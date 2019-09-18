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Все про:звільнення (661) В'ятрович (163) Європейська Солідарність (114)

 Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності"

Партія "Європейська солідарність" вважає звільнення Володимира В'ятровича з посади директора Інституту національної пам'яті політично вмотивованим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Ми шкодуємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення В’ятровича з посади директора Інституту національної пам’яті та вважаємо його політично вмотивованим. Воно свідчить про ставлення нової влади до тих рішень і українських цінностей, які захищав Інститут в часи, коли його керівником був В’ятрович", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Європейська солідарність" високо цінує внесок Володимира В'ятровича в політику історичної пам'яті.

"Він впливав не лише на формування національної пам’яті, але й на бачення національного майбутнього. В партії будуть раді допомогти йому продовжити цю важливу роботу", - заявили в партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив В'ятровича з посади голови Інституту нацпам'яті. ВIДЕО

"Наше спільне завдання з громадськістю не допустити, щоб новим очільником Інституту став представник реваншистських сил, який би почав повернення до російського бачення української історії. Ми уважно стежитимемо за роботою нової команди Інституту та вимагатимемо незмінності курсу на збереження українського бачення історії", - підсумували в партії.

Зі свого боку ексспікер Верховної Ради, нардеп від "Європейської солідарності" Андрій Парубій вважає звільнення Володимира В'ятровича з посади голови Українського інституту національної пам'яті безглуздим.

Про це він сказав в коментарі журналістам після засідання оборонного комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я мав честь ті законопроєкти, які підготував Інститут національної пам'яті, ставити на голосування і проводити. І, фактично, майже всі ці законопроєкти, які були напрацьовані, вдалося провести через Верховну Раду України, прийняті рішення. Для мене велика честь і велика гордість, що я міг їх і проводити, і ставити під ними підпис. І вважаю безглуздим, що ця робота, яку проводив і Володимир В'ятрович, і безліч інших активістів, сьогодні так нерозумно зупиняється під політичну кон'юнктуру. Коли хтось хоче протиставити старе новому, треба розуміти, що Україна це щось набагато більше, ніж нинішня політична кон'юнктура", - сказав Парубій.

Він вважає, що робота В'ятровича "була одним з ключових напрямків створення Української держави в останні роки".

Нагадаємо, сьогодні керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомив, що завершив свою роботу на посаді голови УІНП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149168
 
   
 Топ коментарі
 
Нарід не хоче нацпам"яті, він хоче ковбасу по 2,20 в прикуску з сватами.
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Недавно был форум YES в Киеве. Главной темой в этом году была тема "Счастье". Так вот для нынешнего населения Украины счастье это когда скотов сватов и квартал показывают по телевизору!!!
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Та какая нацпамять с зелебенями?

Задача зелебень - уничтожить украинскую самоидентичность.
По этому нужно назначить своего человека Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 8987
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63% жителей львовской области голосовали за Порошенково 2 туре. Потому что Порошенко и Вятрович воплотили все их пожелания (квасной патриотизм в вышиванках, запрет русского языка и т. д.). У 73% украинцев другое видение будущего Украины.
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Та, бачення... Щоб Україна була рязанською областю.
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Украина - это Украина. И в ней ее только Львов, но и Полтава, Днепр, Одесса, Харьков и т. д. У весь украинский народ должен решать, а не кучка ылиты.
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если бы вятрович не трындел по политическим заказам, а занимался национальной памятью,как ему и положено - никто б ему ничего и не сделал
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сьома, тужься тужься болезный, тут водки нет и скажи это своим 73%
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привет януковичу передавай, чикушечник (25 процентный)
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Семен Приходько ну зачем же так нагло врать??? покажите указ Порошенко о запрете русского языка??? нет такого и не было, а вот то, что "ватноголовые" путиноиды возбудились по поводу Закона о украинском языке, так это потому, что ненавидят все украинское и независимую Украину в первую очередь, хотя от украинского сальца и от украинских пенсий при этом не отказываются.... 73% проголосовали не за "другое видение" будущего Украины, а за фейкового "голобородька", который на поверку оказался "обманкой". Достойное будущее у украинцев возможно только в независимой проевропейской и проНАТОвской Украине, вот такое видение у подавляющего большинства украинцев..
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Нарід не хоче нацпам"яті, він хоче ковбасу по 2,20 в прикуску з сватами.
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Недавно был форум YES в Киеве. Главной темой в этом году была тема "Счастье". Так вот для нынешнего населения Украины счастье это когда скотов сватов и квартал показывают по телевизору!!!
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И потоом эти животные удивляются что их имеют все кому не лень...
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Счастье - это бабки. Счастливое население только в богатых странах. У тех кто идет по другому пути - лозунги, псевдопариотизм и т. д. Пример - КНДР.
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плохой пример, счастливое население єто - сємен пердодько.!
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Народ не хочет ,чтобы ему свистели всякую ахинею Вятровичи с Порошенками а сами лазили у народа по карманам .. Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 9474и поэтому пусть Вятровича полечат а потом и пэтю пристроят куда положено ...
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Нарид мудрый хочет , чтобы в его кармане лежал болт зели, бени и пути, а в заду был их хрен, воровать можно только им! они у вас честные!
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Ну пока что в заду оказался вятрович с пэтей и похоже это не конечная их остановка .. Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 6674
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Народ хочет, чтоб второсортность всего украинского, стала основной религией правящей партии! Эта религия позволяет ему выполнять любые фантазии не украинцев.

