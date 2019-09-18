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 Київські новини, Суспільство
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Все про:НАБУ (2104) Київрада (229) Кличко (716) міст (279)

 Депутати Київради подали в НАБУ заяву про ймовірні зловживання Кличка під час будівництва Шулявського моста

Шестеро депутатів Київської міської ради звернулися до Національного антикорупційного бюро України щодо можливих зловживань Київського міського голови Віталія Кличка під час будівництва Шулявського шляхопроводу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідне звернення вони занесли сьогодні в приймальню НАБУ.

Під зверненням поставили підписи: Ілля Сагайдак, Юрій Вахель, Олексій Руденко, Святослав Кутняк, Прохор Антоненко і Олександр Поживанов.

Автори звернення вважать, що Кличко сприяє розкраданню коштів громади, які виділені на будівництво інфраструктурних об’єктів міста.

"Минулого року було проведено тендер на будівництво нового шляхопроводу на Шулявці. На цьому тендері через змову виграла компанія, що належить до орбіти колишнього народного депутата Максима Микитася. Антимонопольний комітет довів змову в ході тендера, довів, що були надані підроблені документи про те, що дві фірми, які вийшли у фінал конкурсу, були між собою пов’язані. Попри це Кличко попросив стовідсоткову передплату для будівництва шляхопроводу для компанії, що виграла тендер. Після того, як фірма-забудовник отримала майже всю передплату, а це 600 млн грн, станом на сьогодні виконано лише 10% робіт. А решту суми підрядник направив на свої комерційні проєкти, а саме на частину будівлі заводу "Арсенал", де зводить торговельно-розважальний центр за гроші київської громади", - сказав Сагайдак.

Крім того, за його словами, після цього мер Києва направив додатково 114 млн грн на фінансування Шулявського шляхопроводу.

"Це - злочин, оскільки немає жодного обґрунтування кошторису. Це просто хочуть вкрасти гроші. І виходить так, що забудовник із 600 млн виконав роботи на 46 млн, а йому додали ще 114, а жодного руху на будівельному майданчику немає. Все це свідчить про конфлікт інтересів та крадіжку грошей", - заявив Сагайдак.

Також депутат Київради додав, що Кличко хоче провести "останню комерційну сесію Київради". "Якщо сесію буде проведено і Кличко ще додатково виділить 230 млн на Шулявський шляхопровід, ми почнемо процедуру оголошення йому недовіри", - пообіцяв він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готові надати всі матеріали для цієї перевірки", - Кличко про аудит КМДА від Кабміну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149156
 
   
 Топ коментарі
 
Хитрожо..ые лохи подмазываются к Богдану, в надежде, что их оставят у кормушки!
Депутаты Киевсовета подали в НАБУ заявление о вероятных злоупотреблениях Кличко при строительстве Шулявского моста - Цензор.НЕТ 6945
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О вероятных?
Хм,а зе вероятно работает мальчиком по вызову.
Документы где?
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И это педальное чмо нам на Майдане шо-то вякало про европейский курс? Каждый день новые зашквары. Смотрел на днях расследование по гостиничному комплексу его брата, где в соседнем здании "библиотеки" устроили склад продуктов, но педалька типа на морозе.

Лучше бы он оставался великим спортсменом, а не становился великим позором Депутаты Киевсовета подали в НАБУ заявление о вероятных злоупотреблениях Кличко при строительстве Шулявского моста - Цензор.НЕТ 184
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О вероятных?
Хм,а зе вероятно работает мальчиком по вызову.
Документы где?
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"Авторы обращения считают" вот эти?

А я считаю,что зебнявый ведет антиукраинскую пропаганду и у меня есть куча видео с этим!
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это ошибка.

депутаты хотели написать о НЕвероятных преступлениях Клыча
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Хитрожо..ые лохи подмазываются к Богдану, в надежде, что их оставят у кормушки!

