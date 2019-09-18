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 Суспільство
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Все про:книги (197) Кравчук (169) презентація (23)

 Перший президент Кравчук презентував свою книгу "На перехрестях української історії"

У Києві в будівлі Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 17 вересня відбулася презентація нової книги першого президента України Леоніда Кравчука "На перехрестях української історії", в якій він описав політичну історію країни в контексті особистого життя і загальносвітової історії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "ГОРДОН".

Як зазначив Кравчук, його книга буде особливо цікавою молодим людям, які не знають, яким було життя у СРСР. Тому згадку історичних подій супроводжує безліч документів і опис предметів, які були атрибутами життя – починаючи від зірочок жовтенят та студентських заліковок до повсякденного одягу й таких побутових речей, як авоська.

"Цю книгу треба читати разом із попередньою, "Перший про владу". У цих книгах приділено комплексну увагу політиці і владі України, описано ребуси цієї влади, які впливали на життя людей. На жаль, влада не змогла зробити так, щоб українці почувалися щасливими й задоволеними", – сказав президент.

На його думку, за роки незалежності політична культура не зазнала суттєвих змін і залишається на досить низькому рівні.

"Влада в Україні не завершена, а опозиція випадкова. Сформованої опозиції як такої в нас немає. Опозиція – це коли є одна мета нації і є різні шляхи досягнення цієї мети у політичних сил. У пострадянських країнах опозиція – це вороже ставлення до влади, неприйняття влади або образа на неї. І зараз опозиція формує свою повістку дня не через призму інтересів українського народу, а через несприйняття влади, через образу. Гра слів, натяків, яку вони собі дозволяють, зрештою, означає, що вони ображають людей, які проголосували за цю владу. Треба відмовлятися від потреби ображати опонентів. У нас немає ворогів. Найстрашніший ворог – усередині кожного з нас", – зазначив Кравчук.

Він підкреслив, що позитивні зміни у країні можуть відбутися незабаром.

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"Я вірю, що Україна зміниться на краще протягом найближчих семи років, тому що так захотів народ, молодь, яка привела до влади людей, що відчувають відповідальність. Так, вони квапляться. Але вони поспішають заради людей", – розповів автор книги.

Він підкреслив, що позитивні зміни в країні можуть відбутися незабаром.

"Боротьба за посилення незалежності України не зупиняється навіть на один день. Виникають нові проблеми, змінюється вплив зовнішніх факторів. Минуле ще міцно тримає нас у своїх обіймах, заважаючи діяти сучасними, цивілізованими методами. Це надзвичайно складний час, коли поєднується радянсько-партійне минуле й сучасне, яке пробиває собі дорогу. А тому в Україні переважають старі підходи і принципи управління державою. Управлінці та політики розглядають суспільство не як джерело влади, а як підпорядковану собі територію... Корупція і бідність народу деформували його свідомість, похитнули віру у краще життя, у можливість здійснити справжній прорив у світ свободи, демократії", – написав Кравчук у післямові до книги.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149166
 
 
 Топ коментарі
 
Назвал бы как я просрал ядерное оружие
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Лично для меня Кравчук останется в памяти совсем не благодаря его книге.
Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории" - Цензор.НЕТ 7822
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Партийная бонза,УКРАВШАЯ победу у Чорновола
Вот тогда у нас был реальнейший шанс стать частью нормального мира
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Назвал бы как я просрал ядерное оружие
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Тут нет ещё одного: Срать не просыпаясь. Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории" - Цензор.НЕТ 4735
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Цікава картинка.Вперше з'явилась восени 2015 року на кацапських помийницях.Харчуєшся там ?
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не он один , там данилыч бамаги подписывал , которые никто ныне и в грош не ставит !
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Совесть старика мучает, не спит ночами, только днем, все книги пишет с оправданиями.
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и Черноморское пароходство. Корабли в море продавали. Даже не ждали заходов в порты. Моряки бедные потом добирались из Аргентины и Уругвая без зарплаты. А есть такие, что и умерли там.
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Ну если человек 10 этот шедевр прочитают, то можно считать книгу успешной Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории" - Цензор.НЕТ 1267
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Я верю, что Украина изменится к лучшему в ближайшие семь лет (с)Источник:https://censor.net.ua/n3149166

еще семь лет бардака блеать Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории" - Цензор.НЕТ 697

псы. хорошая книга, надо брать
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Барыга тоже напишет книгу "Как я нае@ал украинцев".
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а "кравчучка" все равно "именной" на века останется...
и такой народной любовью больше ни один през похвастаться не сможет ))))
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даже у буржуев есть такая. только "биччучка" называется )) у мну тоже есть, ей удобно каяк в возить и ей же его вокруг гребель на тутошних речках обносить. вечное изобретение!
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он корень всех зол. не предал тогда свой парт"класс". не стал "переходным" презом постсоциализма, не увёл страну из постсовка. .......... только благадоря его тогдашнему соплежуйству и приходили потом к власти все его послидовныки, каждый последующий, хуже предыдущего, шо и привело в конце концов к сегодняшнему дню.
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На перекрёстках неимоверного движняка из тележек для ручной клади.
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В нормальной, или даже ненормальной стране сидел бы за сдачу национальных интересов и только в Украине он "атець нации". Сальвадор Дали отдыхает...
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А не пише там куди поділася з його відома китобійна флотилія "СЛАВА". І звідки взяло ся в Швейцарії шалле?!!!
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Лично для меня Кравчук останется в памяти совсем не благодаря его книге.
Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории" - Цензор.НЕТ 7822
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только кравчучка намного тяжелее и грязнее. Это тюк с турецким (китайским, польским) барахлом, привязанный к повозке.
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Да, кацапы в экстазе от Кравчучки, логично.
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Макарыч, назвал бы лучше "мiж крапельками". У тебя это завсегда получалось, не спорю.
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Пусть напишет

в воспоминаниях о продаже всего Черноморского Пароходства -
330 (ТРИСТА ТРИДЦАТЬ)
кораблей разных классов в т.ч. круизные лайнеры (новые) ,построенные на верфях Германии.

а сел один Директор ЧМП - Кудюкин.
И сдачу всего Ядерного Арсенала , бывшего третьим в мире -
в р а г а м !
187 новейших (и по сегодняшним стандартам) шахтных комлексов Рс - 20 и РС 22
и 2280 единиц тактического ЯО. М.....к

Перший президент Кравчук презентував свою книгу "На перехрестях української історії" - Цензор.НЕТ 980
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Партийная бонза,УКРАВШАЯ победу у Чорновола
Вот тогда у нас был реальнейший шанс стать частью нормального мира
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він написав, як віддавав ядерну зброю, як знищив купонами економіку країни?
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как просрать атомные торпеды и купить кравчучки
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