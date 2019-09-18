 Депутати Київради подали в НАБУ заяву про ймовірні зловживання Кличка під час будівництва Шулявського моста

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідне звернення вони занесли сьогодні в приймальню НАБУ.
Під зверненням поставили підписи: Ілля Сагайдак, Юрій Вахель, Олексій Руденко, Святослав Кутняк, Прохор Антоненко і Олександр Поживанов.
Автори звернення вважать, що Кличко сприяє розкраданню коштів громади, які виділені на будівництво інфраструктурних об’єктів міста.
"Минулого року було проведено тендер на будівництво нового шляхопроводу на Шулявці. На цьому тендері через змову виграла компанія, що належить до орбіти колишнього народного депутата Максима Микитася. Антимонопольний комітет довів змову в ході тендера, довів, що були надані підроблені документи про те, що дві фірми, які вийшли у фінал конкурсу, були між собою пов’язані. Попри це Кличко попросив стовідсоткову передплату для будівництва шляхопроводу для компанії, що виграла тендер. Після того, як фірма-забудовник отримала майже всю передплату, а це 600 млн грн, станом на сьогодні виконано лише 10% робіт. А решту суми підрядник направив на свої комерційні проєкти, а саме на частину будівлі заводу "Арсенал", де зводить торговельно-розважальний центр за гроші київської громади", - сказав Сагайдак.
Крім того, за його словами, після цього мер Києва направив додатково 114 млн грн на фінансування Шулявського шляхопроводу.
"Це - злочин, оскільки немає жодного обґрунтування кошторису. Це просто хочуть вкрасти гроші. І виходить так, що забудовник із 600 млн виконав роботи на 46 млн, а йому додали ще 114, а жодного руху на будівельному майданчику немає. Все це свідчить про конфлікт інтересів та крадіжку грошей", - заявив Сагайдак.
Також депутат Київради додав, що Кличко хоче провести "останню комерційну сесію Київради". "Якщо сесію буде проведено і Кличко ще додатково виділить 230 млн на Шулявський шляхопровід, ми почнемо процедуру оголошення йому недовіри", - пообіцяв він.
Хм,а зе вероятно работает мальчиком по вызову.
Документы где?
А я считаю,что зебнявый ведет антиукраинскую пропаганду и у меня есть куча видео с этим!
депутаты хотели написать о НЕвероятных преступлениях Клыча
ох, зебилы, зебылы, ну почему ж вы такие зебилы....
Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, Владимир Потапенко занял должность и.о. главы правления "Центрэнерго" в июле.
После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.
Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149152
Лучше бы он оставался великим спортсменом, а не становился великим позором
Ты сам посмотри хоть, хотя что я такое говорю, ботов факты не интересуют, смотреть ты ничего не будешь. Так вот, другим читателям сего коммента: журналисты возле библиотеки просили педалика зайти и посмотреть на то, как игнорируется решение суда, а тот как всегда дурака включил. Он не виноват, шо за его каденцию обогатились дружбаны и родной брат, разделебанив блатные места по Киеву и данная статья тоже наговор, ага.
- Целями применения "мата"... Украинец матерится, когда что-то тяжёлое на ногу уронит, или его "вконец достанут", а русский не "матерится" - он матом разговаривает...
Послушал Пояркова... Он - "не русский"... Мат - исключительно "в точку", и именно там, где он необходим... Прошёлся по "Блазню" "асфальтным катком", и везде - "в тему"...
Тільки от чи розуміють вони що на заході бізнесмени не ідіоти? Й ніхто гроші в країну з таким "верховенством права" вкладати не буде?
Похоже будет очередной долгострой
Не, ну явно меньше 10%
"о вероятных злоупотреблениях"- Кличко, Порошенко, Оборонпром, Гройсман, Яценюк, Гонтарева.... подставляй кого хочешь и вперед, крути на Г+Г, быдло схавает. Проще всего сидеть в норе, не высовывать нос и ничего не делать, как шмаркля, и рейтинг 80%. И сразу появились комментаторы, которых уже не было 4 месяца-вышли на работу.
30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты. 10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки- рассказывает АТОвцям с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости оп#зденения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет.
Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все».
Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное.
Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку» и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сц#т или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам п...а.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными хлебальниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?