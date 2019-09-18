 Фонд держмайна продав Первомайську ГЕС за 107,7 млн грн, - Трубаров

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава ФДМ Віталій Трубаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Успішний продаж Фонд державного майна продав Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за 107,7 мільйонів гривень при стартовій ціні в 64,6 млн", - говориться в повідомленні.
В аукціоні взяло участь три учасники.
"Переможець - ТОВ "ЕМЗА" запропонував ціну на понад 36 мільйонів більше від найближчої цінової пропозиції", - заявив Трубаров.
Трубаров зазначив, що покупець Первомайської гідроелектростанції зобов'язаний забезпечити збереження профілю діяльності майнового комплексу, дотримуватися вимог законодавства у сфері електроенергетики, обладнати ГЕС рибопропускними і рибозахисними спорудами і в подальшій експлуатації враховувати висновки і рекомендації екологічного аудиту.
Размер уставного капитала: 545 357,58 грн.а купили за 107 милионов красавы
Одобряет
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мылом походу торгуют
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
35.11 Производство электроэнергии
35.12 Передача электроэнергии
35.14 Торговля электроэнергией
А потом сравнить
что там теперь изменится кроме того что бабло за электричество мимо бюджета пойдёт?
(cтаном на 18.09.2019) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕМЗАСкорочена назва ТОВ "ЕМЗА"Статус юридичної особи
(cтаном на 18.09.2019) Не перебуває в процесі припиненняКод ЄДРПОУ 24093058Дата реєстрації 31.10.2000 (18 років 10 місяців)Уповноважені особи ПШЕНИЧНИЙ РОМАН ВІКТОРОВИЧ - керівникРозмір статутного капіталу 545 357,58 грн.
ООО "ЕМЗА"
Размер уставного капитала 545 357,58 грн.
В активе конторы, купившей ГЭС за 100 лимонов 546 тисяч гривен, Карл.Ну явная ж прокладка. Но фонд госимущества это не интересует и это уже не первая ГЭС, которая куплена этой конторой.