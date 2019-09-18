 Зеленський пропонує створити посаду омбудсмена з питань землі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Презентація президентом Володимиром Зеленським омбудсмена з питань землі. Основні завдання та цілі діяльності омбудсмена з питань землі", - зазначено в програмі конференції, яка відбудеться 19 вересня.
эх, маловато царство...разгуляться мне негде... (с)
"Золушка"
у него уже вся Украина (и с землей и с небесами и с прокладками между))))
Пора Зе-команде...привыкать к земле!
Где зебилы со смайликами? На сей раз ни слова не скажу...
- Роза Моисеевна, вы что-то можете сказать мине про Зеленского?
- Могу, Цилечка, могу! Могу сказать, что он так же отличается от своего кинообраза,
как сантехник из нашего ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.
тоді треба і
-омбудсмена з питань діджиталізації,
-омбудсмена з питань грального бізнесу
-омбудсмена з питань легалізації наркотків..
???..завдання та цілі можна придумати.
інше питання НА..УЯ?