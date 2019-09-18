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 Політика України
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Все про:газ (1030) Росія (19921) Євросоюз (2614) Олексій Оржель (7)

 Контракт із РФ на 10 років, транзит 60 млрд кубометрів газу щорічно, - Україна на переговорах підтримуватиме позицію ЄС

Український уряд під час тристоронніх переговорів про транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України підтримуватиме позицію, озвучену Єврокомісією.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель за підсумками засідання уряду 18 вересня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"У нас є позиція, озвучена паном Шефчовичем (віце-президент Єврокомісії. - Ред.). Ми підтримуємо. Там були названі певні обсяги та строки. Ми повністю підтримуємо цю позицію", - повідомив Оржель.

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Зазначимо, що йдеться про пропозицію щодо параметрів майбутнього контракту на транзит газу. У Єврокомісії запропонували, щоб цей контракт уклали терміном на 10 років, протягом яких Україна має забезпечити транзит 60 млрд кубометрів газу щороку.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель підтвердив участь української делегації в тристоронніх переговорах між Єврокомісією, Україною та Росією 19 вересня.

"Ми високо цінуємо зусилля Мароша Шефчовича щодо організації наступного раунду тристоронніх переговорів. Ми впевнені, що завдяки медіації Єврокомісії буде знайдене конструктивне рішення, яке буде повністю відповідати європейському законодавству. Я очолюватиму українську делегацію, наша команда вже активно готується", - додав Оржель.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149155
 
   
 Топ коментарі
 
а толку теперь от вонючего Севернапатока Контракт с РФ на 10 лет, транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно, - Украина на переговорах будет поддерживать позицию ЕС - Цензор.НЕТ 3116 читай: В субботу, 14 сентября, «Газпром» снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза 10 сентября. Вступили в силу ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из «Северного потока»

https://ukraina.ru/exclusive/20190914/1024991795.html
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Кому ты объясняешь??? Контракт із РФ на 10 років, транзит 60 млрд кубометрів газу щорічно, - Україна на переговорах підтримуватиме позицію ЄС - Цензор.НЕТ 5037Он в слове )(уй три ошибки делает,а ты ему азы єкономики
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А как же твой пост выше про заветы Пороха?. Или, когда прокачивали при Порохе - это плохо, а при Кокаинисте - это хорошо.
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А по факту заключат на период пока кацапы не построют свой вонючий северный поток...
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Так а как же "геть вiд Москви" по заветам Пороха ?
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а толку теперь от вонючего Севернапатока Контракт с РФ на 10 лет, транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно, - Украина на переговорах будет поддерживать позицию ЕС - Цензор.НЕТ 3116 читай: В субботу, 14 сентября, «Газпром» снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза 10 сентября. Вступили в силу ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из «Северного потока»

https://ukraina.ru/exclusive/20190914/1024991795.html
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Газ у москвы можна было не покупать. Но от транспортировки в Европу отказаться нельзя никак. Во первых деньги. Во вторых давление Европы. Когда постоют СП2 - наша труба потеряет актуальность...
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Отлично , можно прокачивать кацапский газ и получать по 3 млрд $ или можно не прокачивать газ и получать ничего , что выбрать ?
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Так ты поддерживаешь значит, тогда с тобой все понятно.
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Мы получаем 3 млрд $ с бюджета кацапов и получаем 3 млрд $ в наш бюджет , это "торговля на крови" Контракт с РФ на 10 лет, транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно, - Украина на переговорах будет поддерживать позицию ЕС - Цензор.НЕТ 2413
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А как же твой пост выше про заветы Пороха?. Или, когда прокачивали при Порохе - это плохо, а при Кокаинисте - это хорошо.
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Кому ты объясняешь??? Контракт із РФ на 10 років, транзит 60 млрд кубометрів газу щорічно, - Україна на переговорах підтримуватиме позицію ЄС - Цензор.НЕТ 5037Он в слове )(уй три ошибки делает,а ты ему азы єкономики
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Ты случайно не с фильма "Тупой еще тупее", очень похож.
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чтобы получать 3 млрд за прокачку, надо прокачивать больше 200 млрд кубов.

а при прокачке 60 млрд кубов вся проплата уйдёт на себестоимость прокачки.
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Транзит 110 млрд кубов через Украину = 3 млрд долларов. Так в договоре до 2020 года прописано. Если меньше 110 млрд кубов, все равно 3 млрд (но надо судиться, если не отдают деньги). Если больше, то доплата.
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эти мифические 3 миллиарда за прошлый или позапрошлый год где можно посмотреть ? )))
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Их не было. Прокачали меньше. Заплатили меньше. Судились. Выиграли. Деньги РФ пока не вернула. Но премии Коболев и другие, за еще не возвращенные деньги, получили. Как-то так. А, вообще-то, это коммерческая тайна и концов не найти. И денег. Но Коболев себе нашел. (Деньги и правда почти мифические, т.к. в прошлом шли в зачет за купленный газ, а сейчас сам черт не поймет, куда они идут. Но кому-то точно идут).
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Так это, оказывается, Коболев виноват в том, что Кацапия сокращает транзит газа ? !!!
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Иван Арнольдович!Убедительно вас прошу,пиво Шарикову не предлагать
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Жаль , но подпишут , как скажет Кацапстан .Это у нас . как всегда, при всех властях .
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Чому Європа не купує газ на кордоні України та кацапії?
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60 лярдов цифирь от куйла... ибо согласно подписанных грязьпромом контрактов с гейропейскими подельниками ,даже при введении в эксплуатацию потока - мощностей грязбпрома для поставок обемов газаза.которые уже прописаны в контрактах с гейропейскими подельниками,сливалами Украины в окупанта не хватает ....но Украине лапшу твари втирают...
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Хорошая основа для переговоров с Газпромом. Украина и ЕС имеют общую позицию , кому, кроме Москвьі , єто не нравится ?
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В ЕС рулит Германия, если ты не в курсе. А стратегический интерес Германии - стать крупнейшим европейским хабом и еще более усилить влияние на другие страны. Нравится это кому-то или нет, но это так
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Шевчович и Еврокомиссия об єтом знают , или только вьі посвященьі ?
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для сильнейшего из равных это слабая позиция
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сольется зеля.
это тема транзита и там нет проблем при одном, ВАЖНОМ условии
это прямые закупки газа у рф по юлиному, или страшнее, ценнику...
и об этом почему то зеленка помалкивает.
старый трюк мошенников - переключить внимание )))))
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