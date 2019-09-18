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 Політика України
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Все про:перемовини (1379) Росія (19921) Донбас (13047) Пристайко (148)

 "Ніхто не збирається здавати Україну, але не можна без компромісу домовитися про мир", - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що дипломати не зможуть без компромісу домовитися про мир на Донбасі.

Про це він сказав на спільному засіданні Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ніхто не збирається здавати Україну, і кожна людина, яка веде переговори, не обов'язково зрадник. У нас всіх може бути свій підхід, яким чином ми збираємося звільнити нашу державу. Якби у нас було достатньо Збройних сил, досить армії, сили й економічної потужності, на нас би ніхто не напав", - заявив Пристайко.

"Наше завдання, дипломатів, на превеликий жаль, вести переговори, які не додають нам абсолютно ні сил, ні задоволення, заради того, щоб ми могли вийти з ситуації з якнайменшими втратами. Якщо ви думаєте, що дипломати зможуть домовитися без компромісу - це наївно, і на жаль, так не спрацює", - підкреслив Пристайко.

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"Єдиний справжній союзник - це армія і флот. Ця стара формула насправді залишається дієвою. Наше завдання - знайти зараз мистецтво можливого, яким чином ми можемо мінімізувати наші втрати, щоб вирватися з лап агресора і просуватися так, як ми всі з вами вирішили", - додав Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149230
 
   
 Топ коментарі
 
Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты. 10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки- рассказывает АТОвцям с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости оп#зденения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет.
Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все».
Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное.
Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку» и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сц#т или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам п...а.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными хлебальниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
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Конечно нельзя...особенно когда словом "мир" прикрывают слово "капитуляция"....
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че-то дофига компромисов в этой формуле
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Які компроміси с агресором, який вбив тисячі наших земляків.
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На всех территориях которые захватил кацапстан - появляется нищета и разруха:
Грузия Абхазия,
Южная Осетия
Молдова Приднестровье
Азербайджан Нагорный Карабах
Донецкая область Украина
Крым Украина
и чем дольше территория
находится под контролем Мордора - тем больше разрушений и ухудшений происходит там!!!
Не верите? Посмотрите на Абхазию господа!

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Компромисс с запоребриком - это компромисс с питбулем.
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Вот очень любопытно,а если кто в решение компромиса захочет трахнуть его жену и к примеру дочь,есши она у него есть? Он тоже начнет шептать что без этого насиль6ика нельзя было утихомирит?
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Политика - это умение нассать в уши так, чтобы тебе сказали "спасибо".
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Откуда у ЗЕлупокоманды сколько идиотов? Они какую то психбольницу взяли в подшефство?
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Ну сказал же хмырь Богдан,что все они больные на голову.
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_Ты как, нормально себя чувствуешь? С какого хера ты решил, что они делают это по глупости, тогда как это сознательное, детально спланированное предательство??
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так вопрос в компромиссе только, а если предложить такой - так лишнехромосомы, вы уходите с Донбасса, Крыма, возмещаете ущерб и мы останавливаем подготовку спецов по уничтожению недоростка из кремля. - тоже компромисс.
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Простите,но в такие моменты я сожалею,что у этих зеленых пацифистов сепары никого не за... ,ну сами догадаетесь что сделали.
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