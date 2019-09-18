 Українська сторона ніколи не погоджувалася з формулою Штайнмаєра, - Порошенко

"Ніколи українська сторона не погоджувалась із формулою Штайнмаєра. Ніколи. Ні на паризькому, ні на берлінському самітах. Штайнмаєр запропонував, єдина позиція була, що давайте одразу після проведення виборів вступить в силу закон про особливий режим місцевого самоврядування. І ні слова більше", – заявив лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі політсили.
"Все в подальшому від лукавого, бо це була путінська інтерпретація формули Штайнмаєра, проти якої заперечували і президент Франції, і канцлер Німеччини, і врешті-решт сам Штайнмаєр", – зауважив Петро Порошенко під час спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
Він також додав, що дехто намагається сказати, що мінські угоди – це інструмент здачі суверенітету.
"Друзі, для цього достатньо їх просто прочитати. Там 13 пунктів, там можна визначити і протокол від 5 вересня 2014 року, і меморандум від 19 вересня 2014 року, і від 12 липня. Чіткі позиції: виведення окупаційних військ, виведення важкого озброєння і техніки; роззброєння незаконних збройних формувань. В тому числі, і передача під український контроль неконтрольованої ділянки українсько-російського контролю", – сказав він.
"Як би хто не критикував – альтернативи мінським угодам за п’ять років ніхто не запропонував. На сьогоднішній день надзвичайно важливо, щоб була спільна, погоджена і прийнята "дорожня карта", або план імплементації мінських угод", – підкреслив Петро Порошенко.
Він наголосив, що позиція України, позиція Франції і Німеччини, які представляють Європейський Союз і погоджена зі Сполученими Штатами Америки є абсолютно чіткою: спочатку безпековий компонент, який забезпечує захист вільного волевиявлення громадян і відновлення суверенітету України над всією окупованою територією. Другий етап – політичний компонент і проведення під наглядом міжнародних спостерігачів виборів, які відповідають високим стандартам БДІПЛ.
"Хочу наголосити при тому, що ніякого розведення військ в Мінських угодах немає. Ви його не знайдете. Це елемент, який наближає безпековий компонент, який ми маємо встановити", – також підкреслив п’ятий президент України.
За його словами, миротворці з мандатом ООН, повинні забезпечити гарантію безпекового компоненту для проведення вільного волевиявлення громадян за українські партії, за українським законодавством, під контролем українського ЦВК і з забезпеченням контролю держави.
Він звернувся до міністра закордонних справ Вадима Пристайка: "В даному випадку теза про вибори по всій території України, вибачте мене збуджує людей. Бо вибори по всій території України можливі на територіях, які зараз є окуповані, лише після відновлення суверенітету, і люди це мають чути. Бо по-іншому виникає обурення людей. І нам це зараз точно не потрібно".
"Бо підтримка людей нам на сьогодні точно потрібна. Зі свого боку я готовий ще раз передати "дорожню карту", яка погоджена, виписана, має пріоритет безпекового компоненту для того, щоб ми не поверталися з чистого листа", – резюмував Петро Порошенко.
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То ж тоді треба було зробити м'яку, щоби не образився Штанмайор ноту протесту від Клімкіна. І була би поставлена крапка.
Зараз його нема.
"Були окремо обговорені питання підготовки до виборів, домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп роботу з підготовки концепції виборчого законодавства, імплементації "формули Штайнмаєра",
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
При Порохе ее за 5 лет так и не смогли присунуть Украине, а ЗЕлюпа ухватил ее налету.
Да ты эталонный дегенерат.
ЕС за тебя дибильных постов абы соснуть ЗЕлюпу не пишет.
Эта формула наз. Путенфюрермаер.
Но по твоей логике зрады нет??
До победы Украине дойти не дали 73% конченых малоросов, которым надо все, сразу и, шоб ничего не делать.
А ЗЕлупа сразу выбрал капитуляцию.
Грузия Абхазия,
Южная Осетия
Молдова Приднестровье
Азербайджан Нагорный Карабах
Донецкая область Украина
Крым Украина
и чем дольше территория
находится под контролем Мордора - тем больше разрушений и ухудшений происходит там!!!
Не верите? Посмотрите на Абхазию господа!
"Украинская сторона никогда не соглашалась с формулой Штайнмайера"!
По одной простой причине - формально (!) - её не существует . Хотя все о ней говорят и обсуждают... (А сама так называемая «формула Штайнмайера» - это только последовательность выполнения «Минска», которая крайне (!!!) невыгодна для Украины)
Но зато - есть то, что именно в таком виде Порошенко П.А. (рукой Кучмы) подписал «Минские соглашения». И кстати - они существует только на русском языке и называются «Мирный план президента Украины Порошенко и мирные инициативы президента РФ Путина» - (Оригинал Минского протокола от 5 сентября 2014 года) https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true;