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от "и так было понятно" Клыч теперь ни за что не отвертится и сядет

ох, зебилы, зебылы, ну почему ж вы такие зебилы....
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Стали бы они устраивать такой демарш, если бы не смекнули, что Кличко-всьо?
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Вова самвсєм не маріанєтка *олігархів*, он варавать сам нє будєт, і другім нє даст:Кабинет министров на заседании в среду, 18 сентября, согласовал временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Владимира Потапенко.
Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, Владимир Потапенко занял должность и.о. главы правления "Центрэнерго" в июле.
После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.
Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149152
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И это педальное чмо нам на Майдане шо-то вякало про европейский курс? Каждый день новые зашквары. Смотрел на днях расследование по гостиничному комплексу его брата, где в соседнем здании "библиотеки" устроили склад продуктов, но педалька типа на морозе.

Лучше бы он оставался великим спортсменом, а не становился великим позором Депутаты Киевсовета подали в НАБУ заявление о вероятных злоупотреблениях Кличко при строительстве Шулявского моста - Цензор.НЕТ 184
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Пока нет доказательств, не стоит оскорблять человека.
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Единственный адекватный ответ в ветке, приятно удивлен. А по поводу доказательств, так журналисты уже нормально их нарыли, с видеофиксацией включительно, теперь дело за прокуратурой. Правда и тут не всё так просто, как говорится если за руку не пойман, но мы же с вами не идиоты, есть же очевидные вещи и морально-этическая ответственность перед киевлянами. Достаточно посмотреть на его друзей и чем они занимаются, ну и как в отельный бизнес влез Кличко младший, на оговорки по Фрейду. Ну а следствие и суды решат, сидеть ли ему и сколько, но видеть человека на посту мера с запятнанной репутацией, я не хочу уже сегодня.
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Лучше бы вы, кремлевские гниды и зеленоопые твари, заткнулись бы навсегда, и отбыли жить в "бохатую" расею, в район больших ******. Там вам и место. А то сидят на диване и рассуждают о том, как Кличко ворует. Вы че, с ним воровали? откуда знаешь? Канал г+г рассказал? Шож вы такие правильные и честные молчали когда янык воровал? А? стремно было отгрести ******** от рыгов? И сейчас молчите о конченных ворах рыгах, которые работают у "правильного" ***********- типа богдана, портнова ( у вас опять виноват Порох, вы просто ущербные какие-то) и еще десятки рыгоаналов -слуг уродов в парламенте. И то что честный -пречестный беня, на которого десятки дел заведены в США и Европе (он падла и смылся из Европы, потому как трындец ему там был бы уже давно) теперь крутит на херу страну, как хочет, тыря миллионы и убытки перенося на государство. Чеь тиут, прихвостни зеленодрысные молчите? А? Тоже ссыкотно? Это вам не ПАП, при котором можно было все говорить и никто не трогал. Вы, дряни, привели к власти конченную мразь, от которой сами скоро завоете. Будут вам и зарплаты, и субсидии, и пенсии, держите карман шире, придурки!
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т.е. тебе какой то пи@ор расскажет что был с твоим папой в контакте, и ты сразу -эх батя батя, лучше бы ты меня не строгал? Где у вас мозг делся, зубожилые? и где ты там на Майдане, невидно тебя!
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Шо самое интересное, за Ветальку вписались все боты Порося, совпадение? ))
Ты сам посмотри хоть, хотя что я такое говорю, ботов факты не интересуют, смотреть ты ничего не будешь. Так вот, другим читателям сего коммента: журналисты возле библиотеки просили педалика зайти и посмотреть на то, как игнорируется решение суда, а тот как всегда дурака включил. Он не виноват, шо за его каденцию обогатились дружбаны и родной брат, разделебанив блатные места по Киеву и данная статья тоже наговор, ага. Депутати Київради подали в НАБУ заяву про ймовірні зловживання Кличка під час будівництва Шулявського моста - Цензор.НЕТ 8572
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- Чем отличается "русский" от украинца?
- Целями применения "мата"... Украинец матерится, когда что-то тяжёлое на ногу уронит, или его "вконец достанут", а русский не "матерится" - он матом разговаривает...
Послушал Пояркова... Он - "не русский"... Мат - исключительно "в точку", и именно там, где он необходим... Прошёлся по "Блазню" "асфальтным катком", и везде - "в тему"...
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Набу - той самий орган який готовий справу відкрити як Портнов навіть чихне? Ці відкриють ))))
Тільки от чи розуміють вони що на заході бізнесмени не ідіоти? Й ніхто гроші в країну з таким "верховенством права" вкладати не буде?
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Правильно все пише. Тиснути за допомогою влади то зловживати владою. А це хоч морально й приємно але веде до дуже поганих наслідків.
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похоже педалий клячко в ближайшее время поедет в Лондон. к кадырову и говнотарьовой на побывку
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А стройка остановилась)
Похоже будет очередной долгострой
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А це вже дуже погано ((( До Шулявки з-за роз'їздів вічна пробка, й була надія що до кінця року хоч щось наладять.
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Последнее время сколько не проезжаю, тишина как на кладбище) даже три калеки не ходит)
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Печально. Это лишний раз говорит о том, что градоначальникам насрать на проблемы киевлян.
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И чтобы не расслаблялись, затеяли ремонт вдоль скоростного трамвая)
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10%? Ачо не 5? Тоесь это всегонавсего демонтаж старого, практичиски все бетонные работы и три пролёта из пяти.

