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 Політика України
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Все про:ВР (5740) законопроект (754) комітет (213) ЗСУ (337)

 Застосування зброї в особливий період та матеріальна відповідальність військових: комітет із нацбезпеки рекомендував до прийняття 3 законопроєкти і розпорядження

Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні чотири законопроєкти: про застосування зброї і техніки в особливий період, про матеріальну відповідальність військовослужбовців, про проходження військової служби (щодо дезертирства) і про призначення стипендій ВР курсантам.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, комітет рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування ЗСУ та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період". Законопроєктом пропонується законодавчо закріпити права з'єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки і зброї в період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування.

Також рекомендують проголосувати в першому читанні за проєкт закону №1225 "про матеріальну відповідальність військовослужбовців і деяких інших осіб". Як повідомляється в пояснювальній записці до законопроєкту, його завданням є визначення чіткого механізму визначення збитків, заподіяних державі, визначення осіб, винних у заподіянні шкоди та притягнення їх до матеріальної відповідальності.

Крім того, комітетом рекомендовано підтримати в першому читанні законопроєкт №1227 "Про внесення змін до Закону України "про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби". Зокрема, законопроєктом пропонується визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували з ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, які не входять до складу Збройних Сил України. Крім того, документ пропонує зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і судах.

Крім того, комітет рекомендував Раді підтримати в першому читанні проєкт розпорядження голови Верховної Ради "Про призначення стипендій Верховної Ради України курсантам і слухачам вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, на 2019-2020 навчальний рік".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149177
 
 
 Топ коментарі
 
Може треба такий пункт?
-Про притягнення до кримінальної відповідальності військовозобов"язаних осіб, які не явились до воєнкомату більше 3 разів. Применение оружия в особый период и материальная ответственность военных: комитет по нацбезопасности рекомендовал к принятию 3 законопроекта и распоряжение - Цензор.НЕТ 3007
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зеленые устав боевой службы пересматривают?
кому же еще применение оружия не регулировать как уклонистам и клованам,
надеюсь военные аплодируют.
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Плюс материальный ущерб (казенные БП, ГСМ потрачены).
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Это что теперь если убить повстанца, то можна загреметь в тюрьму? Применение оружия в особый период и материальная ответственность военных: комитет по нацбезопасности рекомендовал к принятию 3 законопроекта и распоряжение - Цензор.НЕТ 2684
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Плюс материальный ущерб (казенные БП, ГСМ потрачены).
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Вже повстанца? А не кремлівського коллаборанта - сепаратиста?
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Ну да, это же "один нарот" хохла-малоросы(ака 73%) и кацапы, так что повстанцы
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нажаль, тепер вони постанці. Зе! власною персоною їх так назвав...
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Ну, rebel, то неоднозначне слово...
Чи він «повстанцьі» артикулював не англійською?
Пруф є?
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Спасибі.
Цікаво, що у тексті «ополченці», а у відео, дійсно, «повстанці».
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Може треба такий пункт?
-Про притягнення до кримінальної відповідальності військовозобов"язаних осіб, які не явились до воєнкомату більше 3 разів. Применение оружия в особый период и материальная ответственность военных: комитет по нацбезопасности рекомендовал к принятию 3 законопроекта и распоряжение - Цензор.НЕТ 3007
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вы что это, на святое замахнулись?! Застосування зброї в особливий період та матеріальна відповідальність військових: комітет із нацбезпеки рекомендував до прийняття 3 законопроєкти і розпорядження - Цензор.НЕТ 7642
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Ні, це буде як «протест протів бурятоубійствєнной войньі»...
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зеленые устав боевой службы пересматривают?
кому же еще применение оружия не регулировать как уклонистам и клованам,
надеюсь военные аплодируют.
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Капитуляция - особый период. Зебилы трудятся...
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закона №1225 "о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, его задачей является определение четкого механизма определения ущерба, причиненного государству, определение лиц, виновных в причинении ущерба и привлечения их к материальной ответственности.

это о тех, кто наживается на оборонке или о тех, кто в бою потерял алюминиевую ложку???
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надеюсь, на реализацию излишнего военного имущества это не распространяется?
Застосування зброї в особливий період та матеріальна відповідальність військових: комітет із нацбезпеки рекомендував до прийняття 3 законопроєкти і розпорядження - Цензор.НЕТ 2481
Кстати, что-то давно не видно главного специалиста этой тематики с лицом Ганнибала Лектора. Бухает, наверное...
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А что с законопроектом 2141 о военных пенсиях?!
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Сепаратистам ОРДЛО? А що, хіба Україна їм не платить пенсії ?
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Ні, військовим пенсіонерам України. До чого тут ОРДЛО? Там свої "військові пенсіонери" "армії" "ДНР" і "народної міліції" "ЛНР"...
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Правильно, стралять в "повстанцев" это преступление!
Не для того 73% населения, выбрали преЗЕдентом малороса, что б кацапии противостоять.
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А «повстанєц імєєт право наносіть в ответ боєвиє травми.»...
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..чтобы срочно выстрелить "Стугной" бойцу придётся собрать кучу справок, согласований и сдать все анализы..?
в связи с этим, возможным, дебилизмом просто интересно узнать процент депутатов-зебилов прошедших реальную школу армии
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