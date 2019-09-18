 Регламентний комітет рекомендує ВР "взяти до відома" факти "кнопкодавства" депутатів

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 18 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пропонується взяти до відома доручення першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та звернення співголови депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова стосовно неособистого голосування окремими народними депутатами (Оленою Копанчук і Сергієм Литвиненком із фракції "Слуга народу", - ред.) і звернутися до народного депутата (Олександра) Ковальова з пропозицією надати пояснення щодо підтвердження або спростування інформації щодо неособистого голосування ним і повторно запросити його на засідання комітету для розгляду порушеного питання", - зазначив голова Регламентного комітету Сергій Кальченко.

Також під час обговорення члени комітету уточнили рішення щодо депутатів Копанчук і Литвиненка.

"Пропонується змінити другий пункт проєкту рішення і формулювання "звернути увагу на необхідність дотримання..." замінити на "попередити про необхідність дотримання норм Конституції", - додав голова комітету.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутати Олена Копанчук, Сергій Литвиненко та Олександр Ковальов "кнопкодавили" в парламенті.

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук доручив комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розібратися з зафіксованими випадками "кнопкодавства" і дати правову оцінку.

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