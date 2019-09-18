 Хочу зайнятися більш творчою роботою, - В'ятрович після звільнення з посади голови Інституту нацпам'яті

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі УНН.

"Хочу зайнятися більш творчою роботою, тому що як історик не мав можливості займатися історією впродовж цих п'яти років. Не зважаючи на те, що я сам створив гарні умови для роботи історикам, підвищуючи популяризацію історії, популярність історії серед українців, відкриваючи архіви", - сказав В'ятрович.

За його словами, спочатку він планує відпочити, тому що перед п'ятьма роками на посаді в ІНП у нього було "кілька важких місяців євромайдану".

З 2008-го по 2010 рік історик В'ятрович працював директором архіву Служби безпеки України. На посаду глави Інституту нацпам'яті був призначений у березні 2014 року. Про звільнення з посади В'ятрович повідомив 18 вересня 2019 року.

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