 Всеукраїнська Рада Церков і МВС домовилися про співпрацю. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Інституті релігійної свободи.

У повідомленні наголошується: "Зустріч відбулася 17 вересня в приміщенні МВС під головуванням міністра Арсена Авакова та єпископа Римсько-Католицької Церкви Віталія Кривицького, Головуючого у ВРЦіРО,

Міністр внутрішніх справ підтримав пропозицію релігійних діячів про розширення капеланської діяльності.

"В умовах війни на сході і майбутнього миру роль церков дуже сильна. Буде напрацьовано комфортний формат співпраці, в рамках якої капеланська діяльність буде розширена на інші формування, які знаходяться в підпорядкуванні МВС, в тому числі на Нацполіцію", – заявив Арсен Аваков.

Окрема увага була приділена проблематиці ресоціалізації учасників бойових дій, насамперед у наданні їм душпастирської і психологічної допомоги у подоланні психотравм та посттравматичних стресових розладів.

У контексті миробудування та реінтеграції мешканців тимчасово окупованих українських територій Головуючий у ВРЦіРО Віталій Кривицький наголосив, що існує не лише проблема розмінування територій бойових дій, але й необхідність "розмінування сердець" людей, які довгий час були відірвані від життя в українському контексті. В цьому, на переконання єпископа, важливу роль може відіграти саме Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій.

Митрополит Белоцерківський і Богуславський Української Православної Церкви Августин закликав МВС неупереджено діяти та захищати права віруючих у випадках майнових конфліктів. На це міністр Арсен Аваков відповів: "МВС немає жодних привілеїв для якоїсь церкви або релігійної організації. Це міністерство буде забезпечувати права кожного".

Крім цього, за пропозицією заступника старшого єпископа Української Церквви християн віри євангельської Анатолія Козачка, учасники зустрічі обговорювали можливість взаємодії поліції з капеланами під час реагування на випадки домашнього насильства з метою мирного залагодження конфліктних ситуацій та недопущення їх повторення.

Оскільки МВС і Нацполіція уповноважені контролювати дотримання Закону України "Про захист суспільної моралі" священик Української Греко-Католицької Церкви Олекса Петрів звернув увагу керівництва міністерства на важливість виконання тих функцій, які раніше виконувала ліквідована Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі.

Серед іншого сторони обговорили проблематику реабілітації нарко- та алокзалежних осіб, зокрема у церковних закладах ресоціалізації. Керівництво МВС вважає важливою такого роду соціальну роботу церков і релігійних організацій, однак наголосило на важливості дотримання законодавчих вимог щодо організації таких закладів.

"Для нас є пріоритетним вберегти молодь від наркозалежності. Виключно силовими методами це зробити не можна. Такі оздоровчі заклади мають бути впроваджені, а основне завдання МВС, щоб там не порушували права людини", – наголосив міністр Арсен Аваков.

На запитання міністра про ставлення ВРЦіРО до пропозиції легалізації маріхуани в медичних цілях, релігійні діячі повідомили, що це рішення неможна приймати без всебічного дослідження цього питання та узгодження такого підходу, який би не призвів до погіршення ситуації з наркотичною залежністю, особливо молоді.

З метою практичної реалізації окреслених напрямків співпраці архієпископ Євстратій, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Православної Церкви України, запропонував створити спеціалізовану громадську раду за участі представників різних конфесій або вузькопрофільні робочі групи.

Нагадаємо, що наслідком попередньої зустрічі керівництва МВС та ВРЦіРО у листопаді 2018 року було досягнуто домовленості щодо вирішення проблеми фотографування на паспорт громадянина України та інші документи, що посвідчують особу, в релігійному одязі, зокрема головних уборах, притаманних для різних релігійних традицій. Відповідний наказ МВС наразі готується до підписання.





