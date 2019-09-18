 Зеленський пропонує створити посаду омбудсмена з питань землі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Презентація президентом Володимиром Зеленським омбудсмена з питань землі. Основні завдання та цілі діяльності омбудсмена з питань землі", - зазначено в програмі конференції, яка відбудеться 19 вересня.

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