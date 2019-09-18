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 Політика України
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Все про:ГПУ (3228) звільнення (661) Рябошапка Руслан (116) Стрижевська (7)

 Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Анжелу Стрижевську з посади заступника генпрокурора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", 18 вересня 2019 року підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора А. Стрижевської", - йдеться в повідомленні.

Стрижевська була призначена заступником генерального прокурора в липні 2016 року. До цього вона обіймала посаду начальника управління реформ і якості роботи Генпрокуратури. У 2005 році була суддею Печерського районного суду Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка звільнив прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей

Нагадуємо, раніше Рябошапка звільнив заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса, першого заступника генерального прокурора України Юрія Севрука і першого заступника генпрокурора Дмитра Сторожука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149242
 
   
 Топ коментарі
 
она токсична . замазана по уши об порошенко . и стучит регулярно своему шоколадному куратору .
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так порохоботы этож и есть кремлеботы Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську - Цензор.НЕТ 3615
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начальника управления реформ и качества работы - только вдумайтесь в эту должность

Как будто специально создана для тех кто никуя не умеет
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подрезал стрижихе крылья, теперь как ощипанная курица бегать будет
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Скіьки бабла жіночка заплатила., а тут такий облом.. Хтось заплатив більше... У Рябошапки зайві гроші не бувають. ВІн ІДЕЙНИЙ.
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За Медведчука не знаю, а вот убийцу Стерненка, которого она прикрывала, посадят точно, тем более, что подозрение в полиции уже готово, а тормозит все прокуратура!
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А, так вот чему русня радуется... наедятся что националистов будут сажать. Надейся убогий, смотри только там бутылку не раздави от напряжения в ожидании Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську - Цензор.НЕТ 5764
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Все убийцы должны должны быть наказаны, независимо от расы, вероисповедания или националистического взгляда! А безнаказанность и покрывательство будет только рождать новые преступления! Пора привыкать, времена Петра ушли в прошлое...
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А кто ты такой, что ты решаешь, что он убийца? Осмотрелось российского тв? Ты не зарекайся кацап, вы еще за Петей скучать будете, когда вас по нормальному начнут ущемлять а не цацкаться как Петя.
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Видео помнишь? "Чувак, мы вызвали скорую, жди", - это все, что сказал Стерненко умирающему десантнику. Последний к приезду скорой уже скончался.

Иван Кузнецов, десантник 25 аэромобильной бригады ВСУ...У него осталось трое детей

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Та хоть десять детей... он напал на Стернеко, Стерненко ему ответил. Почему скорую не вызвал друг этого десантника? Знаешь почему? А у них телефонов не было просто! Ты типо не понимаешь почему они сидели ночью под домом Стерненко без телефонов?
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Мне нравятся твои попытки найти какие-то оправдания... суд их учтет и наказание будет по справедливости!

Кстати, а ты всегда бегаешь за нападавшими и режешь их ножом? Вопрос риторический, можешь не отвечать!
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Вот когда суд закончится, вот тогда и будешь рассказывать кто убийца. Пока это твои больные фантазии образовавшиеся на фоне отупения от кацапской пропаганды. Стернко правильно ущемляет русню, честь ему и хвала. Побольше бы таких людей в Украине.
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Что суд со Стерненком разберется, можешь не сомневаться...
А это еще одна заноза для страны! График повесток в суд для допроса Петра 10, 13, 18, 27, а также 3 октября... кольцо сжимается!
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Может и выщипнул пару перьев. Новые вырастут. Ничего ей не будет. На крайняк свалит в РФ. Эту девушку если пустить в оборот, то цепочка может вывести на таких товарищей, что лучше не начинать. Себе дороже.
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Ну поменяют шило на мыло. И что? Три года алканафт руководил прокуратурой р что?
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Стрижевская была назначена заместителем генерального прокурора в июле 2016 года

аха , еще одного порохобота кышнули , туда ей и дорога
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У зебилов враги не ***** и коррупционеры, а порохоботы. Это говорит о многом...
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так порохоботы этож и есть кремлеботы Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську - Цензор.НЕТ 3615
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Да-да, кремлеботы не любят русню и чмошников обдобланных "слугой народа" и "сватами". А вот зебилы и кремлеботы вроде тебя - тяжело отличить... за ваш "конец войны" и прочая выгодная для ***** позиция.
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а кого любят порохоботы? молдаван будкостроителей, которые отмародерили всю Украину?
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Ватный чмошник не в состоянии понять, что власть любить не обязательно... все просто.
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а без личных оскорблений ты рошеновское гавно, конечно отвечать не умеешь Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську - Цензор.НЕТ 5625
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Да какое оскорбление, ватная русня - не люди. Это так... как вы любите Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську - Цензор.НЕТ 9478
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она токсична . замазана по уши об порошенко . и стучит регулярно своему шоколадному куратору .
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Еще зебилы и кремлеботы всем сердцем ненавидят Порошенко. Разницы никакой нет, кто пишет зебил или кремлебот - там весь набор штампов рашистской пропаганды.
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начальника управления реформ и качества работы - только вдумайтесь в эту должность

Как будто специально создана для тех кто никуя не умеет
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коханок треба ж десь влаштовувати, щоби були наче і при ділі і в будь-який час можна було видвинутися на операцію з бойовими подругами - тобто, на шашлик.
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Хіба в законі не прописано, що генпрокурор призначає своїх замів?
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Немного об этом...Вчера, 17 сентября, в Мариуполе у бывшего прокурора, который сейчас на пенсии... из банковской ячейки пенсионера были похищены $150 тыс., €30 тыс. и полкилограмма золота. Злоумышленнику грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.... А кто здесь больше злодей? Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську - Цензор.НЕТ 7550
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увольняют снимают кожен день пачками...чистят педросвинарник конца и краю не видно
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Есть еще одна несомненная характеристика справедливости, о которой упоминали древнегреческие философы. Речь идет о преимущественно ее социальном характере. Справедливость - добродетель, организующая здоровое общество. Дело в том, что естественный нравственный закон распространяется как на отдельных индивидов, так и на общества. Но всеобщность закона справедливости (его должны исполнять все), и тот факт, что справедливость добровольно поддерживает подавляющее большинство людей говорят о том, что справедливость - норма, предназначенная прежде всего для упорядочения жизни социума. Ее цель - гармонизировать в рамках общества затраты с оплатой, преступление и воздаяние, устранить перекосы в распределении благ, воздать каждому члену общества по его вкладу в общественную жизнь
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азебиленыши все увольняют, призначают а результат нулевой)))
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Это та, которая с ениным ездила в изриль перетирать дела со ставицким
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