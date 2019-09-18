 Розведення військ на Донбасі відбуватиметься не відразу по всій лінії розмежування, а ділянками, - Загороднюк

Про це міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Він також підкреслив, що "це не відступ, а розведення".

"По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно", – сказав він.

Як зазначив Загороднюк, Генеральний штаб наразі працює над планом розведення, який має врахувати всі ризики. Він додав, що згодом цей план буде "представлено".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми домовилися про "формулу Штайнмаєра" на зустрічі радників 2 вересня. Я дав згоду, - Пристайко. ВIДЕО

"І звичайно, щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, буде йти пояснення, буде йти проробляння всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки і так далі... Це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудована. Ми говорили з військовими, і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки. Це, звичайно, буде пророблено правильно для того, щоб уникнути надмірних ризиків при розведенні. Звичайно ми будемо слідкувати за тим, щоб та сторона також це робила", – зазначив міністр оборони.

Загороднюк зауважив, що військові, з якими це питання обговорювали, сприймають його частиною стратегії.

"Ті, з ким ми спілкувалися, ставляться до цього, як до стратегії, яка є. По-перше, це питання їхньої безпеки також. Тому що, якщо буде розведено, то розведено за тими правилами та відслідковано, то відстань збільшиться. Звичайно, це знизить багато ризиків", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко