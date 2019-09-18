 Підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства на АЗС у Миколаєві затримано, це колишній колега убитих, - Нацполіція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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"Оперативники швидко встановили і затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС у місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг", - зазначив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.

За попередньою інформацією, 48-річний зловмисник раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї. Він розстріляв трьох чоловіків на АЗС через неприязні стосунки на роботі. Поліцейські вилучили з місця злочину його заяву на звільнення.

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Озброєного злочинця затримали за місцем проживання в Інгульському районі Миколаєва.

Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 КК України "Умисне вбивство двох або більше осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні тіла трьох працівників АЗС з вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію "Сирена".