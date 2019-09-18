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 Політика України
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Все про:Кабмін (3124) Федоров Михайло (9) Мінцифри (1)

 Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації

Кабінет Міністрів України затвердив постанову щодо діяльності Міністерства цифрової трансформації, яка також регламентує його повноваження і сфери компетенції.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання Уряду 18 вересня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

Згідно з прийнятим положенням, новостворене Міністерство відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, впровадження електронних послуг, електронних довірчих послуг тощо. Також Мінцифри займатиметься розвитком цифрових навичок громадян.

"Цифровізація – пріоритет державної політики, саме тому для формування та реалізації стратегії було створено профільне Міністерство. Ухвалене Положення дозволить нам у стислі терміни налагодити роботу Мінцифри", – наголосив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністерство цифрової трансформації стає центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства відтепер належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 50 популярних держпослуг переведуть у режим онлайн, - міністр цифрової трансформації Федоров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149196
 
 
 Топ коментарі
 
Мета Узєлєнского кодла знищення України і фізично українців на замовлення кремлядів. НІ, це не буде зроблено швидко і грубо. Тобто, новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений. Будуть поступово знищуватись системи життєзабезпечення і сфери, що забезпечують розвиток країни. Вже вжиті термінові і невідкладні заходи в цьому напрямку. Скасовані дотації та субвенції на освіту, охорону здоров'я та культуру. На 8% зменшено оборонний бюджет. Скасовано фінансування вітчизняної кіноіндустрії. На черзі, імовірно, скасування пільг для відчизняного книговидавництва. І це тільки те, що ми вже бачимо. Скільки ще готується, скільки залишиться у тіні - ніхто не знає. Але те що ми бачимо неспростовно доводить, що йдеться про цілеспрямоване знищення культури, науки, і, з рештою, самого грунту для самоідентифікації. Йдеться про замовне цілеспрямоване знищення України
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Одебиливание зелёных начинается.
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Создать еще одно министерство - это офигенная реформа госструктур.
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Мета Узєлєнского кодла знищення України і фізично українців на замовлення кремлядів. НІ, це не буде зроблено швидко і грубо. Тобто, новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений. Будуть поступово знищуватись системи життєзабезпечення і сфери, що забезпечують розвиток країни. Вже вжиті термінові і невідкладні заходи в цьому напрямку. Скасовані дотації та субвенції на освіту, охорону здоров'я та культуру. На 8% зменшено оборонний бюджет. Скасовано фінансування вітчизняної кіноіндустрії. На черзі, імовірно, скасування пільг для відчизняного книговидавництва. І це тільки те, що ми вже бачимо. Скільки ще готується, скільки залишиться у тіні - ніхто не знає. Але те що ми бачимо неспростовно доводить, що йдеться про цілеспрямоване знищення культури, науки, і, з рештою, самого грунту для самоідентифікації. Йдеться про замовне цілеспрямоване знищення України
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В свинарнике придерживайся своего мнения.
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Давай отставим в сторону что ты мудак, это не обсуждается, вопрос-ты был хоть раз в жизни за рубежом ? Ты млять понимаешь на какой мы планете, а на какой они? Какая НАХ цифровизация !!! Конкретно, что ты под этим понимаешь? И где вы зубожилые идиоты сталкиваетесь с коррупцией, в сортире на базаре не выдали билет когда посрал?
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БГГ! - "новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений". Это ж сколько надо выпить?
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Чего? Трансформации? Как вообще раньше жили без этого... это скоро уже зарплаты по $4000 будут?
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Всем в задницу вживят смартфон и будет "Украина в смартфоне"!
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Не, трансформатор вставят для трансформации.
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легким нажатием клавиши мятый пиджак и драные носки теперь могут легко трансформироваться в зеленые шорты
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на экзамене препод студенту:
- расскажите, как работает цифровой трансформатор.
- а так, гуууууууууууууууууууууу......
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Нові посади, портфелі, кібінети, відповідні зарплати, машини, самокати і т.п. Зустрічайте нових чинуш з кварталу на свою шию.
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Создать еще одно министерство - это офигенная реформа госструктур.
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самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. Сейчас пропаганде РФ уже ничего не мешает.16.07.19 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев .И 29 августа Мининформполитики было ликвидировано.Зато создано новое Министерстве цифровой трансформации, которое будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.
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