 Звільнення В'ятровича з посади директора Інституту нацпам'яті є політично вмотивованим, - "Євросолідарності"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Ми шкодуємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення В’ятровича з посади директора Інституту національної пам’яті та вважаємо його політично вмотивованим. Воно свідчить про ставлення нової влади до тих рішень і українських цінностей, які захищав Інститут в часи, коли його керівником був В’ятрович", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Європейська солідарність" високо цінує внесок Володимира В'ятровича в політику історичної пам'яті.

"Він впливав не лише на формування національної пам’яті, але й на бачення національного майбутнього. В партії будуть раді допомогти йому продовжити цю важливу роботу", - заявили в партії.

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"Наше спільне завдання з громадськістю не допустити, щоб новим очільником Інституту став представник реваншистських сил, який би почав повернення до російського бачення української історії. Ми уважно стежитимемо за роботою нової команди Інституту та вимагатимемо незмінності курсу на збереження українського бачення історії", - підсумували в партії.

Зі свого боку ексспікер Верховної Ради, нардеп від "Європейської солідарності" Андрій Парубій вважає звільнення Володимира В'ятровича з посади голови Українського інституту національної пам'яті безглуздим.

Про це він сказав в коментарі журналістам після засідання оборонного комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я мав честь ті законопроєкти, які підготував Інститут національної пам'яті, ставити на голосування і проводити. І, фактично, майже всі ці законопроєкти, які були напрацьовані, вдалося провести через Верховну Раду України, прийняті рішення. Для мене велика честь і велика гордість, що я міг їх і проводити, і ставити під ними підпис. І вважаю безглуздим, що ця робота, яку проводив і Володимир В'ятрович, і безліч інших активістів, сьогодні так нерозумно зупиняється під політичну кон'юнктуру. Коли хтось хоче протиставити старе новому, треба розуміти, що Україна це щось набагато більше, ніж нинішня політична кон'юнктура", - сказав Парубій.

Він вважає, що робота В'ятровича "була одним з ключових напрямків створення Української держави в останні роки".

Нагадаємо, сьогодні керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомив, що завершив свою роботу на посаді голови УІНП.