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Все про:хабар (2752) Хмельниччина (273) РДА (118) Держгеокадастр (60)

 На Хмельниччині ексчиновника РДА затримали на хабарі 2,5 тис. дол. за вирішення питання в Держгеокадастрі, - Нацполіція. ФОТО

У Хмельницькій області правоохоронці затримали колишнього чиновника однієї з РДА, який отримав хабар за вирішення земельного питання в Держгеокадастрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Хмельниччині ексчиновника РДА затримали на хабарі 2,5 тис. дол. за вирішення питання в Держгеокадастрі, - Нацполіція 01

За 2 500 доларів "винагороди" фігурант обіцяв вплинути на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру Хмельницької області при ухваленні рішення про передачу підприємцю у приватну власність п'яти земельних ділянок площею 10 гектарів для ведення особистого селянського господарства.

Колишній член комісії з питань агропромислового комплексу, землеустрою та соціального розвитку села однієї з райдержадміністрацій, був затриманий відразу після одержання 2 500 доларів хабаря в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Хмельниччині ексчиновника РДА затримали на хабарі 2,5 тис. дол. за вирішення питання в Держгеокадастрі, - Нацполіція 02

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На Хмельниччині ексчиновника РДА затримали на хабарі 2,5 тис. дол. за вирішення питання в Держгеокадастрі, - Нацполіція 03

Вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149236
 
 
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В Хмельницкой области правоохранители задержали бывшего чиновника одной из РГА, который получил взятку за решение земельного вопроса в Госгеокадастре

Очередного порохобота поймали . Будет сидеть как путриот Гримчак
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О, а Зеленський обудсмена по землі шукав. Ось і кандидатура - буде башляти хоч і 100%, навіть на коліна стане мордою до народу й пробачення попрохає.
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поросят свинохряка потихоньку прорезают, они визжат от ужаса, но крышевать уже некому, старший порохохряк сам под следствием ходит
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ти справжня свиноматка з номером, який присвоїли тобі на виставці колгоспниз досягнень
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На Хмельнитчине экс-чиновник РГА задержан на взятке /снова мелочь килька-тюлька. Пора обученному в университете Соломона Рябошапке браться за кашалота Коломойского.Пока он не заглотнул землю Украины.
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