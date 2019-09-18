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 Події, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (193) Миколаїв (363) Нацполіція (8210) вбивство (1910)

 Підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства на АЗС у Миколаєві затримано, це колишній колега убитих, - Нацполіція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала підозрюваного в скоєнні потрійного вбивства співробітників АЗС у Миколаєві

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства на АЗС у Миколаєві затримано, це колишній колега убитих, - Нацполіція (оновлено) 01

Читайте також: Вбивство працівників АЗС у Миколаєві: поліція розглядає три версії вбивства

"Оперативники швидко встановили і затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС у місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг", - зазначив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.

Підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства на АЗС у Миколаєві затримано, це колишній колега убитих, - Нацполіція (оновлено) 02

За попередньою інформацією, 48-річний зловмисник раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї. Він розстріляв трьох чоловіків на АЗС через неприязні стосунки на роботі. Поліцейські вилучили з місця злочину його заяву на звільнення.

Читайте також: Вбивство працівників АЗС у Миколаєві: поліція розглядає три версії вбивства

Озброєного злочинця затримали за місцем проживання в Інгульському районі Миколаєва.

Підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства на АЗС у Миколаєві затримано, це колишній колега убитих, - Нацполіція (оновлено) 03

Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 КК України "Умисне вбивство двох або більше осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні тіла трьох працівників АЗС з вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію "Сирена".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149221
 
 
 Топ коментарі
 
Дадут 7-10 лет, потом как обычно амнистия, в счет 2х пойдет сидение в СИЗО и выйдет через 5 опять поганить жизнь людям.
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В Украине самый гуманный УПК в мире поэтому 25 никак нет.
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это тот кто кричал за легализацию оружия.
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Если бы и у работников АЗС были стволы , такой глупой мысли у этого идиота и не возникло бы .
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ага конечно. Ты из той плеяды диванных аналитегов которые считают что преступники во время преступлений задумываются о наказании?
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только легализация оружия или может полиция успела приехать пока он три человека убивал?
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Ну що ж. Якщо це він, то жити тепер йому найближчі 25 років у вязниці.
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В Украине самый гуманный УПК в мире поэтому 25 никак нет.
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Дадут 7-10 лет, потом как обычно амнистия, в счет 2х пойдет сидение в СИЗО и выйдет через 5 опять поганить жизнь людям.
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за тройное умышленое убийство не дают такие сроки. Тут разве что статью менять. Но врядли, он же не какая нибудь зайцева.
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За троих - пожизненное сто пролцентов.На выпивку не хватало.
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а от і брехня, бо не УПК, а УК (КК)
і 25 років -є і в Україні:
Стаття 71. Призначення покарання за сукупністю вироків

При складанні покарань у виді позбавлення волі загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років, а у випадку, якщо хоча б один із злочинів є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волі може бути більшим п'ятнадцяти років, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти років.
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пьяный...не помнит..а пестик так фотогенично торчит в штанах...
и этот пьяный застрелили троих на раз? Рэмбо что ли???
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все может быть...
пока по той инфе что есть...даже не верится, что так быстро словили именно виновного...
а не назначили (понимаете?)
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так быстро назначить не получится - "работу" провести надо.

