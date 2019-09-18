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 Економіка
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Все про:МВФ (568) транш (114)

 Через законопроєкт 1210 Україна може не отримати черговий транш МВФ, - експерт

Транш від МВФ у розмірі 5 млрд доларів, на який Україна розраховувала найближчим часом, може бути не надано через погіршення економічного становища.

Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Гаврилечка, внаслідок набуття чинності податкових ініціатив законопроєкту 1210, яким, зокрема, передбачається збільшення податкового навантаження на ГЗК приблизно вчетверо, Україна може втратити близько 30% експорту. При цьому місце України на експортному ринку відразу ж посядуть Росія і Туреччина. За словами експерта, продукція українських гірників стане неконкурентоспроможною як на зовнішньому ринку, так і на внутрішньому ринку.

"Минулого тижня "Криворіжсталь", точніше заступник директора цього підприємства заявив, що як тільки цей законопроєкт буде ухвалено і вхідні ціни на сировину піднімуться, то "Криворіжсталь" закриється, тому що буде нерентабельно виробляти продукцію з такої дорогої сировини. До того ж ми благополучно можемо втратити близько 30% експорту. Ми точно втратимо зовнішні ринки, на яких нас дуже швиденько потіснять росіяни і турки", - заявив Гаврилечко.

Також Гаврилечко зазначив, що Україну очікують макроекономічні наслідки, зокрема загроза неотримання чергового траншу МВФ.

"Під загрозу стає черговий транш МВФ, чергові домовленості, тому що, щоб отримати 5 мільярдів доларів, потрібно якось гарантувати, що вони потім повернутися. Якщо у вас третина експорту накривається, тобто не буде валюти, за рахунок чого ви збираєтеся ці гроші повертати?" - заявив експерт.

Також Гаврилечко повідомив, що додаткове податкове навантаження на бізнес - це явно програшний варіант для українців, які через нерентабельність їхньої продукції можуть втратити роботу.

"Близько 190 тисяч зараз працюють у гірничо-металургійній галузі. Це безпосередньо… А є суміжники. Дивіться, до мільйона людей можуть, по суті, залишитися без роботи, без заробітку", - повідомив економічний експерт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149179
 
   
 Топ коментарі
 
Та ладно, Беня бабла подкинет! На хрена нам экспорт и транши МВФ?
Как нас учит Учение о Зеленой шмаркли "Эпоха бедности прошла!!", мы все счастливы, богаты, перестали стрелять, на каждом углу шаурма!
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Ось й прийшли да стартових позицій - обійтись без МВФ ,пам"ятаємо Беніюні поради) а якщо МВФ й не дасть кредиту - ти винний не БЄ й не Гончарук. який йому допоможе домовитись ... А ось оцей закон ... Як не митьем так катанієм ...
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Ыксперд гадает на кофейной гуще и МВФ думает по другому. Наоборот рост собираемости налогов увеличит кредитный рейтинг Украины. Просто олигархи не получат сверхприбыли как раньше.
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Для того, чтобы землей именно "торгануть", нужно, чтобы набежали покупатели с деньгами. А покупатели с деньгами смотрят удивленными глазами на всю эту клоунаду и охреневают.
Украинскую землю скупит за бесценок (конкурентов то не будет) Коломойский за те деньги, которые он вытряхнет их госбюджета. Т.е. мы с вами как раз всё эти и профинансируем. Что логично, любой популизм приводит к тому, что богатые богатеют, а бедные - беднеют. Хотели этого - получайте.
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Ыксперд гадает на кофейной гуще и МВФ думает по другому. Наоборот рост собираемости налогов увеличит кредитный рейтинг Украины. Просто олигархи не получат сверхприбыли как раньше.
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А можно более наглядно? Что такое более чем в 4 раза? Если было 0, то сколько это в 4 раза больше? Потерять 30% экспорта чего? Металла или руды? Это разные вещи. Может пора перестать экспортировать сырье, а началь производство и экспорт продукции? Сколько титана мы экспортируем? Оказывается дофига, но в виде сырья. А паРаша его покупает, делает титан и продаёт гораздо дороже.
Это заказная статья. Могу поспорить, что никто не остановится, после повышения налогов на ГОКи.
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Чтобы перестать экспортировать сырье и начать производство и экспорт продукции, нужны деньги. Инвестиции в производство. Много денег. Вот просто дохрена денег. Которые нам никто не даст. Так что все эти влажные мечты о том, что мы сломаем сырьевую экономику и вместо неё построим постиндустриальную - не более чем влажные мечты. Мы сломаем сырьевую экономику и останемся ни с чем. И вот тогда нас Коломойский и скупит всё оптом по пятачку за пучок. За наши же деньги, которые он решением Барышевского суда вытрусит из госбюджета, то есть из наших карманов.
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Открою большой секрет, а то ты просто не в курсе. В Украине были производства, которые производили почти все, в т.ч. и титан и алюминий и медь. И дело не в деньгах, а в том, что продажная власть продала их россиянам и те порезали эти заводы на металлолом. И не корми меня тут пищей для быдла. Когда деньги нужны, то их всегда находят. Нет воли политической.
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Ой-ой-ой, вот прям таки продажная власть всё продала. Нихрена оно у нас не работало, ещё с 90-х. И нет, дело таки в деньгах. Которых просто нет. Иначе не бегали бы за подачками в МВФ. Вот только МВФ дает 5 миллиардов, а только один завод по производству авиационных деталей из титана стоит столько же, если не дороже. Хотя по сути - это всё тоже сырьевая экономика. Готовая продукция в данном случае - самолеты.
"Стоимость разработки и подготовки к производству Boeing 787 превысила 30 миллиардов долларов. Кроме того, проекту была оказана господдержка в размере около 9 миллиардов долларов". Хе-хе, ну давай, начни производство самолетов без денег. На одной политической воле.
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А что, давайте. Будем выпускать авто, которые будут конкурировать с Фольксваген или хотя бы со Шкодой. Васадзе не так давно делал... По 9 тыч долларов продавал Ланосы нам и по 5,5 тыс - россиянам. Потому что таможенники у нас - сплошное золото. И это не в переносном смысле.
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"в силу ухудшения экономического положения"
хэх) оно ухудшается со времен Рюрика Из-за законопроекта 1210 Украина может не получить очередной транш МВФ, - эксперт - Цензор.НЕТ 5624
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Хто там казав, що людська дурість безмежна? А якщо невчитися - вона ще й безмежно шкідлива.
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Ось й прийшли да стартових позицій - обійтись без МВФ ,пам"ятаємо Беніюні поради) а якщо МВФ й не дасть кредиту - ти винний не БЄ й не Гончарук. який йому допоможе домовитись ... А ось оцей закон ... Як не митьем так катанієм ...
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Главное - удовлетворить Ахметкины хотелки .Беня бьёть под дых .Он это умеет.Всё в нашей жизни бренно .И ахметка -тоже.
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Через законопроєкт 1210 Україна може не отримати черговий транш МВФ, - експерт - Цензор.НЕТ 8941как я был прав!

