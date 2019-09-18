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 Суспільство
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Все про:земля (370) омбудсмен (217)

 Зеленський пропонує створити посаду омбудсмена з питань землі

Президент України Володимир Зеленський має намір на Конференції з реформи управління земельними відносинами запропонувати ідею створення омбудсмена з питань землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Презентація президентом Володимиром Зеленським омбудсмена з питань землі. Основні завдання та цілі діяльності омбудсмена з питань землі", - зазначено в програмі конференції, яка відбудеться 19 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149227
 
 
 Топ коментарі
 
А "омбудсмена" по "зебилам" ещё не пора создавать?...
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Еще не всех квартальщиков...и кумавьев на должностя пристроили...??
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Так хотів зменшити кількість посад що аж навигадував купу нових.
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А "омбудсмена" по "зебилам" ещё не пора создавать?...
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ненада, вони і цього слухаться не будуть. зе-вчителі шкільні отримали освітнього омбудсмена і сказали, що він їм не указ, бо у них відітєлі "автономія школи".
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Не, Яр, не "пора", а уже ПОЗДНО! Тут другое создавать пора, боюсь писать, обвинят в экстремизме.
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"Другое", сказали Богуцкая и Богдан, а Баканов подтвердил - УЖЕ создаётся... К декабрю будет готово...
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Еще не всех квартальщиков...и кумавьев на должностя пристроили...??
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Лысый из Квартала до сих без должности ходит..
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Лысый уже почти при должности...его на кресло мэра Киева берегут...
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Приветик, напомнил армейский анекдот: сын полковника спрашивает отца папа, я могу стать лейтенантом? Можешь. А майором? Да. А как ты, полуовником? Можешь. А генералом? Не, сынок, не можешь,у генерала свой сын есть.
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***
эх, маловато царство...разгуляться мне негде... (с)
"Золушка"
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Ну що, українці, вже готові цього зрадника - карлика підвісити за яйця на Золотих Воротах?
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батьку Зе, признач мене! Я буду добре пильнувати за Землею українською.
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зелебоба просто не в курсе, что в каждом населенном пункте Украины уже есть свой омбудсмен по земле - это директор кладбища
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И это плюс! Хорошо чтобы им был Игорь Валерьевич!
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Игорь валерьевич...он омбудсмен по всем вопросам....абсолютно по всем.... Зеленский предлагает создать должность омбудсмена по земле - Цензор.НЕТ 8333
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а зачем Вы его так унижаете?
у него уже вся Украина (и с землей и с небесами и с прокладками между))))

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А вазелін все піариться видумуючи нові посади. Де конкретні справи? Не бачу. Суцільне бла-бла.
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Так хотів зменшити кількість посад що аж навигадував купу нових.
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Правильное решение! Поддерживаю!
Пора Зе-команде...привыкать к земле!
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И этот туда же.За 28 лет докерувалися.В знакомом селе -двухэтажная школа.Опорная на 5 сёл.В этом году не набрала первоклассников .Село,в котором в 60х-70х годах на каждую семью приходилось 5-6 детей.Трое было крайне редко.Женщины -колхозницы рожали,чтобы в 50 выйти на пенсию.Кто защитит селян?Выродилось село по экономическим причинам.
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Вот и землю уже официально заберут, а то аренда какая-то ... не камильфо как-то буржуям брать у нищих землю в аренду, должна бвть своя...
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Ну ты смотри ,, генератор идей прям , наш Вовуся Зеленский предлагает создать должность омбудсмена по земле - Цензор.НЕТ 9786 .. Если бы ещё и идеи были толковые , сошёл бы минимум за проФФессора , Трускавецкого Универа !! Зеленский предлагает создать должность омбудсмена по земле - Цензор.НЕТ 8689 .
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Форумчане, хотите анекдот? Ну, слушайте: "зеленский предлагает..."
Где зебилы со смайликами? На сей раз ни слова не скажу...
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***
- Роза Моисеевна, вы что-то можете сказать мине про Зеленского?
- Могу, Цилечка, могу! Могу сказать, что он так же отличается от своего кинообраза,
как сантехник из нашего ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.


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Що цей болван може запропонувати? )))) Йому сказали сказати, він і сказав. Тут потрібен омбудсмен по самому шизоїду Зеле та по його дегенеративним зеленим чоловічкам....
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Вова, еще месяц-два такого правления, и тебе самому уже будет пора готовиться к земле.
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Попросить что ли стать омбутсменом по воздуху---раз по земле уже перехватили. Я кстати не про водку *Воздух* как все сразу подумали. Пыль в глаза пускать по воздуху----пока ветер в спину!
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В молодости мы шабашили немного. Приехали в село, нас поселили в местном типа ПТУ. Хлопцы молодые все, девчата-поварихи, то да се. А вы вообще кто, спрашивают. Серый и отвечает, показывая на каждого из нас "мы директора". Как так? Это - генералый директор, это - директор по тех.части, это коммерческий, короче, всех назвал, кроме себя. Девки: а ты кто, директор чего? А я - директор Каспийского моря. Так то была шутка...
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омбудсмена по земле/ типа зицпредседателя Фунта.И чтобы назначенный омбудсмен был в родстве с Порошенко. Что неожиданно выяснится после передачи Коломойским украинской земли в распоряжение мирового еврейского капитала.
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створення омбудсмена з питань землі.



тоді треба і
-омбудсмена з питань діджиталізації,
-омбудсмена з питань грального бізнесу
-омбудсмена з питань легалізації наркотків..
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Основні завдання та цілі діяльності омбудсмена з питань землі"

???..завдання та цілі можна придумати.


інше питання НА..УЯ?
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Они могли бы должность папы римского учредить, если бы это могло прикрыть нарушения конституции. 3/4 населения антиконституционно лишили права на пай и дуют пыль в глаза.
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