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 Київські новини
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 Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко. ФОТОрепортаж

У Києві біля мосту Метро, де невідомий погрожує вибухом, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє спікер Нацполіції Оксана Блищик, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці ввели в столиці спеціальний оперативний план. Зараз на місці події перебуває керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці і фахівці вибухотехнічної служби", - йдеться в повідомленні.

У столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожує підірвати його і державні установи. Отримавши цю інформацію, на місце виїхали спеціалісти всіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції.

"Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Зараз тут перебувають представники всіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито.

Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Раніше, у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Ділянка від станції "Дарниця" до станції "Хрещатик" перевіряється фахівцями".

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Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко 01
Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко 02
Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко 03
Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко 04
Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко 05
Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко 06
Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149212
 
 
 Топ коментарі
 
Тарас ШЕВЧЕНКО. Розрита могила.
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»
: 9 жовтня 1843 р.
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тогда почему Цензор долго тянул с новостью. Она ведь висит давно и только она заставила меня зайти на сайт. Кстати, Рошен 300 млн грн перевел на зоопарк Черкасс, а что сделал не рошен….развел войска а с ними и вас
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только сейчас инфа? а то это это связывают с отвлечением от проблем с Пристайко с его согласием с планом немца и согласием на это ЗЕ. Читайте Фейс .
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Важко абзац скопіювати і викласти? ЦН як завжди спить.
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Издание утверждает, что ему удалось установить личность мужчины. Это 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине". На данный момент по месту жительства Белько сейчас проводят обыски.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/incidents/10690401-stala-izvestna-lichnost-podryvnika-mosta-metro-smi.html
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Видать камни с неба совсем сильно по голове ударили😊
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*Зараз сам *генеральний мусор * Аваков поїде на БТРІ і все порішає *..слова ********** ! Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3781
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Виталя хочет начать капитальный ремонт моста метро.
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Так а что этот Белько хотел ?
Он уже прославился, какие его требования ещё ?
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"Источники в правоохранительных органах рассказали изданию, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".(c)
Что то много он "находит"... Искал и нашел приключений на свою задницу.
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цей божевільний "підривник"з Криму приїхав.
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Это покушение на жисть Гонтаревой и сдача Украины Зеленским! Правильно я говорю, соя?
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гебня проверяет схемы реагирования силовиков и способность малыми силами блокировать транспортные артерии. Уверен что весь Киев сейчас стоит
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Какая "гебня"? Сержант с Броваров, выходец с Крыма Алексей Белько, учасник АТО, осужденный недавно на 7 суток губы за самоволку, стоит с оружием.
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И ни слова от властей о том что требует этот психопат.Если диверсия то взорвал бы в тихушку и ищи свищи а если угрожает то и что-то требует взамен но все молчат что.И второй вопрос к ментам как попал автомобиль нашпигован взрывчаткой в Киев,чем занимается полиция чтоб обезопасить людей от таких вот кренделей.
Как видим НИЧЕГО только констатируют уже случившиеся вооруженные преступления.
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Ну, метро три часа не ходит.
Благодаря алкоголику Омельченко, который ликвидировал трамвайное сообщение, около миллиона человек тупо ожидают.
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К утру он устанет и уснёт, а потом салон машины зальют строительной пеной.
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Обещали стройных полицейских, на фото минимум 3 жирдяя которые не то что 100 метров не пробегут, а в лучшем случае их пройдут 😟😁 спецоперация))) ну ну
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Человек в столице страны стреляет? Угрожает взорвать? Крищ, у тебя что, снайперов нет? Или это очередной спектакль для лохов? Кто бы это ни был, он перешел красную линию.
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Требует восстановить в должности Президента Порошенко
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Вимога до влади - припинити капітуляцію на Донбасі
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Он из Крыма. Стреляйте предупредительным в голову.
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