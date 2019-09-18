EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  734  12
Все про:Податковий кодекс (109) ЄБА (13)

 В Європейській Бізнес Асоціації закликають депутатів не ухвалювати зміни до Податкового кодексу, інакше українські компанії втратять міжнародні ринки

Як зазначила під час чергового засідання робочої групи з питань оподаткування виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко: "Це означатиме великі втрати для компаній, які є публічними, акції яких котуються на закордонних біржах. Питання в тому, щоб максимальна кількість прозорого бізнесу, цивілізованого бізнесу була почута. Так, щоб умови для ведення бізнесу не були по суті викривлені таким чином, щоб ми втратили ті досягнення, які отримали за попередні декілька років. Мають бути рівні правила гри для всіх".

Попри це, за інформацією учасників засідання робочої групи, дійти компромісу поки що не вдається, передає 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, в парламенті зареєстрований законопроект №1210, автором якого є голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Документом передбачено кардинальні зміни в базі оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничозбагачувальних комбінатів. А саме збільшення розміру рентних платежів з 8 до 10 % і водночас розширення бази оподаткування на продукцію технологічної обробки ГЗК.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно із яким, зміни до Податкового кодексу, закладені у законопроекті №1210, зроблять рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже у 10 разів більшими ніж у Росії, а також стануть вищими ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зміна бази оподаткування зараз - зашкодить всій українській економіці, - Каленков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149184
 
 
 Топ коментарі
 
А зачем нам международные рынки, если мы возвращаемся в лоно росиси? В тайожный союз нас и так возьмут В Европейской Бизнес Ассоциации призывают депутатов не принимать изменения в Налоговый кодекс, иначе украинские компании потеряют международные рынки - Цензор.НЕТ 3268
 показати весь коментар
 
Вот и славно. Нех*й по "гейропам" шляться. Домой к "братушкам" в стойло наигрались в свободу.
 показати весь коментар
 
У олгирхов сверхприбыли отнимают и заставляют платить налоги. Вообще то это требование МВФ. А то привыкли только население обдирать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А зачем нам международные рынки, если мы возвращаемся в лоно росиси? В тайожный союз нас и так возьмут В Европейской Бизнес Ассоциации призывают депутатов не принимать изменения в Налоговый кодекс, иначе украинские компании потеряют международные рынки - Цензор.НЕТ 3268
 показати весь коментар
 
 
У олгирхов сверхприбыли отнимают и заставляют платить налоги. Вообще то это требование МВФ. А то привыкли только население обдирать.
 показати весь коментар
 
 
Это они о Ношении и о металлургических предприятиях всяких олигархов говорят?
 показати весь коментар
 
НЕЕЕ ето они говорят о всех украинских компаний. Неважно Петених или других)) 73% ето с радостью поддержали.
 показати весь коментар
 
Гы. Я так понял, что никто не понял о чем они говорят. Ну и новости стал постить цензор.
 показати весь коментар
 
Написано, мол речь идёт о публичных компаниях, акции которых котируются за рубежом. Вряд ли все украинские компании подходят к этому определению.
 показати весь коментар
 
Бене только этого и надо. Отберет и скупит по дешевке.
 показати весь коментар
 
 
Вот и славно. Нех*й по "гейропам" шляться. Домой к "братушкам" в стойло наигрались в свободу.
 показати весь коментар
 
 
Є ще варіант, що будинок Гонтарєвої підпалили ті ж, хто, не прорахувавши, підвищив податки. У них же курс на Росію, й правити 50 років як мінімум, а в Євросоюзі це не вітається. То треба кілька непомітних прецендентів, щоб посваритися з ЄС.
Але це лише догадка.
 показати весь коментар
 
 
Дело Уйла процветает - уничтожить Украину на корню. А Зебобики рады стараться!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору