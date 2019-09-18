 Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному засіданні парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом в середу.
"У цьому наша пропозиція - спробувати вирішити нашу ситуацію на основі тих Мінських угод, які укладені. Якщо у нас не виходить і ми стикаємося з повним небажанням просуватися далі, одним з варіантів наступних кроків буде миротворча місія", - повідомив Пристайко.
Пристайко підкреслив, що в окремих випадках миротворчі місії вели до вирішення ситуацій.
"У переважній більшості історія показує, що ці місії призводять до замороженого конфлікту, часто на десятки років", - пояснив глава МЗС.
Россия и Украина не пришли к соглашению о параметрах миротворческой миссии ООН.
Министры иностранных дел «нормандской четверки» провели первую встречу с февраля 2017 года.
Министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции встретились в Берлине, чтобы обсудить соблюдение хрупкого режима прекращения огня на востоке Украины и размещение миротворческой миссии ООН в зоне конфликта.
После завершения четырехсторонних переговоров министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Украина в принципе согласились с появлением миротворческой миссии ООН, но их представления о том, как она будет работать, «очень далеки друг от друга».https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-ukraine-fail-to-agree-on-details-of-peacekeeping-mission/4434895.html
тільки заїкніться про це
Подсуетилась, ввела свои "миротворческие" войска раньше, чем ООН и повесила табличку "ЗАНЯТО!!!"
разве что с нашей стороны встанут
ужесточение санкции для рашки было бы в разы эффективнее и дешевле любых миротворцев , но к сожалению педро с компанией свел этот момент на нивець чи как там буде украинскою, дискретирировав ***** весь народ в глазах наших союзников, так шо инициатива безвозвратно потеряна
псы. вы еще наверное забыли про право вето мордора в оон
(см. мой пост выше)
как по мне варианта два
1. наступательная операция (маловероятно)
2. строим стену
псы. обрубать надо нах эту гангрену, или гниём вместе с рашкой
не - пришел пристайко и все выровнял...
откуда етот тупой придурок вообще выкопался?
время от времени каждое зеленое дерьмо ходит в микрофон.
хотя вроде и унитаз недалеко....
Как будто не было опыта предыдущих пяти с половиной лет, человек будто на пустое место пришел
Ты можешь считать, что Турчинов и Яценюк всё делали неправильно, что Порошенко, Климкин, Полторак и Аваков ничего не понимали и всё время ошибались. Но анализ результатов их действий провести можно? Оценить шансы на те или другие возможные решения стоит?
Так он полный поц. Что так уже не понятно, что это полная туфта. Теперь проедут в Киев лугандонские гопники и будут указывать как нам жить. А теперь крови будет намного больше. Все умеют убивать. Только Украинцы защищая свою землю, а ваЗЕлины что бы убить, разграбить и пропить.