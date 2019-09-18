Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Таким чином, Апеляційна палата ВАСУ скасувала рішення слідчої судді Солом'янського районного суду міста Києва, яким було відмовлено в задоволенні клопотання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про заочний арешт службовця НКРЕКП.
У САП нагадали, що Бутовського підозрюють у зловживаннях при застосуванні так званої формули Роттердам+, збитки від якої сягають понад 18 млрд 868 млн гривень. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.
Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.
8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".
Сунь руку в дырявый карман и оцени свои перспективы, учитывая, что коней эпохи бедности для вас уже отменен ЗЕлюпой навсегда.
грядет жесткий отсрел зеленой падали...и ватно-кацапской нечисти.больше никто панькатся с этой всей падалью не будет.
Столько про этот Ротердам+ говорили, говорят и будут говорить. Все знают, что основным заинтересованным выгодополучателем был Ахметов.
Но торбят зеленые реформаторы каких-то шестерок, а у Ахметова все чин-чинарем. Беня в это время под шумок угольком с Роисей торгует, через свою "прокладку", которая цену этого уголька нифига не уменьшает.
В крайнем случае, если несговорчивый попадется, можно дом спалить и родственника сбить машиной.
Не знал, что его предательство как-то объясняет то, что Коломойский, покупающий уголь у Роиси по ценам выше Роттердам+, не только на свободе, но и диктует правительству ЗЕлюпы, что им делать.
Кабмин утвердил главой "Центрэнерго" понятного Коломойскому менеджера
Государственная компания «Центрэнерго» планирует покупать российский уголь у фирмы-однодневки.
Возвращаясь к началу про инфантильность - ты сознательно игнорируешь факты, отдавая предпочтение своим фантазиям.
Не успев родиться, Аникаруцыонный Суд превратился в такое же пиаргавно, как и все прочие разаблачители...
"Апелляционная палата Антикоррупционного суда заочно арестовала одного из подозреваемых по делу "Роттердам +" Бутовского, - САП"