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Все про:митниця (563) збитки (53) ДФС (2320) ДБР (493)

 Житомирських митників підозрюють у завданні збитків державі в сумі 900 тис. грн, - ДБР

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання посадових осіб Житомирської митниці ДФС. Їхні дії завдали державі збитків у сумі 900 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, керівник відділу митного оформлення та двоє його підлеглих здійснювали митне оформлення нафтопродуктів за недостовірною класифікацією, як наслідок - оформлення товарів здійснювалося за заниженими митними ставками.

Згідно з результатами експертизи, такі дії митників у 2019 році завдали держбюджету збитків на суму 900 тис. грн.

Керівнику відділу митного оформлення і двом його підлеглим повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 і ч. 2. ст. 364 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу і звільнення із займаних посад.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Житомирської області, оперативний супровід - відділ з боротьби з контрабандою та організованою злочинністю Служби безпеки України в Житомирській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники ДСА використовували робоче обладнання для майнінгу криптовалюти і ведення інтернет-магазинів, - ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149172
 
 
 Топ коментарі
 
Серьезно? У них столько салаты на корпоративе стоили...
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"900 тыс. грн." - это наверное "в день"?!! Житомирских таможенников подозревают в нанесении убытков государству в сумме 900 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 3864
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та нє. изначальные понятия нада строго определять. иначе бардак потом придёт в том, шо будет на таком базисе построено)). на вскидку, "шабашка" - это вобщем то, по сути- "аккордная оплата" чего то сделанного без уплаты налога. шабашки не исчезнут и в следующих поколениях. а от "крал" это другое, по сути. при "крал" вообще не создаётся никакой продукт. пичалько, но на сегодня построено развитое кральное в крупных размерах общество. на сегодня только крадуны меняются местами в этой "войне воров" )).
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Серьезно? У них столько салаты на корпоративе стоили...
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Вообще то посмотри поступления в бюджет от таможни, после вояжей и кукарекания зеленой шмаркли про контрабанду. Упали в 2 раза.
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"В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. При этом таможня принесла в августе 25,21 млрд грн - это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и 17% меньше прошлогоднего показателя за август. В целом за восемь месяцев таможенные поступления недовыполнены на 11% к плану." До апреля платежи были на прошлогоднем уровне, потом плавно падали, а в июле-августе резко ушли в минус.
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если раньше не крал только ленивый, то в пятилетку застоя и ленивые массово присоединились к этому старинному движению. даже теоретически, искоренить это уже невозможно.
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"крал" - как-то грубовато))) шабашка - прикольнее и не обидно
(отвыкнут... только в следующих поколениях)))) особенно от шабашек в крупных размерах))))
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та нє. изначальные понятия нада строго определять. иначе бардак потом придёт в том, шо будет на таком базисе построено)). на вскидку, "шабашка" - это вобщем то, по сути- "аккордная оплата" чего то сделанного без уплаты налога. шабашки не исчезнут и в следующих поколениях. а от "крал" это другое, по сути. при "крал" вообще не создаётся никакой продукт. пичалько, но на сегодня построено развитое кральное в крупных размерах общество. на сегодня только крадуны меняются местами в этой "войне воров" )).
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Можете смело писать 900 млн грн. Сильно не ошибётесь
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Вы лучше посмотрите сколько денег выделяет Госкино на бесполезные проекты или министерство молодежи для неадекватных организаций. Там пилят конкретно.
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