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 Політика України
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Все про:вибори (4506) місцеві вибори (93) Донбас (13047) Пристайко (148)

 Ми домовилися про "формулу Штайнмаєра" на зустрічі радників 2 вересня. Я дав згоду, - Пристайко. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Про це він заявив на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції і закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми домовилися про формулу Штайнмаєра на зустрічі радників 2 вересня, і я можу навести те, на що я дав згоду. Закон про особливий статус набуває чинності в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ (про визнання виборів чесними, - ред.)", - сказав Пристайко.

"Це – те, що записане в рішення. Більше там нічого немає. Треба, щоби всі партії, представлені за цим столом, всі медіа, представлені тут, мали доступ до виборів, і так далі. Тільки тоді вибори можуть бути визнані такими, що відповідають стандартам ОБСЄ", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко

Він наголосив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені відповідні умови.

"Спочатку створюються необхідні безпекові умови, і тільки потім проводяться вибори, президент Зеленський це чітко сказав", - додав глав МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149189
 
 
 Топ коментарі
 
що ти верзеш. Клімікін такої заяви ніколи б не зробив - це по-перше. і по-друге - зараз начальник цього "козла" - зеленський.
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Ну все, если формула штангерциркуля, то считай, что Зе! таки слил последнюю надежду на независимость Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Я дал согласие, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2471
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выборы без вывода войск раши????????????????? дебил бля
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я ж не ти.
щоби в труси какати.
то зеленобидло так робить.
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грядет жесткий отсрел зеленой падали...и ватно-кацапской нечисти.
больше никто панькатся с этой всей падалью не будет.
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Обещать жениться, не знать жениться! Порох тоже много чего обещал, вот только ни хрена ничего не делал. Пристайло, конечно, крутой чел, но в этой колоде он просто шестерка и будет делать только то, что ему скажут тузы!
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Ще ні чого не сталося ,а у парашоботів всі памперси відпрацьовані ! Якось треба тримати себе в руках !😆
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МРАЗЬ!!! МРАЗЬ!!! МРАЗЬ!!!

Зелена шмаркля, вся *******, всі ЗеБіли, ви гниди, зрадники, манкурти, остання сволота!

формулі старої кремлєшльондри штайнмайєра передбачає на радість обісРашки проведення виборів !!!до встановлення контролю України над 400-км, зараз неконтрольованою ділянкою кордону з рашистським Мордором!

В чем суть "формулы Штайнмайера"

Формула официально не публиковалась, вероятно, потому, что не была утверждена странами - участницами "Нормандской четверки".

Формула, пояснял в декабре 2016 года тогдашний посол Германии в Украине Эрнст Райхель, предполагает, что выборы на Донбассе могут пройти до!!! возвращения Киеву контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы. Штайнмайер, по его словам, предлагал, чтобы Верховная Рада сначала приняла закон о проведении выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а после проведения выборов ОБСЕ должна сделать вывод, соответствовало ли голосование европейским стандартам. То есть коротко суть формулы сводится к тому, чтобы сначала выполнить пункт №11 Комплекса мер, а потом - №9.!!!

"Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы ("Об особом порядке местного самоуправления", так называемый закон "об особом статусе" Донбасса. - "ГОРДОН") не вступят в силу", - подытожил посол.

Украинский дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный утверждал в комментарии "ГОРДОН", что предложение Штайнмайера заключалось в том, чтобы "провести голосование [в оккупированных районах Донбасса] на 90-й день после вступления в силу закона о выборах" (найти подобную трактовку формулы в других источниках не удалось).

При этом Безсмертный подчеркивал, что Украина, Россия и сам Штайнмайер трактуют эту формулу по-разному. В сентябре 2019-го на этом акцентировал внимание и бывший глава МИД Павел Климкин.

