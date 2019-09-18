 Планую підписати кілька угод про безвіз для України в Нью-Йорку, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час спільного засідання комітетів Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
"У Нью-Йорку я планую підписати чергові дві, якщо вийде, три угоди про безвізовий режим. Сьогодні їх було подано на Кабмін... Сподіваюся, що Кабмін підтримав ці пропозиції. Тобто, ми відкриваємо Україну, відкриваємо світ для українців", - сказав Пристайко, однак, не уточнив, про які країни йдеться.
Водночас, він підкреслив, що МЗС і Консульська служба мають подбати про те, як "захистити українців у цьому відкритому світі".
Я могла сменить гражданство минимум дважды, но просто не хочу!
Я считаю Украину наиболее перспективной страной и для ведения бизнеса , и для того, чтобы дети добились здесь успеха.
Да, у нас разбитые дороги- но мы их сделаем . У нас херовые многие вещи, но их можно и нужно изменить.
Украина очень быстро поднимется - у нас есть две только помехи- путен и внутренняя коррупция.
Даже не знаю, что хуже. Но по-крайней мере с коррупцией можно и нужно разобраться , решение второй проблемы будет даже быстрее , чем мы все об этом мечтаем тогда
И даже у поляков нет.
А мы такие хоба - и договоримся.
Нам почти во все африканские и латиноамериканские страны виза нужна, може там шо-то порешают.
73% нарида вроде вполне четко заявили весной, что им не нужен безвиз, армия, мова, вера.
Им нужна только омрияна поколениями докторская колбаса, "солнечный круг, небо вокруг" и солнцеликий добрый царь-батюшка.
безвиз для Украины в Нью-Йорке - без комментариев.
ето дебил.
Пусть едет в московию к путену - тот ему и безвиз оформит.
Нельзя быть таким киргизом
Ну , скатертью дорога.
Кому не хватает на билет , могу даже денег дать )
на вас, зеленых, глянешь и все - икота.
а деньги, шо барыга у тебя украл, оставь себе - хз мож пригодятся...
хто тобі дасть безвіз ?
щоб дамбаське бидло туди рвонуло ?
ти навіть на ідійота не тягнеш.
зелених - на фонарі !