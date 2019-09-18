 "Мінер" моста Метро потрапив на відео, його особу встановлено, - поліція. ВIДЕО

Відео того, що відбувається на мосту Метро в Києві опубліковано в Facebook-спільноті "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ. На ньому видно, що чоловік сидить у білому кабріолеті і розмахує прапором України.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко заявив у коментарі "Української правди", що особу зловмисника встановлено. "Особу встановлено. Всі деталі після спецоперації", - сказав він.

За інформацією видання theБабель, міст Метро замінував житель окупованого Сімферополя. Про це журналістам повідомило джерело в правоохоронних органах. Зловмисника звати Олексій Бельке, йому 42 роки, він - уродженець Фороса. Джерела в правоохоронних органах розповіли theБабелю, що в червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції Києва 1 кг вибухівки та 88 набоїв. За його словами, він знайшов їх "у сейфі в селі на Чернігівщині".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожує підірвати його і державні установи.

Рух автомобілів і метро на мосту перекрито. Червона лінія метрополітену працює від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця". На мосту відбувається поліцейська спецоперація.