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 Політика України
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Все про:Зеленський (2786) нормандська четвірка (577) Пристайко (148)

 Зеленський хотів зустрітися в нормандському форматі 17 вересня, але Росія з технічних причин відмовилася, - Пристайко

Президент України Володимир Зеленський був готовий до зустрічі лідерів держав нормандського формату 17 вересня, як і Франція з Німеччиною, але Російська Федерація через "технічні причини" не могла взяти участь у цій зустрічі.

Про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що президент Зеленський був готовий зустрітися в нормандському форматі, і ця зустріч мала відбутися вчора (17 вересня - ред.). На жаль, Російська Федерація цього разу з технічних причин не змогла взяти участь, хоча і французька, і німецька делегації були готові до цієї зустрічі", - сказав міністр у середу на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань зовнішньої політики та інтеграції України з ЄС.

Пристайко зазначив, що найближчим часом планується робота над тим, щоб "знайти час для чотирьох лідерів". "Я сьогодні пізніше буду спілкуватися з міністром закордонних справ Німеччини", - зазначив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149188
 
 
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Значит нада присудить росиси как в футболе техническое поражение 3:0 за то шо не явилися на поле Зеленский хотел встретиться в нормандском формате 17 сентября, но Россия по техническим причинам отказалась, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5801
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У сцаря скрепы заржавели а масло не полвезли. По этим техническим причинам? ))))))))
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Прогнозируемо , Путин явно боится такой встречи , по инициативе Украиньі. Кроме всего , єто унизительно...
Но , один раз прокатило , на второй - дожмут Пьіню. Имхо
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Наивный вы, на хера это продажным европейцам, а у пристайки этого аж колени дрожжат от умиления партнерами-потеплителями из Кацапии. Гимн чухны уже такое впечатление скоро запоет...
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Ботокс новую порцию в морду уйлу видать не влилия вот и сдулся.
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Техническая причина Рассии:
"Как челобитную Царю подаешь, холоп? Пошел ВОН!!!"
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Так демонстрация желаний проходит только для лохтората, а в реалии необходимо работать на результат?
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Я так понимаю )(уйло спецом держит «паузу» - цену набивает....., а вот преЗедент «спешит» как голый в баню.........
Не надо бежать впереди паровоза (с)
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