Кроме того, для польской стороны будет важно устранить в Украине людей, которые в Польше воспринимаются как препятствие польско-украинской диалога - это глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович и секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Святослав Шеремета.Источник: https://censor.net.ua/n3148531
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Та какая нацпамять с зелебенями?

Задача зелебень - уничтожить украинскую самоидентичность.
По этому нужно назначить своего человека Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 8987
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Толи дело при Пете все все было честно и прозоро,никаких политических переслидувань.
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Зебилам память не нужна, хватит сватов. Ну а потом голод и бесчестие как в 30ых
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В чем тут эволюция? Каждые сто лет сдаваться кацапам и дохнуть от голода?
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Народ, якого навіть голодомор нічому не навчив, вибраковується еволюцією. То само відбувається на Білорусі. Уся історія предків сьогоднішніх білорусів - воєнні конфлікти з Москвою. Жодні німці, шведи чи казаки не вбили стільки білорусів, як московіти. А народ преться обніматись із своїм споконвічним ворогом, як вівця до вовчої зграї.
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Портнова поставит Вазелин, он по мнению 73% основа ылиты нации малоросов
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Зе-человечки дуб-инского предложат.этот "пильенер" вернет Украину назад в совок 70-х".
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а он то в чем провинился??
а...беню в жопу не стал целовать.... серьезная провинность )))))
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Почему умных зебилов 92% а Украина самая нищая страна?
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Нет ,просто Вятрович должен быть в институте психиатрии ,при чём не в качестве руководителя а в качестве пациента ,поэтому всё правильно !!! Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 9710
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Наведи пример, за что он должен быть в психушке.
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Ну разве нормальный человек будет предлагать запретить 8 Марта ,оно больное очень сильно ,слушая его бредни в этом даже у не специалиста в области психиатрии не останется ни малейшего сомнения в том ,что этот тип полностью сдвинутый по фазе ...
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а что за праздник 8е марта? день мытой посуды мужем?
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Подобной аргументации я и ждал от недругов не только Вятровича, но украинской истории. Все им уперлось в 8 Марта.
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предложил запретить 8 марта Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 543 ,, пц , вот это повод считать его невменяемым . Всё что не вписывается в традиционную зебильную логику , всё значит - долой, да ?? Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 2753 .
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Та он идиот и враг Украины ,оно даже рот свой поганый бы не открывало за русский язык в реально двуязычной Украине где большинство людей думает и говорит по русски а это падло делало всё, чтобы разделять людей по языковому признаку , его место или на нарах или на дурдоме !
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Прочитавши брудну маячню, на більше ти не здатний, переконуюсь, що епітети, які ти адресував В'ятровичу, всі без винятку відносяться до тебе і твого пейсатого натхненника.
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Ти точно ойбнутий - не заборонити 8 Марта, а зробити його робочим днем, як в усьому цивілізованому світі. Він про твою печінку піклується, кацапе. Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 2330
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Ну да ,все должны ишачить и 8 Марта тоже ,чтобы Вятровичам ,Порошенкам и прочей погани было что жрать и воровать а ХЕР вам уродцам в рот ,чтобы голова не качалась Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 7611 ,НАРОД вынес свой приговор соевой шобле а Зеленский приводит этот приговор в исполнение ! Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 7595
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он оттуда сам сбежал, вместе с частью слуг урода. Ему же везде бандеровцы мерещаться, там и лечили его, убогого, от этого
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Пускай Порохатая свинюка сам финансирует его высеры, если так нравится.
Но он его даже в свою вонючую ПЕСдячью партию не взял.
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кроме оскорблений и российских штампов в твоём комментарии ничего нет, очень похоже на заказного троля
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100 пудов ,, тут и обсуждать нечего. Ни одного повода Вятрович не дал , что бы его нужно было уволить .. Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 6136 .
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реваншистам история не нужна. свинособаки-старшие братья и крапка!
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закрыть весь институт к куям собачьим
память это история, а за историю у нас отвечает министерство образования
родину невозможно заставить любить насильно
кому не нравится чемодан - вокзал - россия
всё
националисты кстати корректно молчат по этому поводу, наверное ждут своего часу
или еще не отямились от того как педро внаглую со своей бригадой и голосом въехал в раду на их электорате)
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Это верно. Нечего пропагандистам переписывать историю под текущую власть, как при коммуняках.
