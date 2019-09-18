 Через законопроєкт 1210 Україна може не отримати черговий транш МВФ, - експерт

Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі телеканалу "112 Україна".
За словами Гаврилечка, внаслідок набуття чинності податкових ініціатив законопроєкту 1210, яким, зокрема, передбачається збільшення податкового навантаження на ГЗК приблизно вчетверо, Україна може втратити близько 30% експорту. При цьому місце України на експортному ринку відразу ж посядуть Росія і Туреччина. За словами експерта, продукція українських гірників стане неконкурентоспроможною як на зовнішньому ринку, так і на внутрішньому ринку.
"Минулого тижня "Криворіжсталь", точніше заступник директора цього підприємства заявив, що як тільки цей законопроєкт буде ухвалено і вхідні ціни на сировину піднімуться, то "Криворіжсталь" закриється, тому що буде нерентабельно виробляти продукцію з такої дорогої сировини. До того ж ми благополучно можемо втратити близько 30% експорту. Ми точно втратимо зовнішні ринки, на яких нас дуже швиденько потіснять росіяни і турки", - заявив Гаврилечко.
Також Гаврилечко зазначив, що Україну очікують макроекономічні наслідки, зокрема загроза неотримання чергового траншу МВФ.
"Під загрозу стає черговий транш МВФ, чергові домовленості, тому що, щоб отримати 5 мільярдів доларів, потрібно якось гарантувати, що вони потім повернутися. Якщо у вас третина експорту накривається, тобто не буде валюти, за рахунок чого ви збираєтеся ці гроші повертати?" - заявив експерт.
Також Гаврилечко повідомив, що додаткове податкове навантаження на бізнес - це явно програшний варіант для українців, які через нерентабельність їхньої продукції можуть втратити роботу.
"Близько 190 тисяч зараз працюють у гірничо-металургійній галузі. Це безпосередньо… А є суміжники. Дивіться, до мільйона людей можуть, по суті, залишитися без роботи, без заробітку", - повідомив економічний експерт.
Украинскую землю скупит за бесценок (конкурентов то не будет) Коломойский за те деньги, которые он вытряхнет их госбюджета. Т.е. мы с вами как раз всё эти и профинансируем. Что логично, любой популизм приводит к тому, что богатые богатеют, а бедные - беднеют. Хотели этого - получайте.
Это заказная статья. Могу поспорить, что никто не остановится, после повышения налогов на ГОКи.
"Стоимость разработки и подготовки к производству Boeing 787 превысила 30 миллиардов долларов. Кроме того, проекту была оказана господдержка в размере около 9 миллиардов долларов". Хе-хе, ну давай, начни производство самолетов без денег. На одной политической воле.
хэх) оно ухудшается со времен Рюрика
только полный ДЕФОЛТ может спасти Украину - пусть передохнут все ЗЕбилы
ЗЕбил, Беня бьет под дых наш экспорт и налоги
Как нас учит Учение о Зеленой шмаркли "Эпоха бедности прошла!!", мы все счастливы, богаты, перестали стрелять, на каждом углу шаурма!
Чим гірше тим для них краще, у хаосі простіше буде віджимати.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
А якщо зміни в оподаткуванні змусять їх викласти оті самі 5 мільярдів замість МВФ?
"Cировинна промисловість" країн з дешевою рабсилою може стати нерентабельною лише внаслідок технологічної відсталості. За останню відповідають саме "вітчизняні виробники" (вони ж "інвестори" - найчастіше "зарубіжні"). Ну, а найдешевшу в Європі рабсилу миздобули самі і вона знову стає одним з основних експортних продуктів України.
Інакше неможливо пояснити, як так сталося, що у них грошей "кури не клюють", а в "засіках економіки" пусто. Тільки не кажіть, що то маленькі ліниві українці все повиїдали.