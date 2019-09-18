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Все про:Антикорупційна прокуратура (960) НКРЕКП (144) Антикорупційний суд (444) Бутовський Володимир (2)

 Апеляційна палата Антикорупційного суду заочно заарештувала одного з підозрюваних у справі "Роттердам+" Бутовського, - САП

18 вересня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України підтримала позицію прокурорів САП і дала дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Таким чином, Апеляційна палата ВАСУ скасувала рішення слідчої судді Солом'янського районного суду міста Києва, яким було відмовлено в задоволенні клопотання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про заочний арешт службовця НКРЕКП.

У САП нагадали, що Бутовського підозрюють у зловживаннях при застосуванні так званої формули Роттердам+, збитки від якої сягають понад 18 млрд 868 млн гривень. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд відмовився заочно заарештувати заступника голови управління енергоринку НКРЕКП Бутовського, підозрюваного у справі "Роттердам+"

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149203
 
   
 Топ коментарі
 
Кольцо вокруг мародера все сужается
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Лахта, переживаешь за доходы Ахметова?
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У населения украли 18 миллиардов гривен заставив платить за доставку якобы из Европы. Типа уголь из ЮАР и США.
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У населения украли 18 миллиардов гривен заставив платить за доставку якобы из Европы. Типа уголь из ЮАР и США.
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Дебіле. Ти хоч вивчи тему: Роттердам - це не поставка вугілля з Роттердаму , а система тарифоутворення електроенергії теплової генерації. Коли на різні ТЕЦ, різних форм власності постачається вугілля різних постачальників, різної якості за різною ціною, то потрібно визначити загальний тариф. Ось для розрахунку цього тарифу і застосовують формулу Роттердам+ (така система ціноутворення діє у всіх нормальних країнах світу). Доречі, вартість українського вугілля більшості постачальників значно вища від вартості вугілля за Роттердам +.
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Цена уголь на бирже в Роттердаме + доставка. В действительности был уголь с ордло через линию разграничения. Пети схема понравилась, через вовка своего утвердил. Петикантроп, чего воем?
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Баран, пока оно вокруг твоей шеи сужается.

Сунь руку в дырявый карман и оцени свои перспективы, учитывая, что коней эпохи бедности для вас уже отменен ЗЕлюпой навсегда.
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ПНХ, дегенерат.
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Ответь, хамовитое трусливое насекомое, а чего тебя здесь не банят за ругань и не дают поджопники за призывы расстреливать украинцев? Ты у них очки полируешь или строчишь?
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Напрасно админы удаляют комменты порохоботов(?) с призывами убивать украинцев. Ведь так они раскрыли свою истинную цель. Один из уцелевших постов , 7 лайков

грядет жесткий отсрел зеленой падали...и ватно-кацапской нечисти.больше никто панькатся с этой всей падалью не будет.
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Скоро... В гбр уже прописался,так-шо скоро и главному "будковскому" яйца прижмут
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Я одного не понимаю.
Столько про этот Ротердам+ говорили, говорят и будут говорить. Все знают, что основным заинтересованным выгодополучателем был Ахметов.

Но торбят зеленые реформаторы каких-то шестерок, а у Ахметова все чин-чинарем. Беня в это время под шумок угольком с Роисей торгует, через свою "прокладку", которая цену этого уголька нифига не уменьшает.
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После приговора бывшей ОПГ НКРЕ, доказательства будут использованы против Ахметова. Если это всерьез конечно.
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а за что Ахметова торбить? Он занимал высокую должность и издал мародерский указ?
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Так я ж и говорю - торбить некого, кроме шестерок. У них и адвокатов дорогих нет. Поэтому можно и с доказательствами не сильно заморачиваться.

