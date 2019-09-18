 Терориста, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримано. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ,https://censor.net.ua/ua про це повідомив Антон Геращенко.
Він зазначив: "Терориста, який погрожував сьогодні підірвати міст Метро, щойно затримали спецпризначенці Нацполіції - "КОРД".
Дякую всім поліцейським, хто ризикуючи своїм життям береже спокій киян.
Під час затримання ніхто зі співробітників поліції не постраждав.
Правопорушникові буде надано необхідну медичну і психіатричну допомогу, після чого на нього чекає суд".
Вроде ничего чел не взорвал, никого не убил, никого не предал, в отличии от нынешней власти.
теперь либо власть покрутит задом-флюгером и подстроится под мнение активной части общества, либо власть попытается переломить их через колено
всё развивается в правильном направлении - ждём прихода к власти украинских патриотов
Кажіть, ми всі Вас підтримаємо..
Относительно взрывов, то статья просто о взрывателе, которого ылита в каждой теме боготворит и пытается всех переубедить, что взрыв моста в центре Киева-это акт патриотизма высшей пробы, а терориста нужно наградить и ставить детям в школах в пример как Шевченка или Бендеру.
Так что, если порохоботам что-то не нравится, идите к ПЕСУ под хвост.
Благодарите писателя Петю, что по соглашениям сначала в ОРДО должны быть выборы и лишь только потом граница передается под контроль Украине.
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko