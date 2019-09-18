 Один захисник України загинув і двох поранено в зоні Операції Об'єднаних сил, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, двоє - зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- неподалік від Березового з боку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;

- поблизу Водяного з боку Ужівки - з ручного протитанкового гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- неподалік від Травневого - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Кримського з боку Донецького - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - додали в штабі.