В крайнем случае, если несговорчивый попадется, можно дом спалить и родственника сбить машиной.
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И что теперь Р+ таки принес убытки, а не как разгоняли что Р+ лучше чем сейчас.
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Всех спрятать по камерам, что бы никто пикнуть не мог, что Роттердам+ это 1700 грн/т, а Роттердам -- это 2700 грн/т но для бабушки, и уголек от пуйла)))
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Роттердам + - это луганск на самом деле
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Роттердам - це позеленнія розуму зебіллів. Це не адреса постачання, а система тарифоутворення, яка не має звязку з тим, звідкіля вугілля.
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Минимум 3 слова которые без Трускавца не поймут.
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Думал что хоть что-то изменится а оказалось что нет,как было при порохе так и продолжается при ЗЕ.Арестовывают тех кого достать и наказать невозможно а кто рядом того не замечают или вернее не хотят видеть.
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Инфантильность и наивность обычно характерны только для не очень развитых взрослых человеков.
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Ну, давайте я понаписываю толпой комменты в стиле Зрада!Зрада! в теме о Причтайко, лучше будет?Как детия вам цацку покажи и весь вечер у мамки будете её клянчить, даже если она не нужна. И кто же из нас инфантил?
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Давай ты просто не будешь писать о своих необоснованных мечтах.
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Да какие мечты, факт, всю тему с Причтайко завалили гневными комментариями.
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А твои мечты про "крупную рыбу" как-то связаны с Пристайко?

Не знал, что его предательство как-то объясняет то, что Коломойский, покупающий уголь у Роиси по ценам выше Роттердам+, не только на свободе, но и диктует правительству ЗЕлюпы, что им делать.
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Тема с Пристайко была приведена просто как пример, не более. Вторую половину поста не вижу даже смысла комментировать.
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А ведь какраз вторая половина поста и есть свершившийся факт.
Кабмин утвердил главой "Центрэнерго" понятного Коломойскому менеджера

Государственная компания «Центрэнерго» планирует покупать российский уголь у фирмы-однодневки.

Возвращаясь к началу про инфантильность - ты сознательно игнорируешь факты, отдавая предпочтение своим фантазиям.
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Это у вас - фантазии виртуального рыболова
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А я казав що нову владу оберуть таку саму, якщо не гіршу.
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Почему не хотят? А пэтрошило,шо,зря в гбр ходит? Заходят всегда издалека.Потом барыге и рот+ аукнеца.
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Ага-а,кого достать не могут уже арестовали а порох в гбр не ходит и никто его и не арестовывает не говоря уже про Ахметова и других участников Р+ которые находятся в Киеве и Украине.
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Это,шоб не съе..нули главные крысы в какую-нибудь Испанию или Италию(ахмет) и не попросили пол.убежища.И тогда фсьо...
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Представляю, как будут бежать те, кто сейчас покупает уголек ( якобы из мокшандии) за 2700. Бггг
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Роттердам+ это сговор Порошенко и Ахметова, а ловят каких-то бухгалтеров.
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пардон, ну так подписей ни Порошенко ни Ахметова нет ни под какими документами, за что их взять в данном случае? Разве что за неуплату налогов с ворованных около 18 лярдов
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Да, я и забыл для чего нужны бухгалтеры.
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бухгалтера знали, что подписывали и процент свой имели. У них зарплаты шестизначные.
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Це палітичні рипресії! Апеляційна палата Антикорупційного суду заочно заарештувала одного з підозрюваних у справі "Роттердам+" Бутовського, - САП - Цензор.НЕТ 5743 Малороси ******** илітних патрійотів! Апеляційна палата Антикорупційного суду заочно заарештувала одного з підозрюваних у справі "Роттердам+" Бутовського, - САП - Цензор.НЕТ 5743 всі на Банкову!
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С такой оперативностью лет за пять управятся к презедентсву следующего вора.
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не волнуйтесь. блестяще реформированы Петрусём суды разберутся и справедливость восторжествует, не сомневайтесь
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Хе...ню несешь. При Порохе был реформирован только Верховный суд. Стыдно не знать банальных фактов.
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Херню несешь. Петя создал комиссию доброчестности для отбора всех судей. Результаты отбора окружной суд показал по полной.
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Не пойму , так ротердам+ отменили или ротердам+это плохо, но пвсть он буудет?
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Всё, ПИПЕЦ

Не успев родиться, Аникаруцыонный Суд превратился в такое же пиаргавно, как и все прочие разаблачители...

"Апелляционная палата Антикоррупционного суда заочно арестовала одного из подозреваемых по делу "Роттердам +" Бутовского, - САП"
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