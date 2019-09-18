 Планую підписати кілька угод про безвіз для України в Нью-Йорку, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час спільного засідання комітетів Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

"У Нью-Йорку я планую підписати чергові дві, якщо вийде, три угоди про безвізовий режим. Сьогодні їх було подано на Кабмін... Сподіваюся, що Кабмін підтримав ці пропозиції. Тобто, ми відкриваємо Україну, відкриваємо світ для українців", - сказав Пристайко, однак, не уточнив, про які країни йдеться.

Водночас, він підкреслив, що МЗС і Консульська служба мають подбати про те, як "захистити українців у цьому відкритому світі".

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