 Зеленський призначив Резнікова представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу

Про це йдеться в Указі Президента №701/2019, передає Цензор.НЕТ.
"Уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.
Олексій Юрійович Резніков - український юрист, партнер "ЮФ "Астерс" (з листопада 2018 р.), заступник голови Київської міської державної адміністрації (з квітня 2016-го по вересень 2018 р.), заступник міського голови - секретар Київської міської ради (з червня 2014-го по грудень 2015 р.), адвокат, заслужений юрист України.
Нагадаємо, 13 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.
https://lenta.ru/articles/2014/02/11/poetry/
Зебилы ничем не отличаются от лукашистов...
Канун исхода празднует народ!
Еврейское казачество восстало!
На Багклвлй был переворот!
В казачий круг сошлись мы втихомолку
Блюдя законы всех Великих Смут.
Прикрыли мы папахами ермолки
И в седла приторочили Талмуд.
Никто не шел на должность атамана -
Ведь атаман поскачет первым в бой.
Потом избрали Леву Киссельмана.
Он взял за это денег - Божешь мой!
А есаулом выбрали мы Каца
За твердость духа и огромный нос.
Он в Знамя нам не разрешал сморкаться
И отвечать вопросом на вопрос.
Вот грянул бой. А что мы можем сделать?
Кругом враги - а вдруг они сильней?
Свои ряды мы развернули смело
И боевых пришпорили коней.
Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть - не люба казаку!
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с конской гривой на скаку.
Наш атаман догнал нас на кобыле:
"Я умоляю в бой вернуться вас!"
А кони были в перхоти и в мыле
И казаки не слухали приказ..
Тут вышел Кац: «Шолом браты-казаки!
Кто в бой пойдет - представлю к орденам!
А тот, кто откупился от атаки -
Тот подвозить снаряды будем нам!»
Мы не сдались на уговоры эти:
Там пулемет, а кто у нас герой?
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.
На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал.
Мы защищали нашего раввина -
Он нам патроны бойко продавал.
Но враг силен и были мы разбиты
Едва успевши распродать обоз.
Мы записались все в антисемиты -
Так был решен еврейский наш вопрос!
Вперед друзья! Вперед, пора настала!
Канун исхода празднует народ!
Еврейское казачество восстало!
На Банковой был переворот!
Вот все, как при Ялынковиче. Только там хоть как-то, но Донецк, а при ЗЕлынковиче хоть как-то, но цеплялись интересы Коломоя.
Рєзнік, Десантник. 1984- 1986 проходив службу у ВДВ - повітряно десантних військах.
У 2004 р. - адвокат кандидата на пост Президента України В. Ющенка у Верховному Суді України у справі про визнання виборів Президента України недійсними («третій тур»).
(Це коли донецькі прихильники ***** зробили першу спробу виконати забаганку *****, зробити Януковича президентом України)
А профессионалы в этом правительстве есть ?
Может всё же такие переговоры должны вести профессиональные дипломаты ?