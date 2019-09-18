 Розведення військ на Донбасі відбуватиметься не відразу по всій лінії розмежування, а ділянками, - Загороднюк

Про це міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Він також підкреслив, що "це не відступ, а розведення".
"По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно", – сказав він.
Як зазначив Загороднюк, Генеральний штаб наразі працює над планом розведення, який має врахувати всі ризики. Він додав, що згодом цей план буде "представлено".
"І звичайно, щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, буде йти пояснення, буде йти проробляння всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки і так далі... Це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудована. Ми говорили з військовими, і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки. Це, звичайно, буде пророблено правильно для того, щоб уникнути надмірних ризиків при розведенні. Звичайно ми будемо слідкувати за тим, щоб та сторона також це робила", – зазначив міністр оборони.
Загороднюк зауважив, що військові, з якими це питання обговорювали, сприймають його частиною стратегії.
"Ті, з ким ми спілкувалися, ставляться до цього, як до стратегії, яка є. По-перше, це питання їхньої безпеки також. Тому що, якщо буде розведено, то розведено за тими правилами та відслідковано, то відстань збільшиться. Звичайно, це знизить багато ризиків", – сказав він.
-А как по-татарски будет "Вперед"?
-Алга
-А "Назад"?
-А у татар нет слова "Назад".
-Если нам надо, то мы разворачиваемся и алга!
хуже - ''раковая опухоль", которая пустит метастазы и в Киев, и по всем регионам...
А по минску и Дебальцево и Докучаевск должны быть под нашими!
https://youtu.be/eX_7tc088q0
Вчора о 07:57 ·
Бойовики не поспішають відводити свої сили та засоби поблизу Станиці Луганської.
За даними українських розвідників, окупанти не просто не прибрали свої спостережні пункти (сп), вони будують нові у лісопосадці поблизу зруйнованого мосту.
«СПшки свої бойовики так і не згорнули. Щодня у бінокль бачимо, як вони пересуваються стежками у посадці.
Разом із цим, бачимо також активне відновлення мосту з їхнього боку...
це головна умова для виборів !
Олексій Петров з Aleksey Petrov.
Среди 13-ти пунктов Минских договорённостей, нет НИ СТРОЧКИ про отвод наших войск от линии разграничения!
⚔️ про отвод тяжёлого вооружения ЕСТЬ.
⚔️ про разоружение всех незаконных военных формирований, а так же вывод всех иностранных подразделений ЕСТЬ!
⚔️ про обмен пленными и незаконно удерживаемыми людьм, по формуле всех на всех тоже ЕСТЬ!
✅ Про отвод ВСУ по всей линии - НЕТ!!!
Тогда вопрос... Это пункт каких **** договорённостей? Чьих? Между кем и кем?
Зеля, Богдан, Коломойша все вирішили, просто це треба подати як ніби його змусили. Жертва обставин.
А чем по мнению этого Загороднюка является отведение войск на территории своего государства если не отступлением?..
Не російські найманці, не російські терористи.
Просто "Та строна"
Сподіваюся що для всіх цих 73% на тїй стороні будуть котли у найкращих місцях.
Нужно проводить деПорохотизацию Украины через статью УК
Наступний крок посадіти всіх АТОшників!