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 Політика України
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Все про:перемовини (1379) Порошенко (9705) Штайнмаєр (181) Донбас (13047) мінські угоди (1615)

 Українська сторона ніколи не погоджувалася з формулою Штайнмаєра, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував ініціативи українського МЗС про залучення до переговорного процесу по Донбасу так званої "формули Штайнмаєра".

"Ніколи українська сторона не погоджувалась із формулою Штайнмаєра. Ніколи. Ні на паризькому, ні на берлінському самітах. Штайнмаєр запропонував, єдина позиція була, що давайте одразу після проведення виборів вступить в силу закон про особливий режим місцевого самоврядування. І ні слова більше", – заявив лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі політсили.

"Все в подальшому від лукавого, бо це була путінська інтерпретація формули Штайнмаєра, проти якої заперечували і президент Франції, і канцлер Німеччини, і врешті-решт сам Штайнмаєр", – зауважив Петро Порошенко під час спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Він також додав, що дехто намагається сказати, що мінські угоди – це інструмент здачі суверенітету.

"Друзі, для цього достатньо їх просто прочитати. Там 13 пунктів, там можна визначити і протокол від 5 вересня 2014 року, і меморандум від 19 вересня 2014 року, і від 12 липня. Чіткі позиції: виведення окупаційних військ, виведення важкого озброєння і техніки; роззброєння незаконних збройних формувань. В тому числі, і передача під український контроль неконтрольованої ділянки українсько-російського контролю", – сказав він.

"Як би хто не критикував – альтернативи мінським угодам за п’ять років ніхто не запропонував. На сьогоднішній день надзвичайно важливо, щоб була спільна, погоджена і прийнята "дорожня карта", або план імплементації мінських угод", – підкреслив Петро Порошенко.

Він наголосив, що позиція України, позиція Франції і Німеччини, які представляють Європейський Союз і погоджена зі Сполученими Штатами Америки є абсолютно чіткою: спочатку безпековий компонент, який забезпечує захист вільного волевиявлення громадян і відновлення суверенітету України над всією окупованою територією. Другий етап – політичний компонент і проведення під наглядом міжнародних спостерігачів виборів, які відповідають високим стандартам БДІПЛ.

"Хочу наголосити при тому, що ніякого розведення військ в Мінських угодах немає. Ви його не знайдете. Це елемент, який наближає безпековий компонент, який ми маємо встановити", – також підкреслив п’ятий президент України.

За його словами, миротворці з мандатом ООН, повинні забезпечити гарантію безпекового компоненту для проведення вільного волевиявлення громадян за українські партії, за українським законодавством, під контролем українського ЦВК і з забезпеченням контролю держави.

Він звернувся до міністра закордонних справ Вадима Пристайка: "В даному випадку теза про вибори по всій території України, вибачте мене збуджує людей. Бо вибори по всій території України можливі на територіях, які зараз є окуповані, лише після відновлення суверенітету, і люди це мають чути. Бо по-іншому виникає обурення людей. І нам це зараз точно не потрібно".

"Бо підтримка людей нам на сьогодні точно потрібна. Зі свого боку я готовий ще раз передати "дорожню карту", яка погоджена, виписана, має пріоритет безпекового компоненту для того, щоб ми не поверталися з чистого листа", – резюмував Петро Порошенко.

Читайте також: Визнання Києвом "формули Штайнмаєра" - умова проведення саміту "нормандської четвірки", - Чеснаков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149234
 
   
 Топ коментарі
 
Иди смотри "Сватов". Там все весело.
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Вот это настоящий Президент....не чета чуваку с ксивой презЕдента....
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Порох зубами вцепился в свое время в горло Путину, и ни шагу назад не сделал, не сдал Украину! Но 73% решили, что "устали от войны"
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Петя ,без сопливых знаем на что вы соглашались , как там Кислинский Семен ?
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А этот ,как свинья, свой пятак везде сунет😂
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Формула Штайнмайера,это и есть Минские договорённости, которые петя в своё время подписал.Мальдивский понаподписывал, а Зеленский виноват. Короткая у вас у всех память!
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Я не против, что бы Порох вернулся. Точнее я за.
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На нары предателя Порося, пусть сгниет там мразота.
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Порошенко переграв в демократію з охлосом.
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Украинская сторона никогда не соглашалась, а антиукраинская всегда готова
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а чого Порошенко не вдарив ноту протесту проти плану Штанмаєра?
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А хто такий зараз Порршенко?
Фігурант кримінальних позовів Голови АП Януковича, Портнова?
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малося на увазі, коли Порошенко був Президентом-реформатором-великим переговорщиком і тд, і не сказав тверде "ні!". Відкладений, кажуть, є добрим лише сир. Тепер ПОрошенко і Ко винуватять чинного Президента Зе за свої недоробки та не зроблені реформи.
То ж тоді треба було зробити м'яку, щоби не образився Штанмайор ноту протесту від Клімкіна. І була би поставлена крапка.
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Нахрена Украине эти дыныровцы,лыныровцы?? Это постоянный геморрой..
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Главное предательство Украины было когда Поросенко побежал подписывать Минск, вот теперь это и придется разгребать.
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Ви десь бачили його підпис? Можете дати посилання?
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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И?

При Порохе ее за 5 лет так и не смогли присунуть Украине, а ЗЕлюпа ухватил ее налету.
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...пришло время и сбылись мечты Порошенко.
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то есть зебилоскот выбрал клоуна шоб оно делало как и Порошенко???
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Т.е. 73% дибилов выбрали ЗЕлюпу, чтобы он выполнял мечты Порошенко?

Да ты эталонный дегенерат. Українська сторона ніколи не погоджувалася з формулою Штайнмаєра, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6952
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ЕС тоже туда запиши, это не Петино избретение.
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Дегенерат ты, а не ЕС.

ЕС за тебя дибильных постов абы соснуть ЗЕлюпу не пишет.
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...как тебя расколбасило, плюнь в монитор, легче станет.
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Мне-то что... Тебе с этим жить, ушлепок недоразвитый.
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Петро - кращий! А на фоні шмарклі, так і взагалі Тітан!
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Честно говоря лучше уж Янукович чем Зесопля, тот был явный враг, а этот косит под украинца но вредит в 10 раз больше.

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Это точно,лучше былбы овощ.Тот явный враг,а барыга гибридный,и нашим и вашим.
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Не,это гонтарева придумала,как отвести от себя удар.Пэтя только исполнителей дал.
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У Порошенка было ПЯТЬ лет для окончания войны. Но он не сделал НИЧЕГО, кроме подписания предательского "минска", которым он так гордится. А теперь когда Зеленский начал выполнять то, шо сочинил Пеца и под чем подписался как глава государства на тот момент, ******* орут ЗРАДА. Где логика ??
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То есть ты признаёшь шо Зеленский начал выполнять вот это -- предательского "минска"

Но по твоей логике зрады нет??
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Он глава государства, и обязан выполнять обязательства, даже если они были приняты предыдущей властью - шо не так ? Если этого не делать, и при каждой смене власти валить на "папередников", то никто из нормальных стран не будет иметь дело с Украиной
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Войну заканчивают только двумя способами - победой и капитуляцией.

До победы Украине дойти не дали 73% конченых малоросов, которым надо все, сразу и, шоб ничего не делать.
А ЗЕлупа сразу выбрал капитуляцию.
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ЗЕлёная кремлёвская падаль хочет сделать реальную гражданскую войну. Это задача которую гебнявые хозяева поставили перед ЗЕлёной гнидой.
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читай новости чепушило
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пошла вон винторогая шваль кацапячая...
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номерной гандон -минстецевский
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вот что оно ****** там нахер послали с этой формулой а оно проснулось чмо
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На всех территориях которые захватил кацапстан - появляется нищета и разруха:
Грузия Абхазия,
Южная Осетия
Молдова Приднестровье
Азербайджан Нагорный Карабах
Донецкая область Украина
Крым Украина
и чем дольше территория
находится под контролем Мордора - тем больше разрушений и ухудшений происходит там!!!
Не верите? Посмотрите на Абхазию господа!
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где вас уродов сортированых набралось ну помойка -порохоботы ******
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винторогий ты шо опять метилом травонулся???
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Да, да, да!...
"Украинская сторона никогда не соглашалась с формулой Штайнмайера"!
По одной простой причине - формально (!) - её не существует . Хотя все о ней говорят и обсуждают... (А сама так называемая «формула Штайнмайера» - это только последовательность выполнения «Минска», которая крайне (!!!) невыгодна для Украины)
Но зато - есть то, что именно в таком виде Порошенко П.А. (рукой Кучмы) подписал «Минские соглашения». И кстати - они существует только на русском языке и называются «Мирный план президента Украины Порошенко и мирные инициативы президента РФ Путина» - (Оригинал Минского протокола от 5 сентября 2014 года) https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true;
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Политика - это умение нассать в уши так, чтобы тебе сказали "спасибо".
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По ходу главклоун добиваеца гражданской войны на радость кремляди и *****..По крайней мере смахивает на то..
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Он, чтг идиота из себя корчит???? Он совсем всю страну идиотами пытаестя сделать. Начало контроля над границей в первый день ПОСЛЕ ВЫБОРОВ!!!!!
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