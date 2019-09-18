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 Політика України
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Все про:діти (1667) дитячий садок (82) Кулеба Микола (25) Новосад (7)

 34 тисячі дітей в Україні не відвідують дитячі садки через відсутність вільних місць, - Новосад

В Україні 34 тисячі дітей дошкільного віку не відвідують дитячі садки через відсутність вільних місць.

Про це повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад на зустрічі з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Діти мають приходити у школу підготовленими, а це – завдання дошкільної освіти. Але наразі 34 тисячі дітей у країні не мають можливості відвідувати дитячий садок через відсутність вільних місць. Це стосується і великих міст, і сіл. Тому питання розвитку дошкільної освіти та створення гідних умов роботи для працівників є пріоритетом для міністерства", – зазначила Ганна Новосад.

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"Дошкільна освіта має відповідати потребам дитини та забезпечувати дотримання її найкращих інтересів", – наголосив уповноважений Президента з прав дитини М. Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149193
 
 
 Топ коментарі
 
Что то было... Но при СССР в детсад можно было устроить ребенка, только при наличии справки о занятости родителей, оба должны были работать. Теперь кобыла сидит с подружками возле забора садика, машет ручкой своему чаду, с бутылкой пива и сигаретой, а "отец" семейства в соседней парикмахерской делает себе педикюр.
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Теперь пять лет будем слушать, как барыга разграбил детские сады. Штош...
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Их в 90-е под церквушечки УПЦ МП отдали.
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Странно, как после пяти лет пэтиной власти вообще дети остались ...
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Так як і вата в твоєму міжушному ганглії...
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Ниче, при новой точно попросят политического убежища или на заработки переедут с родителями.
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При твоём коханом Викторе Фёдоровиче садиков хватало на всех.

А потом пришел Порошенко и перестало хватать.
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Так предыдущие правители все садики попродавали под всякие офисы, лицеи и прочую доходную чепуху. Патриоты наверное.
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и шо характерно, продали садики до Пороха,

а вину за продажу ты сваливаешь на него.
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Скажіть, дякую, Симоненкам, Вітренкам,Морозам, які в Раді кричали: «Про каіє дєтскіє сади ви говорітє ? СССР распался !!! Ми всє умрьом !!!!»
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Что то было... Но при СССР в детсад можно было устроить ребенка, только при наличии справки о занятости родителей, оба должны были работать. Теперь кобыла сидит с подружками возле забора садика, машет ручкой своему чаду, с бутылкой пива и сигаретой, а "отец" семейства в соседней парикмахерской делает себе педикюр.
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Та мова дещо про інше...у 90-ті почали «приватизувати» будівлі дитсадків і шкіл, і комуняки в Раді, впряглись за олігархів, типу ситуативно, за дозвіл таких продаж:
«О какіх дєтях ви говорітє?! Украіна бєз комуністов виміраєт !!!!»
От як зараз «вимирає», виходиш з дому, і дорогу перейти не можливо, зз-а потоку похоронних процессій...
(це як послухати перелицьованих комуняк..)
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их уже давно ждут в европе на вакантно-элитные места сиделок. сантехников и сборщиков малины
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Теперь пять лет будем слушать, как барыга разграбил детские сады. Штош...
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Их в 90-е под церквушечки УПЦ МП отдали.
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В селе с двухэтажной школой и пластиковыми окнами в этом году не набрали первоклассников.Со всех 5 сёл попадающих в её зону.Жах.
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Я смотрю в Украине полный колапс 27 лет и постлянно в низ и никокого просвета😐 детские сады это цветочки , а то что кафедры закрывают за ненадобностью вышку в металле Днепра , мосты и тонели в Транспортном тоже Днепр ,друзья звонят ,просто в шоке.Действительно нафига в Украине математикп и строительная механика😐
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в теперішніх умовах, може, воно й на краще
бо у садочку з них зроблять кацапів
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А шо такое)) Вам же дали е-малятко. Коробки вам мало?!) Пусть ребенок спит в ней и играется (там, говорят, и игрушки в наличии), пока в школу не пойдёт. А в школе ему дадут е-рюкзачок с е-планшетом. Фатит с вас)) А до е-пенсии еще и дожить надА)
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