 Контракт із РФ на 10 років, транзит 60 млрд кубометрів газу щорічно, - Україна на переговорах підтримуватиме позицію ЄС

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель за підсумками засідання уряду 18 вересня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"У нас є позиція, озвучена паном Шефчовичем (віце-президент Єврокомісії. - Ред.). Ми підтримуємо. Там були названі певні обсяги та строки. Ми повністю підтримуємо цю позицію", - повідомив Оржель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі сумніваються, що тристоронні переговори щодо газу 19 вересня дадуть якийсь конкретний результат

Зазначимо, що йдеться про пропозицію щодо параметрів майбутнього контракту на транзит газу. У Єврокомісії запропонували, щоб цей контракт уклали терміном на 10 років, протягом яких Україна має забезпечити транзит 60 млрд кубометрів газу щороку.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель підтвердив участь української делегації в тристоронніх переговорах між Єврокомісією, Україною та Росією 19 вересня.

"Ми високо цінуємо зусилля Мароша Шефчовича щодо організації наступного раунду тристоронніх переговорів. Ми впевнені, що завдяки медіації Єврокомісії буде знайдене конструктивне рішення, яке буде повністю відповідати європейському законодавству. Я очолюватиму українську делегацію, наша команда вже активно готується", - додав Оржель.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Данія затягує згоду на прокладання "Північного потоку-2", це загрожує подорожчанням проекту на 660 млн євро, - Reuters. ВIДЕО