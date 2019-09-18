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Все про:Київ (6504) мінування (482) міст (279) Олексій Белько (1)

 Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві

Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві і здався поліції - колишній військовослужбовець. Він брав участь в АТО, а 3 місяці тому добровільно здав у поліцію 1 кг вибухівки та 88 набоїв.

Зловмисникові - 42 роки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання theБабель. Він народився в кримському Форосі, довгий час жив у Сімферополі, повідомили журналістам джерела в правоохоронних органах.

Згідно з даними сайту Київміськадміністрації, він є учасником антитерористичної операції і подавав клопотання про отримання земельної ділянки. Бельке мав звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А3628, розташованої в Броварах Київської області.

26 червня суд визнав Бельке винним у самовільному залишенні військової частини, призначивши йому покарання у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті на строк 7 днів.

У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції Києва 1 кг вибухівки та 88 набоїв. За його словами, він знайшов їх "у сейфі в селі на Чернігівщині".

На даний момент чоловіка звільнено з військової частини.

За одною кримською адресою з Олексієм була прописана Олена Бельке. Її по-батькові та дата народження повністю збігаються з даними столичного "мінера". За даними відкритих джерел, така жінка була секретарем дільничної виборчої комісії в Сімферополі після окупації півострова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше зловмисник здався поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149241
 
   
 Топ коментарі
 
Требовал прекратить капитуляцию Украины.
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це ж треба, як влучно ви себе відрекомендували..
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Очередной представитель Ылиты, требовал вернуть Петра Алексеевича на трон.
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Отакі слабохарактерні і довірливі надивляться як мародер-офшоренко зомбує масси дезенформативними вислолюваннями, а потім починають усілякі дурниці вимагати... Треба заборонити 5анал , прямий і всі соєво-пропагандистські мас-медіа.
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капітуляція, яка ж це дурниця?...і без 5 каналу ясно, що квн не переможе кгб
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У випадку мародера-офшоренка це не капітуляція... це політична дупа, куди його запхав український народ.
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Потому, что взрывать надо не мосты, а конкретных капитулянтов.
Выходить не на Майдан, а по конкретным адресам ЗЕманды.
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Тут не ясно, чи мотиві особисті, чи зе-покращення його до такого довело. Зе-перемоги, які ми спостерігаємо кожного дня любого можуть з розуму звести
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Вот так вырастают шансы пана Авакова остаться вечным министром МВД.
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так вырастают шансы после нового года ввести чрезвычайное положение, ввиду сложившихся обстоятельств, угрожающих государству и гражданам
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это только тебе он так делал, можешь поделиться опытом
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А от це вже справді цікаво ! Третя колонка про мінера,і досі не згадано про його єдину вимогу-припинення капітуляції на Донбасі ! Зате очевидне наривання гіменця-не змогли очорнити солдата напряму,знайшли якусь родичку в Криму ! Не соромно ?
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Гауптвахта, гауптвахта.
Молодость, романтика
Мы в Днепропетровске всем отделением сидели на губе, когда удрали с экскурсии в музей в генделык
Жаль, через пару часов нас оттуда выгнали
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Біда України у тім ..що у нас дуже багато зрадників ..Коли копнути історію ..ми побачимо .Коли зрадили Мазепу втратили Січ ..зрадили Грушевського ..втратили Україну ..Зрадили Бандеру втритили мову і свої традиції ..Були на крок до перемоги ..і знову зрада )..Ось такі пироги Хлопці і Дівчата .
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хорошо что не застрелили снайперы... Ситуации по жизни разные бывают, тем более если чел воевал...Надеюсь разберутся...
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Були "за крок" до якої перемоги ?
Перемога на Донбасі і в Криму потребує не одне десятиліття.
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а, якщо періодично відводити війська, то шанси на перемогу тільки зростатимуть...
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Видно что народу уже невмоготу без Порошенко.
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Да уж за порохосвином соскучлись сокамерники Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 6703
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А почему такой честный и неподкупный Цензор не пишет о требованиях "террориста"?

