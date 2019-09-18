 Депутати Київради подали в НАБУ заяву про ймовірні зловживання Кличка під час будівництва Шулявського моста

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідне звернення вони занесли сьогодні в приймальню НАБУ.

Під зверненням поставили підписи: Ілля Сагайдак, Юрій Вахель, Олексій Руденко, Святослав Кутняк, Прохор Антоненко і Олександр Поживанов.



Автори звернення вважать, що Кличко сприяє розкраданню коштів громади, які виділені на будівництво інфраструктурних об’єктів міста.

"Минулого року було проведено тендер на будівництво нового шляхопроводу на Шулявці. На цьому тендері через змову виграла компанія, що належить до орбіти колишнього народного депутата Максима Микитася. Антимонопольний комітет довів змову в ході тендера, довів, що були надані підроблені документи про те, що дві фірми, які вийшли у фінал конкурсу, були між собою пов’язані. Попри це Кличко попросив стовідсоткову передплату для будівництва шляхопроводу для компанії, що виграла тендер. Після того, як фірма-забудовник отримала майже всю передплату, а це 600 млн грн, станом на сьогодні виконано лише 10% робіт. А решту суми підрядник направив на свої комерційні проєкти, а саме на частину будівлі заводу "Арсенал", де зводить торговельно-розважальний центр за гроші київської громади", - сказав Сагайдак.



Крім того, за його словами, після цього мер Києва направив додатково 114 млн грн на фінансування Шулявського шляхопроводу.

"Це - злочин, оскільки немає жодного обґрунтування кошторису. Це просто хочуть вкрасти гроші. І виходить так, що забудовник із 600 млн виконав роботи на 46 млн, а йому додали ще 114, а жодного руху на будівельному майданчику немає. Все це свідчить про конфлікт інтересів та крадіжку грошей", - заявив Сагайдак.



Також депутат Київради додав, що Кличко хоче провести "останню комерційну сесію Київради". "Якщо сесію буде проведено і Кличко ще додатково виділить 230 млн на Шулявський шляхопровід, ми почнемо процедуру оголошення йому недовіри", - пообіцяв він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готові надати всі матеріали для цієї перевірки", - Кличко про аудит КМДА від Кабміну