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Все про:напад (659) прокуратура (1882) Донецька область (2315)

 У суді на Донеччині невідомі побили співробітника прокуратури і пошкодили його автомобіль

У Донецькій області співробітнику Костянтинівської місцевої прокуратури заподіяли тілесні ушкодження і пошкодили автомобіль.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Встановлено, що 18 вересня, о 12:35, в коридорі першого поверху Добропільського міськрайонного суду Донецької області невідомі напали на 28-річного працівника Костянтинівської місцевої прокуратури та завдали йому удари кулаками в область живота. Крім того, зловмисники пошкодили два колеса автомобіля марки SSANG YONG Rexton, що належить потерпілому", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345 і ч. 1 ст. 347 КК України. Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних до скоєння злочину осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149213
 
   
 Топ коментарі
 
Прокурор=вор. Не жалко. Абсолютно вредные паразиты общества.
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неплохие почины пошли, то сепара в квартире, то прокуроришку
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SSANG YONG Rexton???? нищета, а не прокуратор ...
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А шо так можно? А за шо тогда Музычко замочили?
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неплохие почины пошли, то сепара в квартире, то прокуроришку
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Теперь все можно, жестокий реванш, уставшие от войны должны досмотреть сериалы до конца...
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Прокурор=вор. Не жалко. Абсолютно вредные паразиты общества.
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На старом Рекстоне за 15 тыс уе - это, либо начинающий, либо помощник прокурора какой-то.
Нормальный прокурор на крузер или на рейндж уже должен накрасть.
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SSANG YONG Rexton???? нищета, а не прокуратор ...
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Да,китайское барахло, так и ведь он не на самой должности был наверное.
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Та кем бы ни был...нельзя ж до такого опускаться. Уж лучше на бляхе...
Инфинятя - наше фсьо... glorified nissan...
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Бомжует. У него эпоха зубожиння в полном разгаре. Надо ему смсками скинуться наверное...
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Та уже ж всё... у него закончилась, прости господи..
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На Рябу шапку вже кладуть з прибором. Дожились узеленські.
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Всё это было предсказуемо. Когда в стране не существует правосудия(в истинном понятии этого слова, а не в очередных ярких обёртках для прикрытия старых "кадров") - вступает в свои права беспредел(Закон Линча).
За пять предыдущих лет из наших надежд на реформы в правосудии - вылезло очередное монстро, из взяточников и полных дИбилов, которое у нас зовётся правосудием.
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очень кстати наглядная "живая" ситуация:
в суде на неоккупированном Донбассе бьют прокуроров (хороших-плохих - не важно), зато вполне серьёзно рассматривается "формула Штанмайера" с выборами на оккупированных территориях Донбасса.. какие это будут выборы понятно на данном конкретном примере
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Прокурор у суді відчуває собі зовсім безкарним. Він може нести будь - яку пургу, суддя буде завжди на його стороні.
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нет, не всегда...довольно часто решения судейской швали заставляют поокураторов вздернуть бровь...
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