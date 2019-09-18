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 Політика України, Суспільство
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Все про:комітет (214) перейменування (286) Переяслав-Хмельницький (35)

 Комітет Ради підтримав перейменування Переяслава-Хмельницького

Профільний комітет парламенту схвалив рішення про перейменування Переяслава-Хмельницького на Київщині.

Про це повідомила речниця спікера Дмитра Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, рішення повернути Переяславу-Хмельницькому історичну назву - Переяслав - сьогодні підтримали одноголосно члени комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Тепер цей проєкт постанови мають винести на голосування сесійної зали.

Перейменувати Переяслав-Хмельницький раніше просила міська рада, заявляючи про необхідність повернення історичної назви. Сьогодні там проживають близько 28 000 осіб, він має статус міста обласного підпорядкування.

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Комітет Ради підтримав перейменування Переяслава-Хмельницького 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149218
 
   
 Топ коментарі
 
тепер місцева міська рада називатиметься Переяславська Рада
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Переяслав одне з найстаріших міст України, якому більше 1000 років, а Хмельницького приплюсували при совєтах, через те що в цьому місті відбулася сумна подія через яку Україна більш як на 300 років опинилася під владою Московії.
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Ну, тут я согласен. К слову, в днепропетровской области есть город Павлодар (Павел - царёк Московии), верните историческое название "Матвеев хутор". В начале 1770 года запорожец, военный старшина Матвей Хижняк построил зимовник, от которого пошли Матвеевские хутора, а позже - слобода Матвеевка.
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Переяслав -коротко и ясно.А то чернил не наберёшься!В Харькове проспект Мосуовский надо переименовать в Вашингтонский,а то теперешняя назва- не пришей к одному месту рукав.
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проспект надо переименовать в Славянский
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Уже есть улицы и Славянська и Селянська.Маршала Конева - в Джона Маккейна.Маршала Малиновского- в Волкера,Маршала Бажанова- в Бжезинского. ит д.
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На будущее, Москва станет украинской, как и должна быть.
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Хороший городок, не раз бывал там в 90-х.
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а вот Ивано-Франковску ( не путать с фашистским диктатором Испании Франсиско Франко!) пора вернуть исконное название Станислав
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КОЧУБІЇВ або КАЧУБІЇВ! хаджибей - турецька переробка української першоназви
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Сьогодні там проживають близько 28 000 осіб, він має статус міста обласного підпорядкування. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3149218
І так буває?
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