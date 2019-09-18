 Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє спікер Нацполіції Оксана Блищик, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці ввели в столиці спеціальний оперативний план. Зараз на місці події перебуває керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці і фахівці вибухотехнічної служби", - йдеться в повідомленні.

У столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожує підірвати його і державні установи. Отримавши цю інформацію, на місце виїхали спеціалісти всіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції.

"Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Зараз тут перебувають представники всіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито.

Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Раніше, у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Ділянка від станції "Дарниця" до станції "Хрещатик" перевіряється фахівцями".

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