чотири категорії в залежності від того, яку модель управління і який тип цінностей вони поєднують. Це "замки" (стара модель, старі цінності), "кооптатори" (нова модель, старі цінності), "лідери груп підтримки" (стара модель, нові цінності) і "лідери громадських сил" (нова модель, нові цінності).

Джеремі провів опитування присутніх у залі гостей і з'ясував, що переважна більшість людей знаходяться в категорії "замків", але прагнуть в найближчі роки вийти звідти.

"Це гарна новина. Замки стають небезпечним місцем", - сказав Хейманс.
Водночас, старовладна модель  зберігатиметься ще довгий час – наприклад, для експертних сфер на кшталт хірургії.

"Стара влада не вимре, як динозаври", - підкреслив Джеремі. Він додав, що компанії та організації будуть "ходити по колу", мігруючи від однієї моделі до іншої.

Джеремі Хейманс – співзасновник благодійної корпорації Purpose, лауреат премії Ford Foundation, один із найкреативніших діячів бізнесу за версією журналу FastCompany. Він став вже четвертим гостем #MEETheFUTURE. В рамках проекту в Києві виступали підприємець з Кремнієвої долини Наїм Зафар, шведський філософ Олександр Бард і перший в світі кіборг Нейл Харбіссон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149243
 
 
 Топ коментарі
 
Надо отжимать у порохоботов все до последней гривны - это отличный бизнес . И никаких траншей от МВФ не понадобится .
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я тут твоё старое фото нашел
Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 5171
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тебе винторогому и такое за счастье. потомок алкоголиков.
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это американский козленок, который умел считать до четырех
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американцы умеют считать получше тебя,который за их доллары на коленях в поле зайца загоняешь Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 1787А еще они не давят гусей трактором
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больше обо мне пиши, я люблю бесплатных шестерок, которые делают мне рекламу на этом сайте Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 5481 Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 6572
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беня уже ломанулся с пристегнутой шмарклей.....
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Если новая власть - это поток, то кто тогда Богдан после этого?
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канцептуальный алень - шо не понятно?

вы наверное в Трускавце не рыгали, а то бы поняли....
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ето у них курсами для начинающих
паликмахтеров обзывалось - не все обучились как выяснилось
на кнопку соседа не давить....
какой уж тут алень?
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ну если хоть полтора десятка детусиков с Трускавца вылупится - форрум удался!
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под етот мой коммент нихто ответить не хочет Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 8797 Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 8797 Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 8797
такое...
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тут самое главное мужа-дальнобощика убедить, шо ребятусик его....
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Надо отжимать у порохоботов все до последней гривны - это отличный бизнес . И никаких траншей от МВФ не понадобится .
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главное успеть,пока порохоботы все не спалили,как гонтарева
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кстати , да . новой власти надо бы пошустрее проводить конфискацию .
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кинескопный телевизор в 2К19 ? о хоспади ... Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 3792
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тебе винторогому и такое за счастье. потомок алкоголиков.
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Запрети экспорт какао и ничего ожимать не придется)) авакову отменить визы пусть в замке сидит
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Зеленский фактически становится Януковичем,который списывал десятки млд. грн. долгов Ахметову и остальным олигархам.
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Эта власть не получит НИ КОПЕЙКИ от моих доходов.
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В каком разделе, пункте этого проекта закона 1210, который проводит изменения в Налоговом кодексе, прописана твоя херня? Долбодятел.
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в разделе 12 , пункте 6 , 33 страницы Українському бізнесу пора вийти із замків, - американський бізнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 1026 ..

Если ты заметило , чудо , это репост , а не мой собственный коммент . Українському бізнесу пора вийти із замків, - американський бізнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 2754 .Понимаешь что такое - репост , дурко ,, или мне и это тебе "разжёвывать" . ?
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Без замків нічим буде касововий апарат чіпляти.
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...В сети опубликовали таблицу, где сравнили достижение и деятельность бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего гаранта Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пользователь сети Марина Пастернак.

Деятельность глав государств разделили вопросами в двух колонках. Порошенко подписали как "Президент", а Зеленского - "ЗэЗэдэнт". Пользователи сравнили достижения чиновников во время их правления. Также описано отношение народа к обоим.
Українському бізнесу пора вийти із замків, - американський бізнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 5441

В комментариях пользователи написали, что поклонники Зеленского должны понять. Отметим, что пост прокомментировали сторонники экс-президента Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328922-v_seti_metko_pokazali_glavnye_otlichija_prezidentstva_poroshenko_i_zelenskogo

...
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