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 Терориста, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримано. ФОТО

Спецпризначенці поліції затримали мінера моста Метро в Києві

Як передає Цензор.НЕТ,https://censor.net.ua/ua про це повідомив Антон Геращенко.

Він зазначив: "Терориста, який погрожував сьогодні підірвати міст Метро, щойно затримали спецпризначенці Нацполіції - "КОРД".

Дякую всім поліцейським, хто ризикуючи своїм життям береже спокій киян.

Під час затримання ніхто зі співробітників поліції не постраждав.

Правопорушникові буде надано необхідну медичну і психіатричну допомогу, після чого на нього чекає суд".

Терориста, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримано 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149239
 
   
 Топ коментарі
 
Терорист вимагав від президента та уряду припинити "капітуляцію України".
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авжеж, це ви, зебіли, чекаєте капітуляції, бо усталі ат вайни, а людина хоч щось робить
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Дегенерат небось наслушался бредней парашинки про капитуляцию и решил исполнять?
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Если мы хотим спокойно жить и развиваться, нужен немедленный арест Порошенко и его банды. Иначе мы утонем в терактах.
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Шиз, все начнется когда пуйло впихнет в Украину ОРДЛО на своих условиях.
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Михаил Гирняк, полностью своими согласна! зелененькие ещё до конца не поняли, что происходит. им бы порошенко присел и вся радость! думать не хотят за завтрашний день. не думала, что в стране столько глупцов!
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Хм... А почему террорист?

Вроде ничего чел не взорвал, никого не убил, никого не предал, в отличии от нынешней власти.
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для меня ситуация однозначна: напряжённость в обществе растёт
теперь либо власть покрутит задом-флюгером и подстроится под мнение активной части общества, либо власть попытается переломить их через колено
всё развивается в правильном направлении - ждём прихода к власти украинских патриотов
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То что Вы так ждете уже приходило в 2014 но за него больше никто не проголосует, все уже увидели "патриотизм" махницкого и тягнибока-ХВАТИТ.
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Не будет выборов, поснись, когда армия увидит реальное предательство, клоунов развесят по столбам.
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Цапа, не тебе решать в нашей стране - запомни эти слова!
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Трепло диванное, настоящие патриоты мосты в Киеве взрывать собрались, а ты только за клавиатурой патриотизм показываешь.
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Скоро буде амністія бойовиків днр і по всій Україні розповзуться всі ці терористи з днр !
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То шо робыть ? Мародера до корита, кума алкаша в ГПУ, добробатів по тюрмам ?
Кажіть, ми всі Вас підтримаємо..
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Отстаивать интересы своей страны, но для вас сучек, это темный лес, вам главное вовремя нагнуться и лизнуть.
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Так чё Вы тратите время на пустой треп ? Бегом "Отстаивать интересы своей страны" взорвем все мосты, здания, АЭС. Это ж по Вашему "Отстаивать интересы своей страны".
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Где я сказал про взрывы? В минских договоренностях ничего нет про отвод ВСУ, проведение выборов под дулами боевиков, изменение конституции. А формулой этого штангенциркуля пусть ваЗЕлин с Пристрайкой подотрутся.
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Я не силен в минских договоренностях, но насколько мне известно они 4-летней давности, как и формула штангерциркуля, как и проведения там выборов только после вывода рос.войск. Что для Вас это только сегодня стало сенсацией мне удивительно.
Относительно взрывов, то статья просто о взрывателе, которого ылита в каждой теме боготворит и пытается всех переубедить, что взрыв моста в центре Киева-это акт патриотизма высшей пробы, а терориста нужно наградить и ставить детям в школах в пример как Шевченка или Бендеру.
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читай минские соглашения подписанные при порошенко. там все про амнистию для боевиков и не пиши здесь всякую х...
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сумасшедших хватает. то ли ещё будет.
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так ог сдался получается, раз лежит.
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Тепер всі хто проти капітуляції будуть прирівнюватись до терористів.
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Кстати, совсем недавно Порошенко перед журналистами заявил, что Минские соглашения писал лично он с Меркель.
Так что, если порохоботам что-то не нравится, идите к ПЕСУ под хвост.
Благодарите писателя Петю, что по соглашениям сначала в ОРДО должны быть выборы и лишь только потом граница передается под контроль Украине.
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