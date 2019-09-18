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 Суспільство
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Все про:МВС (1335) релігія (242) ВРЦіРО (3)

 Всеукраїнська Рада Церков і МВС домовилися про співпрацю. ФОТОрепортаж

Керівництво Міністерства внутрішніх справ обговорило з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій напрямки і практичні механізми подальшої співпраці.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Інституті релігійної свободи.

У повідомленні наголошується: "Зустріч відбулася 17 вересня в приміщенні МВС під головуванням міністра Арсена Авакова та єпископа Римсько-Католицької Церкви Віталія Кривицького, Головуючого у ВРЦіРО, 

Міністр внутрішніх справ підтримав пропозицію релігійних діячів про розширення капеланської діяльності.

"В умовах війни на сході і майбутнього миру роль церков дуже сильна. Буде напрацьовано комфортний формат співпраці, в рамках якої капеланська діяльність буде розширена на інші формування, які знаходяться в підпорядкуванні МВС, в тому числі на Нацполіцію", – заявив Арсен Аваков.

Окрема увага була приділена проблематиці ресоціалізації учасників бойових дій, насамперед у наданні їм душпастирської і психологічної допомоги у подоланні психотравм та посттравматичних стресових розладів.

У контексті миробудування та реінтеграції мешканців тимчасово окупованих українських територій Головуючий у ВРЦіРО Віталій Кривицький наголосив, що існує не лише проблема розмінування територій бойових дій, але й необхідність "розмінування сердець" людей, які довгий час були відірвані від життя в українському контексті. В цьому, на переконання єпископа, важливу роль може відіграти саме Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій.

Митрополит Белоцерківський і Богуславський Української Православної Церкви Августин закликав МВС неупереджено діяти та захищати права віруючих у випадках майнових конфліктів. На це міністр Арсен Аваков відповів: "МВС немає жодних привілеїв для якоїсь церкви або релігійної організації. Це міністерство буде забезпечувати права кожного".

Крім цього, за пропозицією заступника старшого єпископа Української Церквви християн віри євангельської Анатолія Козачка, учасники зустрічі обговорювали можливість взаємодії поліції з капеланами під час реагування на випадки домашнього насильства з метою мирного залагодження конфліктних ситуацій та недопущення їх повторення.

Оскільки МВС і Нацполіція уповноважені контролювати дотримання Закону України "Про захист суспільної моралі" священик Української Греко-Католицької Церкви Олекса Петрів звернув увагу керівництва міністерства на важливість виконання тих функцій, які раніше виконувала ліквідована Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі.

Серед іншого сторони обговорили проблематику реабілітації нарко- та алокзалежних осіб, зокрема у церковних закладах ресоціалізації. Керівництво МВС вважає важливою такого роду соціальну роботу церков і релігійних організацій, однак наголосило на важливості дотримання законодавчих вимог щодо організації таких закладів.

"Для нас є пріоритетним вберегти молодь від наркозалежності. Виключно силовими методами це зробити не можна. Такі оздоровчі заклади мають бути впроваджені, а основне завдання МВС, щоб там не порушували права людини", – наголосив міністр Арсен Аваков.

На запитання міністра про ставлення ВРЦіРО до пропозиції легалізації маріхуани в медичних цілях, релігійні діячі повідомили, що це рішення неможна приймати без всебічного дослідження цього питання та узгодження такого підходу, який би не призвів до погіршення ситуації з наркотичною залежністю, особливо молоді.

З метою практичної реалізації окреслених напрямків співпраці архієпископ Євстратій, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Православної Церкви України, запропонував створити спеціалізовану громадську раду за участі представників різних конфесій або вузькопрофільні робочі групи.

Нагадаємо, що наслідком попередньої зустрічі керівництва МВС та ВРЦіРО у листопаді 2018 року було досягнуто домовленості щодо вирішення проблеми фотографування на паспорт громадянина України та інші документи, що посвідчують особу, в релігійному одязі, зокрема головних уборах, притаманних для різних релігійних традицій. Відповідний наказ МВС наразі готується до підписання.

Всеукраїнська Рада Церков і МВС домовилися про співпрацю 01
Всеукраїнська Рада Церков і МВС домовилися про співпрацю 02
Всеукраїнська Рада Церков і МВС домовилися про співпрацю 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149232
 
 
 Топ коментарі
 
Церква повинна стояти окремо від влади
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и шо будет? сем попам звания младших лейтенантов дадут или всем мусорам чин дьяка присвоят?
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Схоже ми йдемо семимильними кроками в СРСР.
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круто, так как там с тайной исповеди??? )))))))))))
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да, конечно разберется... как при голодоморе..)))
ты когда своих детей на ужин пошинкуешь, дабы со следователем водки попить?
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во втором сообщении очень мало знаков вопроса и мало скобочек, забавно...
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если ты, клоун прокурорский, добавишь - я не буду против, )))
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краще запитай - а як там з Конституцією України? Церква - відокремлена від держави.
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Церква повинна стояти окремо від влади
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Белорусский банк выплатил куму Путина почти $100 тысяч18.09.2019, 18:47Всеукраинский Совет Церквей и МВД договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 4693
За что?



Народный депутат Украины и кум президента России Виктор Медведчук задекларировал доход от белорусского банка, принадлежащего новому поставщику нефтепродуктов из России, передает pravda.com.
Нардеп отметил, что 10 сентября получил 2 миллионов 347 тысяч гривен от "Абсолютбанк". При этом вид дохода - "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам".
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и шо будет? сем попам звания младших лейтенантов дадут или всем мусорам чин дьяка присвоят?
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Попи +менти,не дай баблу засохнуть...
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Схоже ми йдемо семимильними кроками в СРСР.
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У нас церковь отделена от государства..... Но Авакян похоже этого не знает.
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То есть, когда ограбят церковь, Авакян вполне законно может послать типо - мы отделены, разбирайтесь сами?
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Злидні, військовому стільчика не вистачило.
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С церковью оно конечно договориться можно а вот с Богом будет сложней ... Всеукраинский Совет Церквей и МВД договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 1632
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це ж ми всіх їх годуєм попів і мусорів. ше і повинні слухати шо вони нам внушають
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Проблема в том, что подписывали все деноминации про помощь, но выполнять практически некому , т.к. прихожане не в силах,им надо самим помощь оказывать а капеланов раз два и обчёлся!
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Теперь попы будут доносить не в СБУ, а в МВД
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А що церква не відокремлена від держави?Може громодяни України вже не будуть сплачувати податок на утримання МВС? Всеукраинский Совет Церквей и МВД договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 5621
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Если так важна религия, то почему не сделать священослужителей солдатами и военным подразделением, чтобы их прямые обязанности были по обеспечению религиозные служб именно солдат?
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