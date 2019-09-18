 Через законопроєкт 1210 Україна може не отримати черговий транш МВФ, - експерт

Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Гаврилечка, внаслідок набуття чинності податкових ініціатив законопроєкту 1210, яким, зокрема, передбачається збільшення податкового навантаження на ГЗК приблизно вчетверо, Україна може втратити близько 30% експорту. При цьому місце України на експортному ринку відразу ж посядуть Росія і Туреччина. За словами експерта, продукція українських гірників стане неконкурентоспроможною як на зовнішньому ринку, так і на внутрішньому ринку.

"Минулого тижня "Криворіжсталь", точніше заступник директора цього підприємства заявив, що як тільки цей законопроєкт буде ухвалено і вхідні ціни на сировину піднімуться, то "Криворіжсталь" закриється, тому що буде нерентабельно виробляти продукцію з такої дорогої сировини. До того ж ми благополучно можемо втратити близько 30% експорту. Ми точно втратимо зовнішні ринки, на яких нас дуже швиденько потіснять росіяни і турки", - заявив Гаврилечко.

Також Гаврилечко зазначив, що Україну очікують макроекономічні наслідки, зокрема загроза неотримання чергового траншу МВФ.

"Під загрозу стає черговий транш МВФ, чергові домовленості, тому що, щоб отримати 5 мільярдів доларів, потрібно якось гарантувати, що вони потім повернутися. Якщо у вас третина експорту накривається, тобто не буде валюти, за рахунок чого ви збираєтеся ці гроші повертати?" - заявив експерт.

Також Гаврилечко повідомив, що додаткове податкове навантаження на бізнес - це явно програшний варіант для українців, які через нерентабельність їхньої продукції можуть втратити роботу.

"Близько 190 тисяч зараз працюють у гірничо-металургійній галузі. Це безпосередньо… А є суміжники. Дивіться, до мільйона людей можуть, по суті, залишитися без роботи, без заробітку", - повідомив економічний експерт.