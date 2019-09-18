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Все про:контррозвідка (116) СБУ (4729) ФСБ (770)

 Контррозвідка СБУ викрила подвійного агента, завербованого ФСБ

Колишній правоохоронець за завданням ФСБ намагався отримати в СБУ розвідувальне доручення і стати подвійним агентом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Радіо Свобода".

Так, звільнений із правоохоронних органів громадянин України поїхав у справах в Курську область Росії. Там він потрапив під "обробку" російської спецслужби. Зрештою його завербував  майор оперативно-розвідувального управління Прикордонного управління ФСБ по Курській області Дмитро Єпіфанов. Завербований агент дав підписку, що працюватиме на ФСБ Росії та обрав псевдо "Мастер".

Завербований тривалий час не отримував завдань від російських кураторів. Працювати з ним ФСБ почала з 2017 року. "Мастеру" доручили створити канал контрабанди наркотиків та нелегальних мігрантів з України до Російської Федерації.

Після цього наступний куратор, майор Денис Волох спробував використати агента для збору розвідувальної інформації про СБУ. Наприкінці весни нинішнього року надійшло завдання почати збір персональних даних офіцерів та відомостей про роботу негласного апарату СБУ.

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"Для збору персональних відомостей майор Денис Волох рекомендував агенту встановити контакти зі співробітниками СБУ, запропонувавши свою допомогу в якості джерела негласної інформації. Так "Мастер" і зробив, кажучи, мовляв, що він часто буває на території Росії, і в нього є можливість довідатися чогось цінного для української розвідки", – розповідає заступник начальника УСБУ в Сумській області полковник Юрій Байдак.

Мастер мав "підставитися" під вербування СБУ із обов’язковим письмовим зобов’язанням та вибором оперативного псевдоніму. Йому наказали придбати певну кількість атрибутики "Правого сектора" й перевезти її до РФ.

Все це разом із зізнаннями "Мастера" мало бути використане для "інформаційних репортажів та новин" на місцевих курських та центральних каналах Російської Федерації.

Однак українські спецслужби зірвали цей план. Як кажуть в СБУ, викриттю агента посприяло знання шаблонних підходів російських розвідників до організації роботи та зв’язку з агентами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149215
 
   
 Топ коментарі
 
Тарас ШЕВЧЕНКО. Розрита могила.
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»
: 9 жовтня 1843 р.
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Да там судя по тому как сдают Украину...весь кабмин...весь офис препездента...и сам препездент завербованы фсб....
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А как там командир вагнера Уткин поживает, в гости все так и ездит в Украину?
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Он двойной агент СБУ «родственник»)))
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Да там судя по тому как сдают Украину...весь кабмин...весь офис ***********...и сам ********** завербованы фсб....
 показати весь коментар
 
 
Тарас ШЕВЧЕНКО. Розрита могила.
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»
: 9 жовтня 1843 р.
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Єдине, що б виправила, то це наголос в "Богдане, Богданочку!"
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Просто интересуюсь,у тебя проблема с глазами или с головой?
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Портнов ныне уже правозащитник....активист...лицо нации...
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"Лицо" краще було б замінити іншим словом... Але за нього можуть забанити.
Натякну - оте, в що прописують
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Ну, насчет "Портнов лицо.." ты погорячился. Много ниже...
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российских разведчиков (с)

Тільки не російських развєдчіков, а російських шпигунів. Російських розвідників ніколи не було - самісинькі шпигуни і сексоти.
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Наградить и отпустить-план Штанмайера,так план Штанмайера.
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Да что их там искать, зайдите в верховную раду, они там.
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А що, ФСБ настільки обідніло, що атрибутику Правосєків потрібно завозити з України? на своїх фабриках штампують фальшиві доляри, а ксіви з Правого Сектору - слабо?
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Епифан казался жадным,умным, хитрым,плотоядным...
Кароче ,агент 006 запутался в отчётах центру ,сообщив всё наоборот.
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Как-то наивно. Символика "Правого сектора", канал поставки наркотиков. Наивно-примитивно.
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Я просто в состоянии *********** периферии Контрразведка СБУ разоблачила двойного агента, завербованного ФСБ - Цензор.НЕТ 105
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"Вот и первое заданье:в три-пятнадцать, возле бани,может раньше,может позже,остановиться такси.Надо сесть,связать шофера,разыграть простого вора,а потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си"...(с)
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Зеленский? Порошенко? Тимошенко? Яценюк? Если нет, нет смысла даже читать, одно вранье.
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