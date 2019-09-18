EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  2678  34
Все про:ГЕС (5) продаж (113) ФДМ (74) Трубаров (16)

 Фонд держмайна продав Первомайську ГЕС за 107,7 млн грн, - Трубаров

Фонд державного майна продав Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за 107,7 мільйона гривень.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава ФДМ Віталій Трубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Успішний продаж Фонд державного майна продав Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за 107,7 мільйонів гривень при стартовій ціні в 64,6 млн", - говориться в повідомленні.

В аукціоні взяло участь три учасники.

"Переможець - ТОВ "ЕМЗА" запропонував ціну на понад 36 мільйонів більше від найближчої цінової пропозиції", - заявив Трубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд розблокував процес приватизації "Президент-Готелю", - глава ФДМ Трубаров

Трубаров зазначив, що покупець Первомайської гідроелектростанції зобов'язаний забезпечити збереження профілю діяльності майнового комплексу, дотримуватися вимог законодавства у сфері електроенергетики, обладнати ГЕС рибопропускними і рибозахисними спорудами і в подальшій експлуатації враховувати висновки і рекомендації екологічного аудиту.

Фонд держмайна продав Первомайську ГЕС за 107,7 млн грн, - Трубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149159
 
 
 Топ коментарі
 
ООО "ЕМЗА"
Размер уставного капитала: 545 357,58 грн.а купили за 107 милионов ФГИ продал имущественный комплекс Первомайской ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 4735 красавы
ФГИ продал имущественный комплекс Первомайской ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 5740 Одобряет
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ООО "ЕМЗА"
Размер уставного капитала: 545 357,58 грн.а купили за 107 милионов красавы
Одобряет
 показати весь коментар
 
 
ЕМЗА ОООСфера деятельности:Хозяйственные товары - производство, продажаАдрес:Московский, просп., 23, Киев, Украина
Другие объекты по этому адресуТелефон:+38(044)4109500 +38(044)4949311Хозяйственные товары - производство, продажа.
http://www.yadres.com/pages/1/171/9931

мылом походу торгуют
 показати весь коментар
 
 
Интересно сколько стоит построить такую же новую?
А потом сравнить
 показати весь коментар
 
убыточная была? или поломаная?
что там теперь изменится кроме того что бабло за электричество мимо бюджета пойдёт?
 показати весь коментар
 
 
Часть города стабильно всегда обеспечивала и обеспечивает. Сам оттуда. Любил летом попрыгать стой споруды в воду....
 показати весь коментар
 
Ггг, "на 36 000 000 больше ближайшего предложения" - смотри лахи какие не умеют торговацца Фонд госимущества продал Первомайскую ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 2705
 показати весь коментар
 
 
а что хотели услышать от вора трубарова??????????? для того и поставили зебратия
 показати весь коментар
 
 
надо еще аэс прадать и в энергетике украины наступит ренессанс
 показати весь коментар
 
 
Южноукраинскую АЭС тоже продавайте, **** мелочиться
 показати весь коментар
 
 
Первомайська ГЕС встрановлена потужність 2,8МВт тепер порахуйте скільки коштує електроенергія з цієї ГЕС за рік використання хоча б у половину потужності ...то що ви там "продали" ЗЕйо...ща ...може подарували ...ні ?
 показати весь коментар
 
 
про "покупця" з 500000 "капіталу ...Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 18.09.2019) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕМЗАСкорочена назва ТОВ "ЕМЗА"Статус юридичної особи
(cтаном на 18.09.2019) Не перебуває в процесі припиненняКод ЄДРПОУ 24093058Дата реєстрації 31.10.2000 (18 років 10 місяців)Уповноважені особи ПШЕНИЧНИЙ РОМАН ВІКТОРОВИЧ - керівникРозмір статутного капіталу 545 357,58 грн.
 показати весь коментар
 
А зачем продаются стратегические предприятия, они что были для государства убыточные, можно узнать?
 показати весь коментар
 
 
Некий Марко Кравченко планомерно скупает ГЭС. Он же в 2016 через «ЭМЗУ» купил Мигейскую ГЭС. Фонд государственного имущества Украины продал Мигейскую ГЭС
 показати весь коментар
 
Но только тогда порохоботики не визжали, а сидели тихо-тихо...
 показати весь коментар
 
 
Так порохоботов толко 8% их не слышно. А чего зебилы языки в жопу засунули теперь?
 показати весь коментар
 
 
ну да не слышно. только порохоботов и слышно.
 показати весь коментар
 
 
А как так получается зебилы же большенство? Почему зебилы не возмущаются сейчас?
 показати весь коментар
 
 
Интересно, как это у них получается так:

ООО "ЕМЗА"
Размер уставного капитала 545 357,58 грн.


В активе конторы, купившей ГЭС за 100 лимонов 546 тисяч гривен, Карл.Ну явная ж прокладка. Но фонд госимущества это не интересует и это уже не первая ГЭС, которая куплена этой конторой.
 показати весь коментар
 
не знаю. Они вроде из Житомира. Но сейчас живут в Киеве.
 показати весь коментар
 
 
Вряд ли эти "воротилы" энергорынка для себя их покупают.
 показати весь коментар
 
Это уже пятую ГЭС Марко Кравченко и Дмитрий Никулин купили. При Порошенко купили четыре. Конкурс по продаже Мигейской ГЭС выиграла ООО "ЭМЗА"
 показати весь коментар
 
 
Только тогда это было мародерство, а сейчас мудрый план великого зе? Нигде тебе не жмёт зебил?
 показати весь коментар
 
 
Я не за кого. Просто не люблю брехунов и несправедливость.
 показати весь коментар
 
 
Да ладно... а где тут справедливость? Где эти земрази которые визжали о мародере при аналогичной сделке? Тоесть это справедливо, что они сейчас засунули языки в жопы либо одобряют зе?
 показати весь коментар
 
 
Возьмут кредит в госбанке и на него "купят" ГЭС! Потом перепродадут ее , а себя объявят банкротами...В итоге ни денег , ни ГЭС у государства...
 показати весь коментар
 
Это точно, как при чучме, все продавали деньги ложили в карман, в результате не заводов и нет денег. А народ за воротами и пошел торговать на базар кто чем горазд, в основном китайским производством. А пришло время на пенсию, а им здоровую дулю под нос, и никто не спросил у тех кто строил эти заводы,фабрики,шахты.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору