 Перекритий міст Метро в Києві через загрозу вибуху терористом - до місця події прибули Аваков і Кличко. МВС задіяло бронетехніку і снайперів. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, за повідомленням "Київ оперативного" на мосту помічено снайпера.

Також у соцмережах з'явилися кадри бронетехніки і спецназівців, які прибули до місця події.

За повідомленням телеканалу 112.Україна до місця подій прибув глава МВС Арсен Аваков і мер Києва Віталій Кличко.



