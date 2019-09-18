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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міноборони (2794) Донбас (13047) Загороднюк (20)

 Розведення військ на Донбасі відбуватиметься не відразу по всій лінії розмежування, а ділянками, - Загороднюк

Визначальним для української сторони є те, щоб розведення сил відбувалося з обох сторін лінії розмежування.

Про це міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Він також підкреслив, що "це не відступ, а розведення".

"По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно", – сказав він.

Як зазначив Загороднюк, Генеральний штаб наразі працює над планом розведення, який має врахувати всі ризики. Він додав, що згодом цей план буде "представлено".

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"І звичайно, щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, буде йти пояснення, буде йти проробляння всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки і так далі... Це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудована. Ми говорили з військовими, і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки. Це, звичайно, буде пророблено правильно для того, щоб уникнути надмірних ризиків при розведенні. Звичайно ми будемо слідкувати за тим, щоб та сторона також це робила", – зазначив міністр оборони.

Загороднюк зауважив, що військові, з якими це питання обговорювали, сприймають його частиною стратегії.

"Ті, з ким ми спілкувалися, ставляться до цього, як до стратегії, яка є. По-перше, це питання їхньої безпеки також. Тому що, якщо буде розведено, то розведено за тими правилами та відслідковано, то відстань збільшиться. Звичайно, це знизить багато ризиків", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149211
 
 
 Топ коментарі
 
Оставляют украинскую землю. Капитуляция.
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Цікаво.

Олексій Петров з Aleksey Petrov.

Среди 13-ти пунктов Минских договорённостей, нет НИ СТРОЧКИ про отвод наших войск от линии разграничения!
⚔️ про отвод тяжёлого вооружения ЕСТЬ.
⚔️ про разоружение всех незаконных военных формирований, а так же вывод всех иностранных подразделений ЕСТЬ!
⚔️ про обмен пленными и незаконно удерживаемыми людьм, по формуле всех на всех тоже ЕСТЬ!

✅ Про отвод ВСУ по всей линии - НЕТ!!!
Тогда вопрос... Это пункт каких сука договорённостей? Чьих? Между кем и кем?
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Неа Разведение войск на Донбассе будет проходить не сразу по всей линии разграничения, а участками, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4300. Алга

-А как по-татарски будет "Вперед"?
-Алга
-А "Назад"?
-А у татар нет слова "Назад".
-Если нам надо, то мы разворачиваемся и алга!
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Ось це не новина, і не несподіванка. Мета Узєлєнского кодла знищення України і фізично українців на замовлення кремлядів. НІ, це не буде зроблено швидко і грубо. Тобто, новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений. Будуть поступово знищуватись системи життєзабезпечення і сфери, що забезпечують розвиток країни. Вже вжиті термінові і невідкладні заходи в цьому напрямку. Скасовані дотації та субвенції на освіту, охорону здоров'я та культуру. На 8% зменшено оборонний бюджет. Скасовано фінансування вітчизняної кіноіндустрії. На черзі, імовірно, скасування пільг для відчизняного книговидавництва. І це тільки те, що ми вже бачимо. Скільки ще готується, скільки залишиться у тіні - ніхто не знає. Але те що ми бачимо неспростовно доводить, що йдеться про цілеспрямоване знищення культури, науки, і, з рештою, самого грунту для самоідентифікації. Йдеться про замовне цілеспрямоване знищення України
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это может трактоваться как разведение провинившихся по своим классам, вот только орки в классы не записывались, а раздвинули створки границы без спроса* это тоже разведение*
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Это не новый министр обороны, а министр отступления хренов
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Для цього їх ********** і вибирав. За принципом: мовчки зливати країну.
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Единственное преимущество и перспектива у Украины были в заморозке конфликта, а в связи с этим, а также несоблюдением Минских договоренностей, в усилении западных экономических санкций, о которых зеленскому сегодня, кстати, напомнили США. Но клоун делает вид, что не понимает. Надо же просто "прекратить стрелять". Прокацапская власть выбрала путь капитуляции и вместо победы, выбрала нарыв, враждебный анклав на теле страны.
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если бы "нарыв"
хуже - ''раковая опухоль", которая пустит метастазы и в Киев, и по всем регионам...
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сколько еще сдадут городов, за которые проливали кровь?!
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Главное не забывать водружать дыныровские флаги на оставленных территориях .
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Не буде там ніякого миру, не колотіть понти. Тільки втратимо територію.
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Оставляют украинскую землю. Капитуляция.
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С оборудованных позиций на зиму в чистое поле! Зашибись!
А по минску и Дебальцево и Докучаевск должны быть под нашими!
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Як там в Станиці. Сепари розібрали свої укріплення , чи зміцнили?
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Сейчас зебобики завернут капитуляция в красивую обертку...и скормят ее зебилам... Разведение войск на Донбассе будет проходить не сразу по всей линии разграничения, а участками, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7882
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капитуляцию решили растянуть во времени
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Чувак с ксивой презЕдента сказал...что за полгода управится....
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Повернись живим
Вчора о 07:57 ·

Бойовики не поспішають відводити свої сили та засоби поблизу Станиці Луганської.
За даними українських розвідників, окупанти не просто не прибрали свої спостережні пункти (сп), вони будують нові у лісопосадці поблизу зруйнованого мосту.

