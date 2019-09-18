 Для ослаблення санкцій ЄС проти РФ підстав немає, - Кальюлайд

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейської правді", пише Цензор.НЕТ.

"Не думаю, що це станеться. Немає підстав. Так, відбувся обмін полоненими, але всі розуміють, що це тільки перший крок, і попереду - довгий шлях. Крим досі окуповано. Війна триває. Все це має бути вирішено", - сказала вона.

Вона додала, що після російсько-грузинської війни за якихось три місяці Європа повернулася до звичних відносин з Росією, і це була величезна помилка. "Це викликало лавину, результатом якої стала анексія Криму", - впевнена Кальюлайд.

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"Ми в Європі зрозуміли свою помилку і засвоїли урок. Цього разу ми не зможемо сказати: "Окей, в 2014 році сталося щось погане, але давайте йти далі". Якщо ми проковтнули Грузію, якщо проковтнемо Крим, то буде наступна червона лінія, яку перетне Росія", - зазначила президент Естонії.

Нагадаємо, 12 вересня Євросоюз на шість місяців продовжив дію санкцій проти Росії.