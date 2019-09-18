 Хочу зайнятися більш творчою роботою, - В'ятрович після звільнення з посади голови Інституту нацпам'яті

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі УНН.
"Хочу зайнятися більш творчою роботою, тому що як історик не мав можливості займатися історією впродовж цих п'яти років. Не зважаючи на те, що я сам створив гарні умови для роботи історикам, підвищуючи популяризацію історії, популярність історії серед українців, відкриваючи архіви", - сказав В'ятрович.
За його словами, спочатку він планує відпочити, тому що перед п'ятьма роками на посаді в ІНП у нього було "кілька важких місяців євромайдану".
З 2008-го по 2010 рік історик В'ятрович працював директором архіву Служби безпеки України. На посаду глави Інституту нацпам'яті був призначений у березні 2014 року. Про звільнення з посади В'ятрович повідомив 18 вересня 2019 року.
13 вересня о 16:00
Про примирення на потім .
"Ми ж виходимо з логіки, що спорудження такого меморіалу має стати радше фіналом масштабного процесу примирення наших народів, але ніяк не його початком. Примирення все ж таки важко ухвалити указом", - сказав Пшидач. Він зазначив, що серед проблем, які вимагають вирішення, є початок пошуків та ексгумації могил людей, що загинули внаслідок Волинської трагедії, а також передача костелів, які знаходяться на території України, католицьким громадам. "Лише вирішивши ці та інші проблеми, ми можемо говорити про доцільність спорудження меморіалу, який може стати швидше фіналом у масштабному процесі примирення наших народів", - додав польський дипломат.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226208/
за то что позволил медведчуку делать все то что захочет
за то что позволил рыгам прямо поддерживать страну агрессора и заявлять об этом на каждом углу поездки в гости к ***** на совещания за инструкциями это ваше атас был
вроде как после того как баканов возглавил сбу вроде не летал внаглую как при пете со своими подельниками бойкой и рабиновичем
теперь понятно откуда у него ноги растут
настоящего патриота хер бы когда туда запустили
ибо его познания в "Волынской резне" и хронологии ВОВ - бесценны...т.е. как бы не оценены))