 Перекритий міст Метро в Києві через загрозу вибуху терористом - до місця події прибули Аваков і Кличко. МВС задіяло бронетехніку і снайперів. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, за повідомленням "Київ оперативного" на мосту помічено снайпера.
Також у соцмережах з'явилися кадри бронетехніки і спецназівців, які прибули до місця події.
За повідомленням телеканалу 112.Україна до місця подій прибув глава МВС Арсен Аваков і мер Києва Віталій Кличко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328902-terorist_na_mostu_metro_ozvuchiv_svoji_vimogi
И не с Красной Площади ты пишешь, а с Макеевки или Горловки.
А то, шо над койкой у тебя висит портрет ***** - я вполне верю.
Цензор часа через четыре тоже сообщит.
аккуратннее дорогие - шо позволено форрумчанам - не позволено редакторам.
Информацию о задержании подтвердил глава МВД Арсен Аваков.(с)
сдался