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Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович/Сегодня Украиной правят банкир-вор Коломойский , шоумэн, офшорник - неплательщик налогов Зеленский и барыга Разумков.Им и декомунизация, и национальная украинская память нужны как прошлогодний снег./ Семья Разумкова владеет сетью ломбардов: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Вятрович провокатор, во время войны разделявший народ Украины по нац.признаку. Защищали Украину и погибали за нее кроме украинцев, люди разной национальности: русские, грузины, евреи, и многие другие. Кроме того, значительно осложнял наши отношения с Польшей, Израилем. Вольно или невольно он работал на Пуйло. Гнать его взашей надо и давно.
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тобі, кацапе, стрьомно стало бути кацапом і ти під його впливом вирішив не бути кацапом?
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Значит, Вы плохо владеете информацией. Вам надо бы почитать какие "хотелки" польские, израильские националисты выдвигали Украине. Кстати, с БОЛЬШИМ высокомерием к Украине. Вятрович огрызался.
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Едь, продажная круыса, в рашу. Тебе там расскажут про деление по нац признаку, будешь там второсортным малороссом, так тебе, мерзость, это же нравится, будешь у русских твоих любимых хозяев мальчиком для битья, если не хочешь быть украинцем. А вот ребят , которые защищали нашу страну он не трогал и не оскорблял, как всегда кремлевский ******
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ще б пак! щоб віддати україну кацапам, її треба спочатку разукраїнити
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Петики, все в порядке, скоро Вятрович будет в Раде. Посадят двоих ПЕСиков из фракции - и всё!
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кремлевский уе.. нь, все в порядке, сдает ваш московский агент клован страну полным ходом раше, как ты хотел! Мечтаешь ходить и славить путена? Че же ты, падла, до сих пор не живешь в раше? Там и память национальной не надо, Рабам ниче не надо- ни памяти, ни истории, только сватов (или кобзонов) и колбасу, и хрен путлера в заду.
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І чого тут дивуватися? Просто людина заважає перетворювати Україну в " малоросію" , ось і вирішили посадити на цю посаду того, хто цьому не буде заважати.
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Вятрович, Фарион и другие аналогичные персонажи должны быть отстранены от абсолютно любых публичных должностей в стране. Напомнить, что одной из причин событий на Донбассе была отмена закона о региональных языках креатурой кремлядей в лице Свободы? Какими идиотами нужно быть, чтобы в разрозненной после Майдана стране цеплять тему языка, по которой страну разделяли годами?
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А кому треба возглавляти інститут Нацпам яті - ватніку?
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Конечно "политически мотивированным", а как иначе? Не надо было Вятровичу лезть в политику! Тем более, в ПЕС. Занимался себе своим делом (и не безуспешно, надо сказать) и продолжал бы и дальше ним заниматься. Так нет же! Барыга его подставил- заманил в ПЕС, да еще дал явно не проходной номер в списках. Себе- для пиару, типа "националист-патриёт". И чтобы потом верещать, что Вятровича уволили. Хотя знал на 200%, что номер Вятровича- не проходной! А теперь Вятрович- один из псов из будки. Будет гадить новой власти изо всех сил. Кому это надо?
И да. Для меня (и не только) Вятрович обнулился после того, как "вступил" в ПЕС. Так что скатертью дорожка.
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Ось це не новина, і не несподіванка. Мета Узєлєнского кодла знищення України і фізично українців на замовлення кремлядів. НІ, це не буде зроблено швидко і грубо. Тобто, новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений. Будуть поступово знищуватись системи життєзабезпечення і сфери, що забезпечують розвиток країни. Вже вжиті термінові і невідкладні заходи в цьому напрямку. Скасовані дотації та субвенції на освіту, охорону здоров'я та культуру. На 8% зменшено оборонний бюджет. Скасовано фінансування вітчизняної кіноіндустрії. На черзі, імовірно, скасування пільг для відчизняного книговидавництва. І це тільки те, що ми вже бачимо. Скільки ще готується, скільки залишиться у тіні - ніхто не знає. Але те що ми бачимо неспростовно доводить, що йдеться про цілеспрямоване знищення культури, науки, і, з рештою, самого грунту для самоідентифікації. Йдеться про замовне цілеспрямоване знищення України
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Свыни уже не визжат когда от корыта отучают в пятак кирпичом, но похрюкивают....попросту они теперь не строят из себя гордых аленей, а ведут себя как свинья на чужом огороде, пока не пнеш не сдрыснет!
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та кого ти пнеш, нещастя?
тебе сусідський чіхуа шугає
ти покакав без запору - уже весь день щасливий маєш бути
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Тут дивує не стільки звільнення Вятровича скільки позиція "Солідарності". Спочатку по списку партії протягують в Раду по кумівському принципу неадекватних Луценчиху, Южаніну, Гераженко, а наразі щось хрюкають про Вятровича... Якого біса ви такі правильні закинули його в непрохідну частину свого списка? Вважаєте "жінку третього тисячоліття" адекватнішою за Володимира? Ну то вважайте так і далі - ваше місце біля... заднього виходу із зали ВРУ
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Серіал "Скоти", багато бухла і нафіг цим ватнікам пам ять поколінь Українців.
Ця худоба живе сьогодняшнім днем.
Був хоч один адекватний Українець з патріотичними поглядами у цьому інституті, а зараз що - хохлома і розпис під гжель зі самоварами і матрьошками Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 5749
Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 99
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ставшая уже рутиной, обычная зачистка зебилами всего живого и что работало, в том числе на благо Украины..фсЬо будет "квартал"
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