 Ми домовилися про "формулу Штайнмаєра" на зустрічі радників 2 вересня. Я дав згоду, - Пристайко. ВIДЕО

Про це він заявив на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції і закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми домовилися про формулу Штайнмаєра на зустрічі радників 2 вересня, і я можу навести те, на що я дав згоду. Закон про особливий статус набуває чинності в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ (про визнання виборів чесними, - ред.)", - сказав Пристайко.

"Це – те, що записане в рішення. Більше там нічого немає. Треба, щоби всі партії, представлені за цим столом, всі медіа, представлені тут, мали доступ до виборів, і так далі. Тільки тоді вибори можуть бути визнані такими, що відповідають стандартам ОБСЄ", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко

Він наголосив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені відповідні умови.

"Спочатку створюються необхідні безпекові умови, і тільки потім проводяться вибори, президент Зеленський це чітко сказав", - додав глав МЗС.