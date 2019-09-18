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 Економіка
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Все про:газ (1030) податкова міліція (1292) ДФС (2323)

 Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 51,7 млн ​​грн несплачених митних платежів під час імпорту газу

Співробітники податкової міліції Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС спільно з працівниками ГПУ забезпечили відшкодування в бюджет понад 51,7 млн ​​грн завданих збитків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках оперативного супроводження кримінального провадження у ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, розслідування якого здійснює ГПУ, було встановлено посадових осіб підприємства, що займається торгівлею газом, які в період 2017-2018 років під час здійснення імпортних операцій, пов'язаних із закупівлею природного газу у підприємства-нерезидента, ухилилися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах .

За результатами вжитих заходів до бюджету відшкодовано збитки в сумі понад 51,7 млн ​​гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149226
 
 
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І в кого це банформування "податкова міліція" вимагає таку суму?
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Это какая-то насмешка.Пусть рядом поставят цифры затрат,которые несет государство на содержание целой армии держиморд. Для газовой сферы то,что они возместили - мизер.
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гривню в бюджет, три авакяну на абщак, шість собі в кишеню
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чого немає статистики на скільки Україна втратила в своєму розвитку завдяки цим податковим з 1998 року? та скільки бізнесменів виїхали за межі України?
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