 Зеленський хотів зустрітися в нормандському форматі 17 вересня, але Росія з технічних причин відмовилася, - Пристайко

Про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що президент Зеленський був готовий зустрітися в нормандському форматі, і ця зустріч мала відбутися вчора (17 вересня - ред.). На жаль, Російська Федерація цього разу з технічних причин не змогла взяти участь, хоча і французька, і німецька делегації були готові до цієї зустрічі", - сказав міністр у середу на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань зовнішньої політики та інтеграції України з ЄС.

Пристайко зазначив, що найближчим часом планується робота над тим, щоб "знайти час для чотирьох лідерів". "Я сьогодні пізніше буду спілкуватися з міністром закордонних справ Німеччини", - зазначив він.

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