 Вбивство працівників АЗС у Миколаєві: поліція розглядає три версії вбивства

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

Наразі відомо, що тіла загиблих працівників АЗС - механіка, оператора та касира - виявила дружина одного з них, коли тривалий час не могла додзвонитись до свого чоловіка. На крики жінки прибігли перехожі, які допомогли викликати поліцію.

Проводяться невідкладні слідчі дії, в ході яких правоохоронці відпрацьовують усі можливі версії злочину, враховуючи отриману інформацію, аби підтвердити чи спростувати кожну. Серед них: вбивство, вчинене з метою заволодіння майном, грошовими коштами тощо, через особисті неприязні стосунки, а також під час конфлікту, який раптово виник.

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"Всі сили поліцейських максимально націлені на розкриття вказаного особливо тяжкого злочину, відпрацьовуємо всю інформацію, яка надходить від свідків та очевидців. До розкриття вбивства також залучені екіпажі патрульних поліцейських, усі виїзди в місто перекриті та перебувають під посиленим контролем", - коментує т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Іван Вигівський.

На місці події продовжують працювати слідчі, криміналісти та експерти, які ретельно фіксують речові докази.

Нагадаємо, сьогодні тіла трьох працівників АЗС з вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію "Сирена".

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