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Все про:Росія (19921) санкції (2383) Євросоюз (2614) Кальюлайд Керсті (28)

 Для ослаблення санкцій ЄС проти РФ підстав немає, - Кальюлайд

Президент Естонії Керсті Кальюлайд не думає, що ЄС зніме або суттєво послабить санкції проти Росії, оскільки для цього немає підстав.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейської правді", пише Цензор.НЕТ.

"Не думаю, що це станеться. Немає підстав. Так, відбувся обмін полоненими, але всі розуміють, що це тільки перший крок, і попереду - довгий шлях. Крим досі окуповано. Війна триває. Все це має бути вирішено", - сказала вона.

Вона додала, що після російсько-грузинської війни за якихось три місяці Європа повернулася до звичних відносин з Росією, і це була величезна помилка. "Це викликало лавину, результатом якої стала анексія Криму", - впевнена Кальюлайд.

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"Ми в Європі зрозуміли свою помилку і засвоїли урок. Цього разу ми не зможемо сказати: "Окей, в 2014 році сталося щось погане, але давайте йти далі". Якщо ми проковтнули Грузію, якщо проковтнемо Крим, то буде наступна червона лінія, яку перетне Росія", - зазначила президент Естонії.

Нагадаємо, 12 вересня Євросоюз на шість місяців продовжив дію санкцій проти Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149222
 
 
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скорее работают на ослабление, да и Украина им в этом подыгрывает..
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Новость прочтите, кассандра недоделанная
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О каких санкциях идет речь,страны ЕС так и торгуют санкионными товарами и услугами с кацапами как и торговали только уже через третьи страны не поддерживающие санкции.
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Кстати, а почему за оккупацию Грузии тогда не ввели санкции против пуйла ?
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санкции настолько крепки, что озабоченность россии уже переросла в глубокую озабоченность и грозит в итоге самой полной озабоченностью со времен походов первых викингов к вратам Цареграда
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