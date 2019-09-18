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Все про:Київ (6504) мінування (482) міст (279)

 Перекритий міст Метро в Києві через загрозу вибуху терористом - до місця події прибули Аваков і Кличко. МВС задіяло бронетехніку і снайперів. ФОТО

Ситуація на мосту метро в Києві залишається напруженою. Співробітники МВС залучили бронетехніку і снайперів, до місця прибув глава МВС Аваков і мер Києва Кличко.

Як передає Цензор.НЕТ, за повідомленням "Київ оперативного" на мосту помічено снайпера.

Також у соцмережах з'явилися кадри бронетехніки і спецназівців, які прибули до місця події.

За повідомленням телеканалу 112.Україна до місця подій прибув глава МВС Арсен Аваков і мер Києва Віталій Кличко.

Перекритий міст Метро в Києві через загрозу вибуху терористом - до місця події прибули Аваков і Кличко. МВС задіяло бронетехніку і снайперів 01
Перекритий міст Метро в Києві через загрозу вибуху терористом - до місця події прибули Аваков і Кличко. МВС задіяло бронетехніку і снайперів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149237
 
 
 Топ коментарі
 
Чоловік, який погрожує підірвати Міст Метро у Києві вимагає від президента та уряду припинити "капітуляцію України".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328902-terorist_na_mostu_metro_ozvuchiv_svoji_vimogi
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Сдалсо уже вроде. Порохобот по предварительной информации. Требовал прекратить зраду на Донбассе.
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Перекличка вазелиновым калоедов
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а клочко зачем там?????????? рейтинг поднять???????????
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Просто так пАложена. У ХВильмах так пАказывают... Перекрытый мост метро в Киеве - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов - Цензор.НЕТ 5987
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А где конспирологические теории Арахамии о том, что напрячь Кличко выгодно Богдану?
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Предупредил минера что мост можно не взрывать, с его рехформами он сам скоро упадет.
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Минер в курсе, но больно уж хочется своего халдея посадить вместо Кличко.
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А Аваков зачем там? Тоже мне стратег спецопераций)))
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Чоловік, який погрожує підірвати Міст Метро у Києві вимагає від президента та уряду припинити "капітуляцію України".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328902-terorist_na_mostu_metro_ozvuchiv_svoji_vimogi
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Но ведь об этом будут помалкивать сколько смогут.
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Кличко должен был обеспечить дополнительный транспорт, для горожан, при таких обстоятельствах.. а он пирится поперся, мразь..
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Он хотел отобрать твою машину для перевозки горожан, но ты не в Украине и машины у тебя нет.
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да, я с красной площади это пишу, Путин рядом, ржем вдвоем с вас, порохосранчиков Перекрытый мост Метро в Киеве из-за угрозы взрыва террористом - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов - Цензор.НЕТ 5984
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не Путин, а *****.
И не с Красной Площади ты пишешь, а с Макеевки или Горловки.

А то, шо над койкой у тебя висит портрет ***** - я вполне верю.
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Мне надо, шоб вы, падлы лугандонские, ни в коем случае не были амнистированы.
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а клочко зачем там?????????? НЕ ОН БАКСЕР. А МАЛО ЛИ....
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да все его уже задержали. синька зло
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уже взяли за жабры горе-террориста, наверняка какой нибудь алкаш-аватар после белой горячки
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это порохобот, выступал против навой власти. Данные Ганапольского с "прямого"
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подсвинок за батю порохохряка решил заступиться? Перекрытый мост метро в Киеве - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов - Цензор.НЕТ 273
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Уточнення: то зеблан. Каже, шо розчарувався "реХВормами" зельоного. Його мати - вчителька - так і не дочекалася зарплати $4 тис. Інфа 100% з Г + Г.

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Ага, а от Кличко требовал отменить запрет на продажу алкоголя в Киеве.
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та вже цей ******* здався! -телевізор сказав
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Порохоботы - довольны? Это ж вы подначивали народ со своим путчем и визжали про капитуляцию. Ну вот он и пошел требовать "Прекратить капитуляцию Украины на Донбассе". Информация канала "Прямой".
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Бандита на г+г дивись. Там фото президентом кличуть
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это первая ласточка. будете сливать Украину-будет вам снежный ком.
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зато зебики ты не потребуют прекратить капитуляцию украины
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ст 190 п.2 всех кто подначивал давно известны,это потенциальные сидельцы на общем режиме,просто сейчас до них руки не дошли,но дойдут,дело времени
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ну його можна зрозуміти якщо він патріот а путлер його вигнав з Криму з дому, повзуча агресія рашка відбирає собі шмати теріторії.
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хотів підірвати Дніпро, щоб з нього воду в Крим не пустили
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Аваков заявил, что задержали.
Цензор часа через четыре тоже сообщит.
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мост метров?
аккуратннее дорогие - шо позволено форрумчанам - не позволено редакторам.
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Сдалсо уже вроде. Порохобот по предварительной информации. Требовал прекратить зраду на Донбассе.
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Захвативший мост Метро в Киеве сдался силовикам. В ходе переговоров к нему подъехал БТР, мужчина поднял руки и лег на асфальт, его задержали.

Информацию о задержании подтвердил глава МВД Арсен Аваков.(с)
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Кто б сомневался. Перекрытый мост метро в Киеве - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов - Цензор.НЕТ 9943 Лучше бы в Козине под Дворцом требовал вернуть украденное Народу Украины.
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а жаль, лучше бы в жмура превратили, хороший порохобот - мёртвых порохобот.
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у зебобіків взагалі мізки відсутні, це кнопки млять)
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Кто-нибудь, забаньте этого ондоклеточного
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Отвлекают от предательства! Идите *****! Думаете шибко умные?! Мрази! Перекрытый мост метро в Киеве - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов - Цензор.НЕТ 4867
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Поменьше надо кривой смотреть и канал"чесных"новын,тогда по пьяне дурных мыслей не будет.Теперь присядет.
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Жалко Поросяты и Медведчука с Беней нету, так бы можно было взрывать Перекрытый мост метро в Киеве - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов - Цензор.НЕТ 684
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Сабаков рейтинг піднімає свій))) Який цирк..
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ФСБ помогает авакову создать положительный имидж в глазах зебилов, что будет дальше? в рашке дома взрывали
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Источники сообщают, что "взрыватель" на мосту метро - 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Полицейские говорят, что он выдвинул требования политического характера, которые руководство полиции строго запретило озвучивать...
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требование уже известно он требовал Порошенко на второй срок
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Если этот парень на мосту требовал прекратить капитуляцию на Донбассе, то он не совершал преступление, а чётко выполнял требование ст.17 Конституции Украины и присяги и не может быть притянуть к какой-либо ответственности
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отвод войск на донбасе это пункт минских солашений подписаных Порошенко,нужно Порошенко проверить чем он руководствовался подписывая эти соглашения,может денег дали,тогда сколько?
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Ты шо **..тый? минские бумажки - це туалетний папір
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е..тый ты на всю голову, Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН
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Порошенко их подписал? А ну, кацап, жги еще, что-нибудь из виртуальной реальности. Перекритий міст Метро в Києві через загрозу вибуху терористом - до місця події прибули Аваков і Кличко. МВС задіяло бронетехніку і снайперів - Цензор.НЕТ 3686
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ЗЕ превратил Украину в пародию на московию... плохую пародию
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Снайпер с каким-то коллиматором, цензор жги еще))))
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