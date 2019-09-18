 34 тисячі дітей в Україні не відвідують дитячі садки через відсутність вільних місць, - Новосад

Про це повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад на зустрічі з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Діти мають приходити у школу підготовленими, а це – завдання дошкільної освіти. Але наразі 34 тисячі дітей у країні не мають можливості відвідувати дитячий садок через відсутність вільних місць. Це стосується і великих міст, і сіл. Тому питання розвитку дошкільної освіти та створення гідних умов роботи для працівників є пріоритетом для міністерства", – зазначила Ганна Новосад.
"Дошкільна освіта має відповідати потребам дитини та забезпечувати дотримання її найкращих інтересів", – наголосив уповноважений Президента з прав дитини М. Кулеба.
А потом пришел Порошенко и перестало хватать.
а вину за продажу ты сваливаешь на него.
«О какіх дєтях ви говорітє?! Украіна бєз комуністов виміраєт !!!!»
От як зараз «вимирає», виходиш з дому, і дорогу перейти не можливо, зз-а потоку похоронних процессій...
(це як послухати перелицьованих комуняк..)
бо у садочку з них зроблять кацапів