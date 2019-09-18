 Підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства на АЗС у Миколаєві затримано, це колишній колега убитих, - Нацполіція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Оперативники швидко встановили і затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС у місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг", - зазначив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.
За попередньою інформацією, 48-річний зловмисник раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї. Він розстріляв трьох чоловіків на АЗС через неприязні стосунки на роботі. Поліцейські вилучили з місця злочину його заяву на звільнення.
Озброєного злочинця затримали за місцем проживання в Інгульському районі Миколаєва.
Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 КК України "Умисне вбивство двох або більше осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, сьогодні тіла трьох працівників АЗС з вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію "Сирена".
і 25 років -є і в Україні:
Стаття 71. Призначення покарання за сукупністю вироків
При складанні покарань у виді позбавлення волі загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років, а у випадку, якщо хоча б один із злочинів є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волі може бути більшим п'ятнадцяти років, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти років.
и этот пьяный застрелили троих на раз? Рэмбо что ли???
пока по той инфе что есть...даже не верится, что так быстро словили именно виновного...
а не назначили (понимаете?)
А при наличии видеокамер на всем его пути туда и обратно - найти его - дело несложное
тогда оно...
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/-vipushchenogo-za-zakonom-savchenko-koriguvalnika-vognju-po-mariupolju-oblili-tomatnim-sokom-i-zelenkoju-video-1196799.html