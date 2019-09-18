 Ми домовилися про "формулу Штайнмаєра" на зустрічі радників 2 вересня. Я дав згоду, - Пристайко. ВIДЕО

Про це він заявив на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції і закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми домовилися про формулу Штайнмаєра на зустрічі радників 2 вересня, і я можу навести те, на що я дав згоду. Закон про особливий статус набуває чинності в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ (про визнання виборів чесними, - ред.)", - сказав Пристайко.
"Це – те, що записане в рішення. Більше там нічого немає. Треба, щоби всі партії, представлені за цим столом, всі медіа, представлені тут, мали доступ до виборів, і так далі. Тільки тоді вибори можуть бути визнані такими, що відповідають стандартам ОБСЄ", - додав міністр.
Він наголосив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені відповідні умови.
"Спочатку створюються необхідні безпекові умови, і тільки потім проводяться вибори, президент Зеленський це чітко сказав", - додав глав МЗС.
щоби в труси какати.
то зеленобидло так робить.
больше никто панькатся с этой всей падалью не будет.
Зелена шмаркля, вся *******, всі ЗеБіли, ви гниди, зрадники, манкурти, остання сволота!
формулі старої кремлєшльондри штайнмайєра передбачає на радість обісРашки проведення виборів !!!до встановлення контролю України над 400-км, зараз неконтрольованою ділянкою кордону з рашистським Мордором!
В чем суть "формулы Штайнмайера"
Формула официально не публиковалась, вероятно, потому, что не была утверждена странами - участницами "Нормандской четверки".
Формула, пояснял в декабре 2016 года тогдашний посол Германии в Украине Эрнст Райхель, предполагает, что выборы на Донбассе могут пройти до!!! возвращения Киеву контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы. Штайнмайер, по его словам, предлагал, чтобы Верховная Рада сначала приняла закон о проведении выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а после проведения выборов ОБСЕ должна сделать вывод, соответствовало ли голосование европейским стандартам. То есть коротко суть формулы сводится к тому, чтобы сначала выполнить пункт №11 Комплекса мер, а потом - №9.!!!
"Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы ("Об особом порядке местного самоуправления", так называемый закон "об особом статусе" Донбасса. - "ГОРДОН") не вступят в силу", - подытожил посол.
Украинский дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный утверждал в комментарии "ГОРДОН", что предложение Штайнмайера заключалось в том, чтобы "провести голосование [в оккупированных районах Донбасса] на 90-й день после вступления в силу закона о выборах" (найти подобную трактовку формулы в других источниках не удалось).
При этом Безсмертный подчеркивал, что Украина, Россия и сам Штайнмайер трактуют эту формулу по-разному. В сентябре 2019-го на этом акцентировал внимание и бывший глава МИД Павел Климкин.
"[москва] интерпретирует эту формулу так, что после выборов (причем выборы не должны быть ни честными, ни свободными, а просто выборы, где паРаша назначит, кто выиграет… Или пытается затянуть нас в ловушку, чтобы мы это вместе сделали. Представляете, что после этого будет?)... начнут действовать специальные условия для Донбасса, которые будет определять Россия и будет пытаться надеть нам на голову", - подчеркивал он в комментарии газете "Сегодня".
Вранье ЗеМанды, что Порошенко соглашался на "формулу Штайнмайера"
гнида пристайко в кулуарах саммита YES 13 сентября врал, что Порошенко "согласовал" предложение Штайнмайера в 2016 году. "Формулу, которую наш глава государства согласовал, мы как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - цитирует министра "Интерфакс-Украина".
Соратница Порошенко, экс-уполномоченная президента Украины по вопросам урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко подчеркивала в Facebook, что официальный Киев никогда не соглашался на выполнение "формулы Штайнмайера".
врут и на паРаше, чтобы ускорить слив Украины Зелеоой соплей, впихнуть раковые опухоли дЫнЫрЫ и лЫнЫры в тело Украины на своих условиях и покончить с санкциями. Крым, вообще, вынесен за скобки, как и хочет обосРаха. Зелёная сопля спешит.
В прошлом году пресс-служба МИДа эрэфии писала, что формула "была подтверждена" лидерами нормандского формата. Однако уже в этом году гнида лавруша указывала на необходимость "зафиксировать ее на бумаге".
Кому выгодна "формула Штайнмайера"
Ольга Айвазовская, на тот момент представитель Украины в политической подгруппе минской контактной группы, в конце 2016 года писала в Facebook, что на принятии "формулы Штайнмайера" настаивает прежде всего паРаша, чтобы узаконить орков-коллаборантов, преступников из дЫр, не передавая контроль над дырами и границей Украине.
"РФ пытается склонить нашу подгруппу к тому, чтобы именно мы утвердили так называемую формулу Штайнмайера, а трехсторонняя контактная группа ее "парафировала". Конечно, украинская сторона не может на это пойти, так как главы государств "Нормандской четверки" дали поручение четырем министрам иностранных дел разработать дорожную карту [реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений] до конца ноября, частью которой будут как позиции безопасности, так и политический блок (дорожная карта, о которой говорила Айвазовская, не утверждена до сих пор. - "ГОРДОН")", - заявляла она.
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/formula-shtajnmajera-pochemu-ee-snova-obsuzhdajut-v-chem-sut-i-komu-ona-vygodna-1269610.html
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже так як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей кремлівських окупантів, цих фашистів опричників - вбивць ... уйла і бандитів сепаратистів, комунофашистів, терористів ,колабораціоністів. Та зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загабника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
Виходить що і наша нова продажна влада проклятих ЗЕбілів капітулянтів хоче створити бандитський - кацапський анклав - бандустан на окупованому Донбасі таку собі союзну паРаші державу в складі України щоб знищити її.
1654-1918-2019?