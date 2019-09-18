 Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві

Зловмисникові - 42 роки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання theБабель. Він народився в кримському Форосі, довгий час жив у Сімферополі, повідомили журналістам джерела в правоохоронних органах.
Згідно з даними сайту Київміськадміністрації, він є учасником антитерористичної операції і подавав клопотання про отримання земельної ділянки. Бельке мав звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А3628, розташованої в Броварах Київської області.
26 червня суд визнав Бельке винним у самовільному залишенні військової частини, призначивши йому покарання у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті на строк 7 днів.
У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції Києва 1 кг вибухівки та 88 набоїв. За його словами, він знайшов їх "у сейфі в селі на Чернігівщині".
На даний момент чоловіка звільнено з військової частини.
За одною кримською адресою з Олексієм була прописана Олена Бельке. Її по-батькові та дата народження повністю збігаються з даними столичного "мінера". За даними відкритих джерел, така жінка була секретарем дільничної виборчої комісії в Сімферополі після окупації півострова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше зловмисник здався поліції.
Выходить не на Майдан, а по конкретным адресам ЗЕманды.
Молодость, романтика
Мы в Днепропетровске всем отделением сидели на губе, когда удрали с экскурсии в музей в генделык
Жаль, через пару часов нас оттуда выгнали
Перемога на Донбасі і в Криму потребує не одне десятиліття.
Потому, что станет понятно, что, если ЗЕ не прекратит предательство, то это только цветочки и предупреждение?
Хай бы ЗЕманцы и зебильцы своими руками убивали украинцев, а не заставляли сидеть под пулями и снарядами без снабжения и возможности ответить.
Вас предупреждали, когда вы верещали "хуже не будет". Предупреждали, что в стране 350 тысяч человек, которые с ЗЕлюпой не согласны и хорошо умеют убивать.
Теперь вы знаете наверняка - хуже будет. Гораздо хуже.
нужно отдать должное автору этой идеи по разделению народа..
Порохосрань готова взрывать Украину в бессильной злобе, несбыточном желании вернуть мародера или с помощью хаоса доказать "свою правоту".