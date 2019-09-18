 "Мінер" моста Метро потрапив на відео, його особу встановлено, - поліція. ВIДЕО

Відео того, що відбувається на мосту Метро в Києві опубліковано в Facebook-спільноті "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ. На ньому видно, що чоловік сидить у білому кабріолеті і розмахує прапором України.
Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко заявив у коментарі "Української правди", що особу зловмисника встановлено. "Особу встановлено. Всі деталі після спецоперації", - сказав він.
За інформацією видання theБабель, міст Метро замінував житель окупованого Сімферополя. Про це журналістам повідомило джерело в правоохоронних органах. Зловмисника звати Олексій Бельке, йому 42 роки, він - уродженець Фороса. Джерела в правоохоронних органах розповіли theБабелю, що в червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції Києва 1 кг вибухівки та 88 набоїв. За його словами, він знайшов їх "у сейфі в селі на Чернігівщині".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожує підірвати його і державні установи.
Рух автомобілів і метро на мосту перекрито. Червона лінія метрополітену працює від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця". На мосту відбувається поліцейська спецоперація.
Джордж Орвелл@m170261m•
1 годИсточники сообщают, что "взрыватель" на мосту
метро - 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько.
Полицейские говорят, что он выдвинул требования
политического характера, которые руководство полиции строго запретило
озвучивать.
Зебуины выступают чисто по колбасе.
Отдаст?
У ведь только-только потеплело с росией.
Может ты московский офицер информационных войск РФ? Докажешь, что нет?)
срочно. а то без тебя не догадаются.
может (не может - а точно) чел-а шиза косонула - так что стрелять всех?
тяни дальше за рошен...
а хороший или плохой Порошенко - я не знаю...
А теперь готовы пулять в больного человека.
Сейчас быстренько организуют великую кучу новостных заморочек
Может даже взорвут чего-нибуть по примеру своего кумира карлика плешивого
Не простой паренёк,однако!
и этому придурку в ближайшее время героя Украины дадут
Видишь белую дверь с табличкой "Дежурный санитар"?
«Минер» моста Метро открыл огонь по КОВДу, полиция готовится к штурму...
"Чоловік, який погрожує підірвати Міст Метро у Києві вимагає від президента та уряду припинити "капітуляцію України". (с)
https://antikor.com.ua/articles/328902-terorist_na_mostu_metro_ozvuchiv_svoji_vimogi
Информацию о задержании подтвердил глава МВД Арсен Аваков.(с)