 Один захисник України загинув і двох поранено в зоні Операції Об'єднаних сил, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, двоє - зазнали поранень", - сказано в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік від Березового з боку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;
- поблизу Водяного з боку Ужівки - з ручного протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік від Травневого - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського з боку Донецького - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - додали в штабі.
Но, формулу Черчилля никто не отменял - правительство, выбравшее вместо войны бесчестье, получит и то и другое.
Путин отказался встречаться с Зе, тупо загоняет Зе в угол
Наверное не каждый ...Но...
Родині та близьким співчуття........
Пораненим хлопцям - одужання.
кажеш, погодився на формулу штангешухєра, щоб вибори провести та легітімізувати лугандонську владу?
Швидко до Майдана йдете, а чи встигнете втікти?
Може, вже достатньо писати В ЗОНЄ, операції мають РАЙОН ПРОВЕДЕННЯ, а зона - це те, що давно вже плаче, по деяким нинішнім зебілам та їх підзебільникам...
В зв'язку з цим я як головнокомандуючий, гарант конституції, цілісності та непорушність кордонів прошу розробити та невідкладно прийняти законопроект який дає право накладати санкції у вигляді націоналізації бізнесу, структур, організацій тощо, кінцевим власником якого є громадянин країни агресора.
Санкції вводяться автоматично, пропорційно кількості обстрілів з лднр.
Також окремим пунктами у разі летальних випадків почергове блокування лднр, пмр, світла, газу, соцвиплат, пенсій, переміщень, тощо.
Президент України.............. 2024р.