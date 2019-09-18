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 Політика України
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Все про:МЗС (1885) США (5412) безвізовий режим (789) Пристайко (148)

 Планую підписати кілька угод про безвіз для України в Нью-Йорку, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував підписання кількох угод про безвізовий режим для України в Нью-Йорку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час спільного засідання комітетів Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

"У Нью-Йорку я планую підписати чергові дві, якщо вийде, три угоди про безвізовий режим. Сьогодні їх було подано на Кабмін... Сподіваюся, що Кабмін підтримав ці пропозиції. Тобто, ми відкриваємо Україну, відкриваємо світ для українців", - сказав Пристайко, однак, не уточнив, про які країни йдеться.

Водночас, він підкреслив, що МЗС і Консульська служба мають подбати про те, як "захистити українців у цьому відкритому світі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149192
 
 
 Топ коментарі
 
Ипану ый, кому ты эту херь лепишь. Безвиз, ты имбецил страну сдал по формуле пидараса штанмайера. Безвиз свой в жопу засунь убыдлище
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А давайте станем частью США ,тогда и безвиз не понадобится ... Планирую подписать несколько соглашений о безвизе для Украины в Нью-Йорке, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5973
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Ты , мразь, планируй в какую страну драпать будешь, а не о безвизе думай
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Хоть бы там не тявкал о потеплении с рашкой. Американцы офигеют...
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Ипану ый, кому ты эту херь лепишь. Безвиз, ты имбецил страну сдал по формуле ******** штанмайера. Безвиз свой в жопу засунь убыдлище
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Соглашение о безвизе с Нью-Йорком, США или Штанмайером??? уточните пожалуйста товарисч капитулянт!
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он же ж сказал: "...нескольких соглашений о безвизовом режиме для Украины в Нью-Йорке". Т.е. во Флориду на пенсию - зась. Не дальше NY. И даже в занюханный Okla-fucking-homa не попасть...Источник: https://censor.net.ua/n3149192
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для того шоб открывать мир и чуйствовать себя защищённым в открываемом мире, украинцам сегодня достаточно сменить гражданство. по другому - они будут абсолютно не защищены во всём мире. включая свою беззащитность и в Украине.
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да, это пичалько. но это проверено на сопственной шкуре (((.
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Самое страшное даже не закрытые двери, а когда живешь и даже не пытаешься их открыть для себя. Человек рождён для счастья , но не уныния.
Я могла сменить гражданство минимум дважды, но просто не хочу!
Я считаю Украину наиболее перспективной страной и для ведения бизнеса , и для того, чтобы дети добились здесь успеха.
Да, у нас разбитые дороги- но мы их сделаем . У нас херовые многие вещи, но их можно и нужно изменить.
Украина очень быстро поднимется - у нас есть две только помехи- путен и внутренняя коррупция.
Даже не знаю, что хуже. Но по-крайней мере с коррупцией можно и нужно разобраться , решение второй проблемы будет даже быстрее , чем мы все об этом мечтаем тогда
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а я мог сменить его только один раз. я использовал этот шанс и сменил. потому шо в Украине, шо то сменить уже не возможно, при моей жисти по минимуму. и я не собирался по новой ставать на грабли вечным паттерном "ну може хочь наші діти будуть жить щасливо!". та да, канешно это не есть харашо, но я атеист, а не верующий во шоб там нэ було или в чьёто там пришествие. коррупционное общество строили все 4 предыдущие презы. пэтрык пятыйчкин - как их всех 4-х квинтэссенция, создал развитое коррупционное общество. это уже не изменить. даже если бы кто то пришёл новый и попытался это хотя бы начать. есть такие, или хотя бы в перспективе? (((( а история с ****** и рашей - это уже другая печальная история.
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А давайте станем частью США ,тогда и безвиз не понадобится ...
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Поросня будет против. Ведь тогда в США поросне сидеть за коррупцию лет по 200.
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какое-то бледное поджобие павлухи, даже подвернутые джинсы не носит
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подарунок Україні - залзиння підтримки Трампа Росіії
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Мета Узєлєнского кодла знищення України і фізично українців на замовлення кремлядів. НІ, це не буде зроблено швидко і грубо. Тобто, новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений. Будуть поступово знищуватись системи життєзабезпечення і сфери, що забезпечують розвиток країни. Вже вжиті термінові і невідкладні заходи в цьому напрямку. Скасовані дотації та субвенції на освіту, охорону здоров'я та культуру. На 8% зменшено оборонний бюджет. Скасовано фінансування вітчизняної кіноіндустрії. На черзі, імовірно, скасування пільг для відчизняного книговидавництва. І це тільки те, що ми вже бачимо. Скільки ще готується, скільки залишиться у тіні - ніхто не знає. Але те що ми бачимо неспростовно доводить, що йдеться про цілеспрямоване знищення культури, науки, і, з рештою, самого грунту для самоідентифікації. Йдеться про замовне цілеспрямоване знищення України
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Если у нас когда-нибудь будет безвиз с США- то это будет предел моих мечтаний. Виза заканчивается через год. Не хочу опять пилить за ней в Киев .
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ага...моя соседка 50 лет не может увидеть свою мать уже 8 лет.Мать живет в Канзасе столько же. Уехала к своему первому мужу на старость лет. А соседке не дают визу боятся что там и останется .Какой в задницу безвиз с США. Американцы хоть знают о чем мелет этот Пристайко? Трамп строит стену с мексиканцами и одновременно дает без виз Украине? Ну дык тогда многие найдут 800 долларов на самолет в один конец 😀
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Очень сомневаюсь. Я сейчас в США на отдыхе. Даже на погранконтроле к украинцам всегда много вопросов - кто, куда, где работаешь на родине и т.д. Хотя визы у всех прилетающих есть. При мне одного завернули обратно - я так понял, шо он работал по туристической визе. А этого делать категорически нельзя (визу сразу аннулируют и новую не получишь потом очень долго)
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Гражданам Украины сейчас выдают на 10 лет. Раз в 10 лет я готов даже съездить в Киев (а по факту бываю там куда чаще). Другое дело, шо отказов много - порядка 40% получают отказ в визе США, потому как много потом остаются нелегалами. Даже на сраной рашке менее 10% отказов. Так шо безвиз с США нам не грозит точно
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Вот у румын нет безвиза с США.
И даже у поляков нет.
А мы такие хоба - и договоримся.
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Безвиз с другими странами ,а не с США.ГА ООН всё таки .Много первых лиц будет..
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А, ну тогда может быть.
Нам почти во все африканские и латиноамериканские страны виза нужна, може там шо-то порешают.
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Безвиз или есть или его нет, количество подписанных по нему соглашений значения не имеем. Зе-трепачи!!!
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Ты , мразь, планируй в какую страну драпать будешь, а не о безвизе думай
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несколько соглашений о безвизе))) Калмыкия, Бурятия, Удмуртия? недоразумение в МИДе.
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да заткните ему уже кто нибудь пасть - достал.
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И зачем это теперь?