А при наличии видеокамер на всем его пути туда и обратно - найти его - дело несложное
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Пишут, что работал он там, заявление о увольнении от него есть... Из за личной неприязни на фоне профессиональных отношений...
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о! вот это похоже! ибо чтоб зайти туда - надо чтоб открыли...а абы кому не откроют...
тогда оно...
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Якщо так, то гарна картинка під "форулу" Штанфраєра вийде.
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Гавкаєш ти, Ваня. Хотя и попусту, тут водки нєт, Ваня!
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Нет, не Рэмбо, это типа милитариста что по белке тир попутал.
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Це емблема поліції накладена поверх фотографії підозрюваного, промий очі
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По-моему, справа пистолетного маньяка за руку держит М.Шуфутинский!
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Кто первый назовёт его "ЗЕлёным человечком",получит от меня шоколадный батончикПодозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4002
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украинские прокси, недорого. Кацапам скидки +100500%
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человечек на фото хлопающий в ладоши - зелёный. гони батончик.
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А завтра була стаття, де загиблих співробітників АЗС назвали сєпарами, а вбивці поставили діагноз "патріотично-травматичний синдром". І намєкнулі, що треба пікетувати продажний суд.
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"Правопорядок в стране определяется не наличием воров,а умением властей их обезвреживать" ... (с)
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по закону терористи Гаді, або за хабар,- скоро буде поруч з нормальними людьми ходити та шукати чергову жертву(и)...З такими суддями- вся шваль на волі...як і сама Гадя...точно, курва, для себе закон писала...чуйка спрацювала...
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закон Гаді вже не діє, і давно, застосовується тільки до тих, кого затримали і тримали під вартою поки він діяв.
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та невже? а як тобі оце, телепню (цитита):15 серпня в Маріуполі активісти облили на виході із СІЗО томатним соком і зеленкою Валерія Кірсанова, якого засудили до дев'яти років позбавлення волі за коригування вогню бойовиків по Маріуполю і якого відпустили за "законом Савченко".
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/-vipushchenogo-za-zakonom-savchenko-koriguvalnika-vognju-po-mariupolju-oblili-tomatnim-sokom-i-zelenkoju-video-1196799.html
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ти уважно прочитало те, що я написав, а зрозуміло? а тепер подивись, коли той закон було прийнято, коли скасовано, коли затримано Кірсанова і взято під варту, це об'явзково, і коли винесено вирок, тоді будеш триндіти і телепнями обзиватись.
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є простіший варіант, але не для тебе, знайди ухвалу суду, якою йому зарахували строк, там все розписано, думаю навіть ти зрозумієш.
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та йди ти...все чітко написано...і не він один за цим законом терористки паскудить повітря і наражає на небезпеку оточуючих...лікуйся....
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Надеюсь он имеет разрешение на ствол? А то у нас ведь низзя?
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Поймали первого попавшегося алкаша ,всунули ему в штаны валыну валявшуюся на месте преступления и вуаля дело закрыто ...
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Мутно как то все , ну в стиле украинских мусаров , если поймали и действительно он ,тогда все карты на стол а не прятаться за тайну следствия Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9080Где подробности по Княжичам Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9080
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Напився, зробили зауваження, образили, дістав зброю, вбив. Зброя, звичайно, нелегальна. Працівники, праця яких, до речі, досить небезпечна, теж, зрозуміло, беззбройні, бо влада сереть цеглинами від однієї думки про озброєний народ. Були б озброєні всі четверо - убили б ОДНОГО ПОКИДЬКА, а так покидьок убив ТРЬОХ ПОРЯДНИХ ГРОМАДЯН. Але владі насрати, якщо стріляють НЕ В НИХ. А стріляти в них не будуть лише в двох випадках - або не буде зброї у населення, або влада буде порядна і не буде красти. А от тут проблємка - НЕ КРАСТИ владні блазні (це не тільки про Зелень) НЕ МОЖУТЬ фізично!
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Какой-то милитаризированный безумец. Футболка красноречивей любых слов. А заведениях должно быть помповое ружье, или "сайга" под прилавком.
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шото я не поняв. На одном фото пистоль вроде как за спиной снят а на другом уже спереди. Это он что дома сидел бухал с двумя стволами за ремнем? Я просто после Мазурка в таких дела перестал верить ментам окончательно.
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его ищут за убийство троих......а оно с пестиком в штанах шастало... пьяное в хлам...
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Дебіли дають 2 фотографії: на одній - пістолет ззаду за ременем, на іншій - спереду. Ви б ще, тупуваті, в дупу його йому б засунули.
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Нихрена себе уволился чувак. А если все так увольняться начнут?
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