только полный ДЕФОЛТ может спасти Украину - пусть передохнут все ЗЕбилы

ЗЕбил, Беня бьет под дых наш экспорт и налоги
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Та ладно, Беня бабла подкинет! На хрена нам экспорт и транши МВФ?
Как нас учит Учение о Зеленой шмаркли "Эпоха бедности прошла!!", мы все счастливы, богаты, перестали стрелять, на каждом углу шаурма!
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от шторит подпетюньиков ), на 112 ),експерт) сказал не дадут бабла )
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Глолдні євреї захопили владу для переділу власності.
Чим гірше тим для них краще, у хаосі простіше буде віджимати.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Згадаймо одно з перших інтерв"ю Грдону від Бєні коли той повернувся в Україну?Згадаймо про громадянський конфлік, про відсутність необхідності співпраці з МВФ ... Через пів-року вибори в ОРДЛО обіцяють ... То куди ми йдемо?
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только полный ДЕФОЛТ может спасти Украину - пусть передохнут все ЗЕбилы
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апокалипсис !! ...только он !!! АААААА)))))))))))))))))))
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Я ИКСПЕРД! И ЗАВТРА ВСЕМ ДАДУТ КРЕДИТ В 1КК$ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ! Я ИКСПЕРД С 112! ЗАПОМНИТЕ!
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Рудороби гідності вже від імені МВФ намагаються виступати...
А якщо зміни в оподаткуванні змусять їх викласти оті самі 5 мільярдів замість МВФ?
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У них завжди є можливість нічого не платити. Взагалі нічого. Просто вийняти свої гроші з економіки і піти в те місце, де до них ставляться краще. Земля велика. А ви залишитеся з зруйнованими заводами і шахтами та мільйонами злих і голодних безробітних.
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откуда догадки, что заплатят такие деньги? производство просто станет, а мы будем доллар по 25 вспоминать со слезами на глазах, посмотрите сколько денег идет от промышленности сейчас
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Із міждунаротного опита.
"Cировинна промисловість" країн з дешевою рабсилою може стати нерентабельною лише внаслідок технологічної відсталості. За останню відповідають саме "вітчизняні виробники" (вони ж "інвестори" - найчастіше "зарубіжні"). Ну, а найдешевшу в Європі рабсилу миздобули самі і вона знову стає одним з основних експортних продуктів України.
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Украина может не получить очередной транш МВФ/ какой такой транш- Украина может обойтись без очередного транша от МВФ, - команда Зеленского 2019-05-20 19:44:00
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очередной шоколадный хвантазёр народ стращает, иди ты лесом шворка барыжная!
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"Вийняти свої гроші з економіки" - це те, чим вони займаються вже третій десяток років.
Інакше неможливо пояснити, як так сталося, що у них грошей "кури не клюють", а в "засіках економіки" пусто. Тільки не кажіть, що то маленькі ліниві українці все повиїдали.

Через законопроєкт 1210 Україна може не отримати черговий транш МВФ, - експерт - Цензор.НЕТ 5348
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а разве Беню траншы сильно интересуют ему бы для себя удобную почву под ногами организовать, да бизнес усилить, а положение страны на международной арене
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