73% нарида вроде вполне четко заявили весной, что им не нужен безвиз, армия, мова, вера.
Им нужна только омрияна поколениями докторская колбаса, "солнечный круг, небо вокруг" и солнцеликий добрый царь-батюшка.
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без тебя все еще открыто - покупаю билет и лечу в Украину - не нагадьте тока...
безвиз для Украины в Нью-Йорке - без комментариев.
ето дебил.
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Что он несет!!!??? Трамп и безвиз?
Пусть едет в московию к путену - тот ему и безвиз оформит.
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Хрен тебе, господин Пристайко, в Нуёрке что подпишут... Разве что только подотрут......
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Ну да и про Сенцова вы тоже говорили, что зеленский его не вытащит из рашкиной тюрьмы. Но вот он уже дома.
Нельзя быть таким киргизом
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и что же мы трампу должны такое дать что бы он нам этот безвиз дал ? Цемах им точно не нужен
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ну хоть кто нибудь обьясните етому недоразвитому, шо NY ето город, а не страна.
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Что-то у порохоботов траур. Вы что нас покидаете? Уезжаете куда?
Ну , скатертью дорога.
Кому не хватает на билет , могу даже денег дать )
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почему траур? - наоборот - веслуха.
на вас, зеленых, глянешь и все - икота.
а деньги, шо барыга у тебя украл, оставь себе - хз мож пригодятся...
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У них сегодня наоборот праздник, наконец случилась долгожданная зрада, где можно нагадить в комментах. Пусть резвяться, не так у них много радостей в жизни.
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С кацапией уже отношения потеплели, можно безвизом с Вануату заняться, или с разрешения кремлевского окурка - даже с Ю.Осетией и Абхазией...
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Чем больше украинцев уедет тем лучше)
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Я так и не понял. Безвиз в Украине для американцев или таки безвиз в Штаты для украинцев? Как-то мутно товарищ высказался.
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Що ти там плануєш? Такое місце під столом у московської делегації...
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ідіот...
хто тобі дасть безвіз ?
щоб дамбаське бидло туди рвонуло ?
ти навіть на ідійота не тягнеш.
зелених - на фонарі !
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Не питайте иллюзий - никакого безвиза с США не будет. Посмотрите статистику отказов в визах для украинцев, там порядка 40%.
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