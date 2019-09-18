 Звільненим українським морякам не забороняли в'їзд у Росію, - Полозов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив російський адвокат моряків Микола Полозов.

"Жодних таких дій щодо моряків не ухвалювали і не могли ухвалити, тому що вони досі є обвинуваченими у кримінальній справі, яка розслідується в Росії. Відповідно це маячня: люди теоретично мають з'явитися за викликом суду, з іншого боку їм заборонений в'їзд. Тому інформація в ЗМІ не відповідає дійсності", - сказав Полозов.

Нагадаємо, раніше адвокат Дмитро Дінзе в ефірі "Громадського Радіо" повідомив, що всім українським військовополоненим і політв'язням, які нещодавно повернулися на батьківщину внаслідок обміну, заборонено в'їзд на територію РФ. Він назвав цю заборону "довічною".

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7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

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