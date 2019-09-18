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 Політика України
  2021  27
Все про:Зеленський (2786) фінансування (563) петиція (61)

 Зеленський відповів на петицію про скасування держфінансування партій: Внесений мною законопроєкт - оптимальний компроміс

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування фінансування політичних партій з держбюджету, яка набрала на сайті глави держави понад 25 тисяч підписів.

Відповідь президента було опубліковано під самою петицією, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав, що вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", згідно з яким фінансову підтримку повинні отримувати тільки ті партії, які пройшли до парламенту. Крім того, в законопроєкті пропонується вдвічі скоротити фінансування політсил, які пройшли 5-відсотковий бар'єр на виборах.

"На мій погляд, такий підхід сьогодні оптимальний і прийнятний компроміс у вирішенні питання боротьби з корупцією в середовищі політичних партій і раціонального використання коштів платників податків", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла за основу законопроєкт про скасування державного фінансування партій, які не пройшли в парламент

Зазначимо, право на отримання держфінансування статутної діяльності на цей момент мають партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина","Європейська солідарність", "Голос", "Радикальна партія Олега Ляшка","Сила і честь","Опозиційний блок", "Українська стратегія Гройсмана","Партія Шарія" і "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149171
 
 
 Топ коментарі
 
Так это что петуШарий денег не получит 12 миллионов чтоли за то что за него почти 2.5 % придурков проголосовало?
Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования партий: Внесенный мной законопроект - оптимальный компромисс - Цензор.НЕТ 7154
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"От это зрада", - по привычке замычал порохоскот..!
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ЗРААААДАААААА, СДАЧА ИНТЕРЕСОВ, ААААААААА
чего не орешь？
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Так это что петуШарий денег не получит 12 миллионов чтоли за то что за него почти 2.5 % придурков проголосовало?
Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования партий: Внесенный мной законопроект - оптимальный компромисс - Цензор.НЕТ 7154
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ЗРААААДАААААА, СДАЧА ИНТЕРЕСОВ, ААААААААА
чего не орешь？
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Это плохо, теперь у нас все партии будут на содержании олигархов. Уже это проходили.
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А сейчас они не на содержании олигархов разве?
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Сейчас есть партии, которые не на содержании, но теперь их не будет совсем. Ты поняло?
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А сейчас кто их содержит? Кто предсказал министра мвд собакова? Кто это сделал зебил?
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Интересно. Значит я критикую решение ЗЕ и я зебил, а ты поддерживаеш и ... Я думаю, что ты банальный **********. Гы.
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Ты зебил, не первый комментарий пишешь. Эта слащавая «критика» - спектакль для тупорылых зеобабов.
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При всём моём негативном отношении к петушарию, он, всё-же, очень хорошо поработал против мальдивского барыги, за что ему безусловно респект. Так, что я думаю, как и Аваков, он получит от Зеленского свой кусок пирога, просто теперь не напрямую.
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Это за фэйк без признаков аутентификации?
Откуда картинка?
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Фейкификация Лахкто украинского иноформпространства почему-то никогда не вызывала у зерады беспокоикации...
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"От это зрада", - по привычке замычал порохоскот..!
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Порохоскот - прохрюкала свинособака...
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Дерьмосон, що ти промичало на своєму козлячому?
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А кто такая "мна", которая внесла законопроект?
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а он его хоть читал? "Внесеный мной"..Клоун
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Еволюція коментів на Цензорі, прихильники наріка почали в новинах там де про ПОРОХА, забувати називати його ВАЛЬЦМАНОМ!! Е ЗЕБОБИ ПОВЕРНІТЬ ВАЛЬЦМАНА!!! ЧИ ВІН ТАКИ НА ПОСАДІ *********** ТАК І ЛИШИВСЯ!!???
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ЗЕБІЛИ МАМАНЬКУ НАРІКА СЦИКУНА З ДНЮХОЙ ВСІ ПРИВІТАЛИ? А НУ БІГОМ ВІТАТИ!!! https://www.youtube.com/watch?v=dC9cBcg0J6w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2uoEMqN8rSASAlaucQOzm7ycHfVRdouKtL4YKJY2eDgR4kKE8bANjT-VQ
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Ну то есть на следующих выборах ПЕС окончательно пролетает мимо кормушки, что не может не радовать. Потому что когда в беднейшей стране Европы ручная партия миллиардера получает по 4 миллиона долларов из карманов налогоплательщиков, это очень странно смотрится. Я не думаю, что Пэтя сильно обеднеет, если его сброд оторвать от бюджетной сиськи.
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Главное что Коломойский сможет зелебобиков кормить не из своих денег, а из бюджета. Зеленський відповів на петицію про скасування держфінансування партій: Внесений мною законопроєкт - оптимальний компроміс - Цензор.НЕТ 8897
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Чего народец рот разевает? Великому Зеленскому лучше видно какие законы принимать. Людей еще слушать... придумают же. Боты Вольцмана наверное.
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та і правлячу партію фінансувати не треба. З якого дива?
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а работать не пробовали члены партий? Пусть живут на свои членские взносы. Или я их должен кормить?
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молодцы украинцы, изобрели велосипед- теперь у вас только миллиардеры смогут участвовать в выборах
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