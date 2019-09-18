 Контррозвідка СБУ викрила подвійного агента, завербованого ФСБ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Радіо Свобода".

Так, звільнений із правоохоронних органів громадянин України поїхав у справах в Курську область Росії. Там він потрапив під "обробку" російської спецслужби. Зрештою його завербував майор оперативно-розвідувального управління Прикордонного управління ФСБ по Курській області Дмитро Єпіфанов. Завербований агент дав підписку, що працюватиме на ФСБ Росії та обрав псевдо "Мастер".

Завербований тривалий час не отримував завдань від російських кураторів. Працювати з ним ФСБ почала з 2017 року. "Мастеру" доручили створити канал контрабанди наркотиків та нелегальних мігрантів з України до Російської Федерації.

Після цього наступний куратор, майор Денис Волох спробував використати агента для збору розвідувальної інформації про СБУ. Наприкінці весни нинішнього року надійшло завдання почати збір персональних даних офіцерів та відомостей про роботу негласного апарату СБУ.

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"Для збору персональних відомостей майор Денис Волох рекомендував агенту встановити контакти зі співробітниками СБУ, запропонувавши свою допомогу в якості джерела негласної інформації. Так "Мастер" і зробив, кажучи, мовляв, що він часто буває на території Росії, і в нього є можливість довідатися чогось цінного для української розвідки", – розповідає заступник начальника УСБУ в Сумській області полковник Юрій Байдак.

Мастер мав "підставитися" під вербування СБУ із обов’язковим письмовим зобов’язанням та вибором оперативного псевдоніму. Йому наказали придбати певну кількість атрибутики "Правого сектора" й перевезти її до РФ.

Все це разом із зізнаннями "Мастера" мало бути використане для "інформаційних репортажів та новин" на місцевих курських та центральних каналах Російської Федерації.

Однак українські спецслужби зірвали цей план. Як кажуть в СБУ, викриттю агента посприяло знання шаблонних підходів російських розвідників до організації роботи та зв’язку з агентами.