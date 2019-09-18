 НАЗК направило до суду 52 протоколи про адміністративні правопорушення чиновників у зв'язку з конфліктом інтересів

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАЗК, складено два протоколи стосовно заступника Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Альони Дмітрєвскої, яка, виконуючи повноваження голови тимчасової комісії з розгляду звернень громадян, не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів, оскільки частина скарг була на її дії.

Складено чотири протоколи стосовно депутата Самбірської міської ради Львівської області Романа Пицика, який не повідомив НАЗК про конфлікт інтересів, що виник під час подання депутатських звернень меру міста на користь свого тестя.

Також складено два протоколи стосовно депутата Вільнянської районної ради Запорізької області Тетяни Плетень, яка не повідомила про конфлікт інтересів на засіданні сесії райради, а там ухвалювалося рішення про звернення до суду, на підставі цього розпорядження вона і її батько були позбавлені права користуватися земельними ділянками.

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Складено два протоколи стосовно Дударківського сільського голови (Київська область) Миколи Гуральника, який не повідомив НАЗК про конфлікт інтересів, що виник у зв’язку з підписанням розпорядження про прийняття на посаду начальника місцевої пожежної охорони свого сина.

Складено 26 протоколів стосовно Дорошівського сільського голови Вознесенського району Миколаївської області Олександра Ігнатова, який не повідомив НАЗК про конфлікт інтересів, що виник під час розгляду ним питання щодо прийняття на роботу до сільської ради на посаду інспектора у справах сім’ї, молоді та спорту відділу організаційно-кадрової роботи та правового забезпечення його близької особи – дружини. Крім того, Олександр Ігнатов не повідомив про конфлікт інтересів, що виник під час вирішення ним питань щодо преміювання своєї дружини.

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Складено два протоколи стосовно колишнього директора комунального підприємства "Волинський обласний санаторій матері і дитини "Пролісок" Валентини Касарди, яка не повідомила голову Волинської обласної ради про наявність конфлікту інтересів, що виник у зв’язку із наданням 0,5 окладу заступника директора по господарській частині головному інженеру Ярославу Касарді, який є її сином.

Також складено 14 протоколів стосовно в.о. директора комунального неприбуткового підприємства "Консультативно-діагностичний центр" (далі – КНП "КДЦ") Деснянського району м. Києва Катерини Сіротінкіної, яка не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з необхідністю видання наказів про преміювання окремих працівників КНП "КДЦ".