Не, ну явно меньше 10% Депутати Київради подали в НАБУ заяву про ймовірні зловживання Кличка під час будівництва Шулявського моста - Цензор.НЕТ 1086
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а шо тут непонятного - мост просто устал, а виталя. как лучший доктор-мостовед его лечил, а овес то нынче дорог, вот мост и не долечился Депутати Київради подали в НАБУ заяву про ймовірні зловживання Кличка під час будівництва Шулявського моста - Цензор.НЕТ 4936
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Кличко может подать на них в суд за вероятную клевету
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Ребята рассчитывают на свои 10% от суммы украденного по новому закону.
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НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
"о вероятных злоупотреблениях"- Кличко, Порошенко, Оборонпром, Гройсман, Яценюк, Гонтарева.... подставляй кого хочешь и вперед, крути на Г+Г, быдло схавает. Проще всего сидеть в норе, не высовывать нос и ничего не делать, как шмаркля, и рейтинг 80%. И сразу появились комментаторы, которых уже не было 4 месяца-вышли на работу.
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якщо шО, то знайдуться тисячі авторів звернення, що вважають, ніби Зєлєнський сприяє розкраданню коштів українців, які виділені на будівництво інфраструктурних об'єктів України.. - цей шлях внікУди, на радість хйла..
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Хм, комментаторам даже трехдневный аудит неизвестных не нужен. Методички они и без аудита получили, там все однозначно: шаг вправо, шаг влево - вон с пляжа! Сезон набрасывания говна на вентилятор против Клычко открыт, делайте ваши ставки, господа! Но как-то шестеро из горсовета - хиловато будет. Как говаривал Высоцкий "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"
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Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты. 10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки- рассказывает АТОвцям с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости оп#зденения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет.
Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все».
Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное.
Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку» и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сц#т или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам п...а.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными хлебальниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
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Ну да,ну да. В Дніпрі ще один суперзлодюган обжився,спати Ігарювалєрьєвічу спокійно не дає.https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/2511195078959989
Депутати Київради подали в НАБУ заяву про ймовірні зловживання Кличка під час будівництва Шулявського моста - Цензор.НЕТ 7816
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На "Ланете" стоит камера по Шулявскому мосту - вот уже 4 недели возле моста нет НИКОГО ! Похоже деньгам "сделали ноги" ....
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