Потому, что станет понятно, что, если ЗЕ не прекратит предательство, то это только цветочки и предупреждение?
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Основна вимога виконана - формулу Штайнмаєра прийняли.
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Именно это и есть предательство вкупе с отступлением и бессмысленными и безответными смертями бойцов ВСУ.
Хай бы ЗЕманцы и зебильцы своими руками убивали украинцев, а не заставляли сидеть под пулями и снарядами без снабжения и возможности ответить.
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Вірно, але ж він не українець, тому на смерті ВСУ йому, попросту кажучи, начхати. А як артист - може хоч на коліна, хоч без трусів затанцювати. Справ то?
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Вы ? Бо остальные даже не знают когда переговоры. Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 1665
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це він ще землю не почав спродувати, а ще, як потім приймуть закон про викуп у держави бескоштовно приватизованих квартир
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Бутусов не хочет чтобы сторонники войны выглядели полными психами.
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Перемоги бувають різними ..У нашому випадку визнання ..нашої країни яка бореться за демократичні правила існування це, велика перемога ..Але суспільство яке 100 років жило в тоталітарній системі цього не зрозуміє...Для нашого суспільства перемога це повний шлунок )))..Я в перше сюди пишу ..Може щось не так ..Не ображайтесь .
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Категорично неподобається твердження "терорист", людина просто нестерпіла і вирішила щось робити. Таким чином, потроху, нам будуть впарювати, що атовець=терорист.
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да ладно, порохохряк руками военного прокурора целые подразделения атовцев за решетку бросал, вот не помню, чтобы ты о власти винницкого мародера, что то подобное писал Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 1880
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Ты просто ***** номерная зеленая.В АЕО сьездить не пробовал ЗЕбот диванный?
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ха-ха-ха Вот это у тебя пердачина задымилась Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 1245
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На номерного не обиделся,на скуку не обиделся,на уклониста не обиделся.Диагноз:***** зебонутая вульгарис.
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Так свинки ж пердаками и воюют,правда за гешефт Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 2272
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и давно у нас в Броварах зона АТО была?))) нашли АТОшника. Психбольной какой-то порохобот. Все их нутро и вылазит наружу. Готовы по трупам идти к своей цели. Что и делали с 13го года.
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У Зебилов подгорает,так как понимают,что это первый звоночек на действия и политику их мессии.
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Первый звоночек - это угроза терактом?
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Тогда вы поймете в наручниках или за решеткой. Другого выхода не будет.
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Но сколько вас за это время поляжет...

Вас предупреждали, когда вы верещали "хуже не будет". Предупреждали, что в стране 350 тысяч человек, которые с ЗЕлюпой не согласны и хорошо умеют убивать.

Теперь вы знаете наверняка - хуже будет. Гораздо хуже.
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Так вот они и будут стрелять. И что-то мне подсказывает, что уставшие от войны к этому нихрена не готовы.
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Шо ты несешь убогое,выкинь из своей кукушки сою дурень
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Да стрелять порохосвинкам прийдется,пердаками Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 4376 и они это уже исполняют Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 4376
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Соси рошенку соевое быдло и тебя попустит террррорист
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Лучше рошенку,чем ты у ЗЕлени,но тебе не привыкать,соси з ********.
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Быдло невынимай изо рта кожаную рошенку,тебе же лучше, вот и соси на здоровье гнида Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 2655
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соевое быдло противостоит зебильным дегенератам..
нужно отдать должное автору этой идеи по разделению народа..
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Потом это расскажите,когда такой террорист,возле вас взорвется или ваших детей,просто по тому,что он посчитает себя правее всех правых.
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Коли вбили Окуєву (під Києвом ) підірвали Шеремета посеред Києва. чи загибель контрозвідника то були просто *забави * !?.Так ?
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Именно так - пробежавшись по комментам и лайкам убеждаемся в этом.
Порохосрань готова взрывать Украину в бессильной злобе, несбыточном желании вернуть мародера или с помощью хаоса доказать "свою правоту".
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Думаю, что в следующий раз цель будет выбрана правильно, все будет лучше продумано и никаких требований не будет.
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ага, вот когда ты лично сядешь за пакет со взрывчаткой, то так и будет, "банзай порохосвин" только не забудь прокричать
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Но это будешь не ты,ты от телевизора оторваться не сможешь.
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террористы сейчас в правительстве сидят, Украину оккупантам сдают
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ага, а ылита мосты через Днепр в столице на зло путину, взорвать решила.
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Дальше соевые Чернигов пойдут бомбить,так их ***** научил
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бу га га на "1+1" кажуть що цей мінер "жертва кохання", що його кинула дівчина а він міст замінував щоб повернути її "канал самих чесних новин" беняТБ! Не бреше!
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Геббельс-ТВ. У зебилов все, как у кацапов уже.
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брехати ще треба вміти, Геббельс то геній просто.
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Служив у грушній частині. Можливо це все є постановою.
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Поэтому все как воды в рот набрали про его требования.
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Ще невідомо чи здаватимуть ЗЕлені українські землі, чи ні. Тому матеріальні засоби та і себе треба було берегти.
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Сколько же больных людей у нас оказывается. Толпы жаждущих крови. Только почему-то эти толпы сидят на теплых диванчиках. А вы в Донецк переезжайте на пмж и посмотрим насколько вы крови хотели. Пи*деть не горы ворочать же, да?
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Наташа, вот сиди в своём Донецке и не *****.
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