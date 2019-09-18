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Все про:ВР (5740) комітет (214) кнопкодавство (28)

 Регламентний комітет рекомендує ВР "взяти до відома" факти "кнопкодавства" депутатів

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував ВР взяти до відома факти неособистого голосування депутатами.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 18 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пропонується взяти до відома доручення першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та звернення співголови депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова стосовно неособистого голосування окремими народними депутатами (Оленою Копанчук і Сергієм Литвиненком із фракції "Слуга народу", - ред.) і звернутися до народного депутата (Олександра) Ковальова з пропозицією надати пояснення щодо підтвердження або спростування інформації щодо неособистого голосування ним і повторно запросити його на засідання комітету для розгляду порушеного питання", - зазначив голова Регламентного комітету Сергій Кальченко.

Також під час обговорення члени комітету уточнили рішення щодо депутатів Копанчук і Литвиненка.

"Пропонується змінити другий пункт проєкту рішення і формулювання "звернути увагу на необхідність дотримання..." замінити на "попередити про необхідність дотримання норм Конституції", - додав голова комітету.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутати Олена Копанчук, Сергій Литвиненко та Олександр Ковальов "кнопкодавили" в парламенті.

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук доручив комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розібратися з зафіксованими випадками "кнопкодавства" і дати правову оцінку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149217
 
 
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ух какое строгое наказание. ні обіцянок ні пробачень
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Тут вопрос совершенно в другом. Раньше термин "кнопкодавство" имел только внешние признаки и относился к неличному голосованию. Сейчас этот термин мутировал из неличного голосования в голосование по указке. Коломойского, Разумкова или Богдана, это неважно. И уже неважно, голосует "слуга" только за себя или нет. Он все-равно по своей сути является марионеткой, исполнителем приказов, а значит и "кнопкодавом".
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Кто нами правит/ Ковалев , сначала опровергал факт кнопкодавства, но после видео признал, что нарушил Конституцию: " видно, что я кнопку нажал? Если взять взвешивание грехов, это самый маленький грех. Если бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…", - заявил депутат. Ковалев победил, получив 220 голосов. Он раздавал избирателям продуктовые наборы,устраивал для них застолье. Во время избирательной кампании Ковалёв обвинял украинскую власть в обстрелах мирного населения Донбасса
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