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 Суспільство
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Все про:Інститут нацпам'яті (127) В'ятрович (163)

 Хочу зайнятися більш творчою роботою, - В'ятрович після звільнення з посади голови Інституту нацпам'яті

Після звільнення з посади директора Інституту національної пам'яті (ІНП) України Володимир В'ятрович збирається зайнятися історією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі УНН.

"Хочу зайнятися більш творчою роботою, тому що як історик не мав можливості займатися історією впродовж цих п'яти років. Не зважаючи на те, що я сам створив гарні умови для роботи історикам, підвищуючи популяризацію історії, популярність історії серед українців, відкриваючи архіви", - сказав В'ятрович.

За його словами, спочатку він планує відпочити, тому що перед п'ятьма роками на посаді в ІНП у нього було "кілька важких місяців євромайдану".

З 2008-го по 2010 рік історик В'ятрович працював директором архіву Служби безпеки України. На посаду глави Інституту нацпам'яті був призначений у березні 2014 року. Про звільнення з посади В'ятрович повідомив 18 вересня 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149180
 
   
 Топ коментарі
 
Удачи. И спасибо за проделанную работу!!! Мы же не виноваты шо малороссы и рыги организовали реванш Хочу заняться более творческой работой, - Вятрович после увольнения с поста главы Института Нацпамяти - Цензор.НЕТ 5042
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Мы типерь с Россией дружить будем. На русском можно спокойно говорить. Спасибо Зе мы снова братские народы! Ещё украинизацию нужно отменить!
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даже женский праздник хотел отменить, негодяй...
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Украина хотя бы восстановит нормальные отношения с той же Польшей. И станет цивилизованней без Вятровичей.
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Пока протекторат Польши над Галичиной не признаете - даже не рассчитывайте!
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Вот именнно, во множественном числе в самый раз про отбитых романтиков.
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Volodymyr Viatrovych
13 вересня о 16:00
Про примирення на потім .
"Ми ж виходимо з логіки, що спорудження такого меморіалу має стати радше фіналом масштабного процесу примирення наших народів, але ніяк не його початком. Примирення все ж таки важко ухвалити указом", - сказав Пшидач. Він зазначив, що серед проблем, які вимагають вирішення, є початок пошуків та ексгумації могил людей, що загинули внаслідок Волинської трагедії, а також передача костелів, які знаходяться на території України, католицьким громадам. "Лише вирішивши ці та інші проблеми, ми можемо говорити про доцільність спорудження меморіалу, який може стати швидше фіналом у масштабному процесі примирення наших народів", - додав польський дипломат.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226208/
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Мы типерь с Россией дружить будем. На русском можно спокойно говорить. Спасибо Зе мы снова братские народы! Ещё украинизацию нужно отменить!
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Уйди бандеровский прихвостень! Зеленский с вами тоже разберётся!
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Ты имеешь что-то против рускаго языка?
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Вот и правильно, и по русски пеши, тут все русский понимают.
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Тебя,шо за русский язык на подвале держали?
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Ты телевизор не смотришь чтоли? Страшно было! А сейчас нет, мы с россиянами один народ - едины. Спасибо Зеленский закончил эту никому не нужную бойню повстанцев и украинских военных.
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Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост. Я, как избиратель нашего президента Зеленского, хотел бы поднять тост за здоровье русского народа. Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Таможенного Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Таможенного Союза среди всех народов. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он - руководящий народ, но и потому, что у него имеются духовные скрепы, общеполитический особый путь и терпение. У правительства Путина было немало ошибок, были у него моменты отчаянного положения в 2014-2018 годах, когда российская армия отступала, покидала русские деревни и города Донецка, Луганска, когда русский Крым претерпевал муки жажды, потому что не было другого выхода, когда они давили сыр и гусей, сами голодая под гнётом санкций. Но русский народ не пошёл на компромисс с пендосами и гейропой, он оказал безграничное доверие правительству Единой России! Повторяю, были ошибки, первые два года армия вынуждена была отступать в Донецком аэропорту, Путин был вынужден отказаться от проекта Новороссии, выходило так, что русская весна не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы вместе всё-таки с бандерами и порохоботами справимся. Вот за это доверие, которое русский народ нам, малоросам, оказал, спасибо ему великое! За здоровье русского народа!