«СПшки свої бойовики так і не згорнули. Щодня у бінокль бачимо, як вони пересуваються стежками у посадці.
Разом із цим, бачимо також активне відновлення мосту з їхнього боку...
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а кацапи будуть відходити за порєбрік ?
це головна умова для виборів !
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Цікаво.

Олексій Петров з Aleksey Petrov.

Среди 13-ти пунктов Минских договорённостей, нет НИ СТРОЧКИ про отвод наших войск от линии разграничения!
⚔️ про отвод тяжёлого вооружения ЕСТЬ.
⚔️ про разоружение всех незаконных военных формирований, а так же вывод всех иностранных подразделений ЕСТЬ!
⚔️ про обмен пленными и незаконно удерживаемыми людьм, по формуле всех на всех тоже ЕСТЬ!

✅ Про отвод ВСУ по всей линии - НЕТ!!!
Тогда вопрос... Это пункт каких **** договорённостей? Чьих? Между кем и кем?
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Всем пофиг, трусливая свора готова сдаться, им главное на корпоративах губами трясти.
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да нет это отступление а не разведение
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Сколько крови было пролито, за эту землю.
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Что я не понимаю, какого Х..., мы должно отводить войска на своей территории.
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зешмарклю и аваков не спасет -военные решат все за несколько часов
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розвести можна ніжки у жінки або лоха розвести на бабло. А не війська., це елементарний відсту на 15 км назад а може і далі. Сіра зона якийсь "офшор" та контрабас.
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то есть пока шо не по Днепру? - ну спасибо, сваты, хоть за ето....
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А по середине уже приготовили линию обороны..или еще нет..?? Или еще определяетесь где это по середине...? Река Днепр...Буг..или Днестр...??
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А то, что многие переселенцы уже давно пустили корни по всей территории страны, это как? Позанимали или купили себе самые престижные должности, рестораны-бутики-квартиры. Я не думаю, что в их головах что-то изменилось в лучшую сторону по отношению к тем людям, которые им еще и помогали (ют), то есть, к нам, здесь родившимся. Они нас всего лишь ненавидят. И чего от них ждать... Особенно после того, что там придумали. Самое плохое то, что ни у кого из них, ни у кого их нас НЕ спросили. А ведь обещали. Жаль, что нету хороших стратегов и тактиков, кто мог бы дать оценку проекту на данный момент, который может перейти в практику. Мало того, что это не дорогу построить скачкАми, а решать судьбу миллионов людей. Прежде всего - украинских людей. Не дай Бог!! Господи, спаси Украину!
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какую же вы тварь выбрали, родные, с его зекомандОй - матючни не хватает....
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Ця тема вже мусолиться в українському інформаційному просторі, бо народ готують до здачі України.
Зеля, Богдан, Коломойша все вирішили, просто це треба подати як ніби його змусили. Жертва обставин.
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Не хочет Запад крайних мер, вот и всё. Шестой год уже пошёл, где результат?
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Ви читали статтю? Треба це робить самим тоді і запад захоче!
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Он также подчеркнул, что "это не отступление, а разведение".Источник: https://censor.net.ua/n3149211

А чем по мнению этого Загороднюка является отведение войск на территории своего государства если не отступлением?..
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Загороднюк . все эти шаги ни к чему хорошему не приведут . просто Путлер вас ****** в очередной раз , а расхлебывать будем все в сотый раз с нуля .
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Уже разграничывались при порохе и отдали 500 кв.км украинской територии врагу вместе с ничем неповинным украинским народом и дали этим ублюдкам выход к морю,помните 30км зону?Теперь все повторяется и сколько теперь ЗЕ хочет отдать украинской земли?
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Міністр оборони... "та сторона"...
Не російські найманці, не російські терористи.
Просто "Та строна"
Сподіваюся що для всіх цих 73% на тїй стороні будуть котли у найкращих місцях.
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73% будут по норам сидеть, а погибать будут оставшиеся 25%.
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Розведення зелених лохів пуйлом. Зе пуйло хер ложив на твоє розведення.
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Каждый см освобожденной Украины полит кровью, потом,лишениями, разбитыми судьбами, трудом, наших Героев,миллионами денежных средств... И всё похерить в угоду "усталых"
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Отступление - вынужденное или преднамеренное оставление войсками занимаемых рубежей (районов).
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Дааа. Оставление войсками своей земли называется разведением? По моему это разведение народа Украины.
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Разведение это выход из серой зоны и всё.
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А "серая зона" - это уже не территория Украины?
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фантасмагория - разведение частями, в с. Луганской мир и согласие, а 19 километрах в Счастье сепары стреляют и убивают. Что это ребята, вы реально кормите нас таким говном?
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я не пойму, мы что уже проиграли войну жопочленцам? Или мы чтото чужое захватили что должны отступать? Почему то при Порохе мы уверенно двигались вперед, отжимая по ночам у них село за селом, и ничто не указывало даже на малейшую вероятность, что нам придется развернуться и уходить, бросая свою землю и людей на милость оккупантам
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зеле-скоту пох.., воно мріє посадити Порошенка..
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Порохоботы враги Украины
Нужно проводить деПорохотизацию Украины через статью УК
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Як же швидко клоун здав Україну *****!

Наступний крок посадіти всіх АТОшників!
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Т.е. ВСУ заставят уступать территории не по всему фронту, а только на самых важных для кацапов и сепарни участках.
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О каком разведении может идти речь, если каждый день стреляют и убивают Розведення військ на Донбасі відбуватиметься не відразу по всій лінії розмежування, а ділянками, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9631 это типа отступление
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