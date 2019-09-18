 Застосування зброї в особливий період та матеріальна відповідальність військових: комітет із нацбезпеки рекомендував до прийняття 3 законопроєкти і розпорядження

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, комітет рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування ЗСУ та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період". Законопроєктом пропонується законодавчо закріпити права з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї в період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування.

Також рекомендують проголосувати в першому читанні за проєкт закону №1225 "про матеріальну відповідальність військовослужбовців і деяких інших осіб". Як повідомляється в пояснювальній записці до законопроєкту, його завданням є визначення чіткого механізму визначення збитків, заподіяних державі, визначення осіб, винних у заподіянні шкоди та притягнення їх до матеріальної відповідальності.

Крім того, комітетом рекомендовано підтримати в першому читанні законопроєкт №1227 "Про внесення змін до Закону України "про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби". Зокрема, законопроєктом пропонується визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували з ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, які не входять до складу Збройних Сил України. Крім того, документ пропонує зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і судах.

Крім того, комітет рекомендував Раді підтримати в першому читанні проєкт розпорядження голови Верховної Ради "Про призначення стипендій Верховної Ради України курсантам і слухачам вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, на 2019-2020 навчальний рік".

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