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Ещё пару таких постов и тебя свои же порохобратья запишут в кремлеботы.
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Та мьі и рашьше не особенно враждовали. Сам през исправно налоги в российский бюджет платил
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А чего платил? Он и сейчас не отказывается.
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Удачи. И спасибо за проделанную работу!!! Мы же не виноваты шо малороссы и рыги организовали реванш Хочу заняться более творческой работой, - Вятрович после увольнения с поста главы Института Нацпамяти - Цензор.НЕТ 5042
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виноват порошенко
за то что позволил медведчуку делать все то что захочет
за то что позволил рыгам прямо поддерживать страну агрессора и заявлять об этом на каждом углу поездки в гости к ***** на совещания за инструкциями это ваше атас был
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по крайней мере вижу желание пообрубать этой кремлевской крысе лапки в виде 112 и ньюс вана ... не знаю чем всё это закончится, но будем посмотреть хоть что то(
вроде как после того как баканов возглавил сбу вроде не летал внаглую как при пете со своими подельниками бойкой и рабиновичем
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ща, все набросятся приглашать к себе на работу такого ценного кадра...
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Тебя урода продажного малоросса пригласят на хорошую работу, обязательно, будешь выполнять роль туалетной бумаги у клована и бени, и жополиза кремлевского . Воистину достойная тебя работа!
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в этом вся ваша суть.. только и можете, что помоями обливаться...
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Обливать... это вас обливают помоями. Не путайте пожалуйста.
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директор архива СБУ 2008 - 2010
теперь понятно откуда у него ноги растут
настоящего патриота хер бы когда туда запустили
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Ось це не новина, і не несподіванка. Мета Узєлєнского кодла знищення України і фізично українців на замовлення кремлядів. НІ, це не буде зроблено швидко і грубо. Тобто, новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений. Будуть поступово знищуватись системи життєзабезпечення і сфери, що забезпечують розвиток країни. Вже вжиті термінові і невідкладні заходи в цьому напрямку. Скасовані дотації та субвенції на освіту, охорону здоров'я та культуру. На 8% зменшено оборонний бюджет. Скасовано фінансування вітчизняної кіноіндустрії. На черзі, імовірно, скасування пільг для відчизняного книговидавництва. І це тільки те, що ми вже бачимо. Скільки ще готується, скільки залишиться у тіні - ніхто не знає. Але те що ми бачимо неспростовно доводить, що йдеться про цілеспрямоване знищення культури, науки, і, з рештою, самого грунту для самоідентифікації. Йдеться про замовне цілеспрямоване знищення України
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ну...теперь судя по всему...только царев спасет ситуацию )))
ибо его познания в "Волынской резне" и хронологии ВОВ - бесценны...т.е. как бы не оценены))
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Після зниження тарифів, підвищення зарплати, знищення олігархії і т.д. звільнення Вятровича - це для зебілів як бонус. Ще б однокласників і контакти розблокували для повного екстазу.
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Один ушёл, другой придёт, с уходом Вятровича конца света, надеюсь, не будет. За проделанную работу благодарность.
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А обещанный им суд против гепы за постамент жюкофу?
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Вірші писати буде. Яке вам діло? Був Інститут нацпам яті, тепер нема. На посаду претендують три єврея й одна росіянка, яка не вміє розмовляти. Черга. Українці не приймаються через те, що гарант їх боїться.
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А ви помітили як зразу зраділи кацапи і разом з ними зебіли. Гидота.
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Правильно ,будешь в палате дурдома малювать квиточки ..
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Та куда уж веселей Хочу зайнятися більш творчою роботою, - В'ятрович після звільнення з посади голови Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 5490я и не расчитывал ,что соевых будут рвать так жёстко Хочу зайнятися більш творчою роботою, - В'ятрович після звільнення з посади голови Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 3936поэтому рейтинг Зеленского и растёт ,как на дрожжах а когда пэтя на нары заедет то счастливый народ выйдет на улицу с цветами и транспарантами ..
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Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего (с)
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Україна останніх 5 років стрімко зникає. Мабуть, то був сон.
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