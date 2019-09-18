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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:місія (37) Донбас (13047) мінські угоди (1615) Пристайко (148)

 Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко

Україна розглядає введення миротворчої місії як один з можливих кроків у ситуації, якщо не вдасться досягти врегулювання на Донбасі за допомогою Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному засіданні парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом в середу.

"У цьому наша пропозиція - спробувати вирішити нашу ситуацію на основі тих Мінських угод, які укладені. Якщо у нас не виходить і ми стикаємося з повним небажанням просуватися далі, одним з варіантів наступних кроків буде миротворча місія", - повідомив Пристайко.

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Пристайко підкреслив, що в окремих випадках миротворчі місії вели до вирішення ситуацій.

"У переважній більшості історія показує, що ці місії призводять до замороженого конфлікту, часто на десятки років", - пояснив глава МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149185
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем нам миротворцы, если украинская армия сама может навести порядок на окупированной стороне. Это же всего лишь повстанцы. А росия третья сторона и вообще там не при чом?
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А может пуйло, который блокировал этот вопрос в Радбезе ООН?
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все больше и больше Зедебило и его свиноферма Квартал 95 Слуги одного еврейчика становятся походими на Порохоботов того кого они с таким остервением пинали ногами когда рвались к корыту и что ллляяядди опять Пеця виноватый..в вашей тугодумии... Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3722
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Ага, это ты наивный... думаешь он просто так о потеплениях с рашистами рассказывает. Утром проснёшься а ты в России, вот тебе и потепление.
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А почему бы и нет? Как проверившихся перед старшим братом. Главное повстанцев амнистировать...
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все больше и больше Зедебило и его свиноферма Квартал 95 Слуги одного еврейчика становятся походими на Порохоботов того кого они с таким остервением пинали ногами когда рвались к корыту и что ллляяядди опять Пеця виноватый..в вашей тугодумии...
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Зачем нам миротворцы, если украинская армия сама может навести порядок на окупированной стороне. Это же всего лишь повстанцы. А росия третья сторона и вообще там не при чом?
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Ты же кацап. Напишешь: путин - Ху.ло и россия - говнострана?
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а что єто такое за слово ****? ті сам очкуешь на владимир владимирыча написать как положено, а еще на меня тут катишь бочку клован?
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Ахах, а он не может написать что Путин - ***** 😂
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Давно пора ввести миротворцев. Петя этого не хотел.
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Назло Пете нужно войти в состав России!
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А может пуйло, который блокировал этот вопрос в Радбезе ООН?
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Петя не хотел на условиях пуйла - миротворцы на линии разграничения с ОРДЛО.

Россия и Украина не пришли к соглашению о параметрах миротворческой миссии ООН.


Министры иностранных дел «нормандской четверки» провели первую встречу с февраля 2017 года.

Министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции встретились в Берлине, чтобы обсудить соблюдение хрупкого режима прекращения огня на востоке Украины и размещение миротворческой миссии ООН в зоне конфликта.
После завершения четырехсторонних переговоров министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Украина в принципе согласились с появлением миротворческой миссии ООН, но их представления о том, как она будет работать, «очень далеки друг от друга».https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-ukraine-fail-to-agree-on-details-of-peacekeeping-mission/4434895.html
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знаєм ми ваші "миротворчі місії" з кацапських військ по лінії розмежування
тільки заїкніться про це
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Они пусть размещают миротворцев со своей стороны границы.
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Роися там этот финт ушами уже проделала.

Подсуетилась, ввела свои "миротворческие" войска раньше, чем ООН и повесила табличку "ЗАНЯТО!!!"
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Ещё раз,нам какое дело до приднестровья.Решение ООН может и не предусматривать введение миротворцев рф.
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Украина в Минске не стала рассматривать формулу Штайнмайера.Она не входит в Мински.В Орде- истерика с поносом.
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Сюда дойдёт позже или вообще не дойдёт.На ЦН определённая заангажованность присутствует.Нескладуха.Рушатся планы орды.Орда откажется от Нормандского Формата или будет всячески тормозить, вымогая мира на её условиях.. Такая она,коварная орда.
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Лучше сразу вводить миротворцев и прекращать этот гибридный бардак.
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кроме миротворцев из бацькиного таёжного союза и бурятов переодетых в казахов туда хер кто пойдёт
разве что с нашей стороны встанут
ужесточение санкции для рашки было бы в разы эффективнее и дешевле любых миротворцев , но к сожалению педро с компанией свел этот момент на нивець чи как там буде украинскою, дискретирировав ***** весь народ в глазах наших союзников, так шо инициатива безвозвратно потеряна
псы. вы еще наверное забыли про право вето мордора в оон
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а если рашка скажет идите нахер со своими миротворцами?
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+100500!
(см. мой пост выше)
как по мне варианта два
1. наступательная операция (маловероятно)
2. строим стену
псы. обрубать надо нах эту гангрену, или гниём вместе с рашкой
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МИротворцы -редкая чушь!Орда тогда явочным порядком официально введёт туда свои войска,легализовав своё присутствие в качестве миротворцев.,Как в Косово,Приднестровье Грузии,Таджикистане,Сирии .
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петя не тоже самое долбил в мозги ооновцам еще 2 года назад?
не - пришел пристайко и все выровнял...
откуда етот тупой придурок вообще выкопался?
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точна пристайкин день.
время от времени каждое зеленое дерьмо ходит в микрофон.
хотя вроде и унитаз недалеко....
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На колу мочало, начинай сначала…
Как будто не было опыта предыдущих пяти с половиной лет, человек будто на пустое место пришел
Ты можешь считать, что Турчинов и Яценюк всё делали неправильно, что Порошенко, Климкин, Полторак и Аваков ничего не понимали и всё время ошибались. Но анализ результатов их действий провести можно? Оценить шансы на те или другие возможные решения стоит?
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Та лєгко ! Якась там блакитна полоса на касці ! Тільки свисни,як сарана полізуть !
Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1325

Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9962
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Замена украинских военных на миротворцев это то чего добивается РФ. Начнется заморозка конфликта по приднестровскому сценарию. С РФ постепенно снимут санкции. На территории ЛДНР продолжат за копейки клепать наемников.
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Введение миротворческой миссии может быть следующим шагом, если с помощью Минских соглашений ситуацию на Донбассе урегулировать не удастся, - Пристайко

Так он полный поц. Что так уже не понятно, что это полная туфта. Теперь проедут в Киев лугандонские гопники и будут указывать как нам жить. А теперь крови будет намного больше. Все умеют убивать. Только Украинцы защищая свою землю, а ваЗЕлины что бы убить, разграбить и пропить.
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