"[москва] интерпретирует эту формулу так, что после выборов (причем выборы не должны быть ни честными, ни свободными, а просто выборы, где паРаша назначит, кто выиграет… Или пытается затянуть нас в ловушку, чтобы мы это вместе сделали. Представляете, что после этого будет?)... начнут действовать специальные условия для Донбасса, которые будет определять Россия и будет пытаться надеть нам на голову", - подчеркивал он в комментарии газете "Сегодня".

Вранье ЗеМанды, что Порошенко соглашался на "формулу Штайнмайера"

гнида пристайко в кулуарах саммита YES 13 сентября врал, что Порошенко "согласовал" предложение Штайнмайера в 2016 году. "Формулу, которую наш глава государства согласовал, мы как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - цитирует министра "Интерфакс-Украина".

Соратница Порошенко, экс-уполномоченная президента Украины по вопросам урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко подчеркивала в Facebook, что официальный Киев никогда не соглашался на выполнение "формулы Штайнмайера".

врут и на паРаше, чтобы ускорить слив Украины Зелеоой соплей, впихнуть раковые опухоли дЫнЫрЫ и лЫнЫры в тело Украины на своих условиях и покончить с санкциями. Крым, вообще, вынесен за скобки, как и хочет обосРаха. Зелёная сопля спешит.
В прошлом году пресс-служба МИДа эрэфии писала, что формула "была подтверждена" лидерами нормандского формата. Однако уже в этом году гнида лавруша указывала на необходимость "зафиксировать ее на бумаге".

Кому выгодна "формула Штайнмайера"

Ольга Айвазовская, на тот момент представитель Украины в политической подгруппе минской контактной группы, в конце 2016 года писала в Facebook, что на принятии "формулы Штайнмайера" настаивает прежде всего паРаша, чтобы узаконить орков-коллаборантов, преступников из дЫр, не передавая контроль над дырами и границей Украине.

"РФ пытается склонить нашу подгруппу к тому, чтобы именно мы утвердили так называемую формулу Штайнмайера, а трехсторонняя контактная группа ее "парафировала". Конечно, украинская сторона не может на это пойти, так как главы государств "Нормандской четверки" дали поручение четырем министрам иностранных дел разработать дорожную карту [реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений] до конца ноября, частью которой будут как позиции безопасности, так и политический блок (дорожная карта, о которой говорила Айвазовская, не утверждена до сих пор. - "ГОРДОН")", - заявляла она.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/formula-shtajnmajera-pochemu-ee-snova-obsuzhdajut-v-chem-sut-i-komu-ona-vygodna-1269610.html
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"Навіть німці цього кремлівського холуя Штайнмайера, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці віддавали беззастережну перевагу різним прогітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори перенесли аж на 1949 рік, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже так як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого ​​бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей кремлівських окупантів, цих фашистів опричників - вбивць ... уйла і бандитів сепаратистів, комунофашистів, терористів ,колабораціоністів. Та зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загабника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
Виходить що і наша нова продажна влада проклятих ЗЕбілів капітулянтів хоче створити бандитський - кацапський анклав - бандустан на окупованому Донбасі таку собі союзну паРаші державу в складі України щоб знищити її.
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А полтысячи танков сепарских тоже будут "наблюдать" и останутся у орков после этой капитуляции? Пристайка вообще обнюхался? Дало оно согласие. Добром пришествие этих узурпаторов-бенинцев не кончится. Каждый день гибнут наши воины (при "мародере" Порохе и плохом Муженко дохли как раз орки), а они ни слова об этом плохого в адрес кацапни, НИ СЛОВА! Или хотя бы сочуствия родным. Только тотальное вылизывание кремлевкому ботоксному окурку и его продажным штайнмаейерам, или как там его...

1654-1918-2019?
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Ми тут 2 тижні не знаеми що зелені під@ри нас уже злили. Ще там петиції пишемо щось там собі обговорюємо.
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зрадник тупий а не міністр закордонних справ. Тут треба більш умного брати на роботу.
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