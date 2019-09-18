 Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації

Відповідне рішення ухвалено під час засідання Уряду 18 вересня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

Згідно з прийнятим положенням, новостворене Міністерство відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, впровадження електронних послуг, електронних довірчих послуг тощо. Також Мінцифри займатиметься розвитком цифрових навичок громадян.

"Цифровізація – пріоритет державної політики, саме тому для формування та реалізації стратегії було створено профільне Міністерство. Ухвалене Положення дозволить нам у стислі терміни налагодити роботу Мінцифри", – наголосив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністерство цифрової трансформації стає центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства відтепер належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії.

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