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 Звільненим українським морякам не забороняли в'їзд у Росію, - Полозов

Звільненим 7 вересня українським морякам Росія не забороняла в'їзд на її територію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив російський адвокат моряків Микола Полозов.

"Жодних таких дій щодо моряків не ухвалювали і не могли ухвалити, тому що вони досі є обвинуваченими у кримінальній справі, яка розслідується в Росії. Відповідно це маячня: люди теоретично мають з'явитися за викликом суду, з іншого боку їм заборонений в'їзд. Тому інформація в ЗМІ не відповідає дійсності", - сказав Полозов.

Нагадаємо, раніше адвокат Дмитро Дінзе в ефірі "Громадського Радіо" повідомив, що всім українським військовополоненим і політв'язням, які нещодавно повернулися на батьківщину внаслідок обміну, заборонено в'їзд на територію РФ. Він назвав цю заборону "довічною".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси. ФОТОрепортаж

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Також читайте: Усім звільненим морякам уже купили квартири, вони мешкатимуть в одному будинку, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149151
 
 
 Топ коментарі
 
Отлично , можно в плен за второй квартирой
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это рабы занимаються очковылизиванием преЗЕдента )))) зебилы ... что с них взять ....
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Кому им?Мировому правительству, о котором вы так любите говорить?
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Отлично , можно в плен за второй квартирой
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Квартирку еще умеблировать надо да и машинку новую прикупить. Два раза сдался в плен и жизнь удалась. Правда с собой в плен нужно прихватить какое то вооружение или имущество тогда и квартирка в Москве будет
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Ну спасибо!
Можно наконец-то приехать и посидеть в любимой камере!
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Еще поедут на зароботки в Маскву так же как Сравченко
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Ну и правильно, что не запрещали. Какой смысл запрещать освобожденным из концлагеря вход обратно?
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Так вони , можуть поїхать в Крим ! На бархатний сезон , повідпочивать !😆
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При Порошенко взяли в плен 3244 людей
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При шмаркле в плену 43 млн украинцев дэфакто.
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Пока только 1 миллион проголосовавших за ПЕС могут говорить что они в плену
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какраз таки в плену те кто смотрел по зомбоящику 95-й квартэт.
что там уже получил 4000 у.е. зарплату от сопли ? прошол конец эпохи бидности ? или ПЕС виноват снова ?
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за партію євреських слуг проголсувало більше, 73% чи, що від 49%, що прийшли на вибори
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это рабы занимаються очковылизиванием преЗЕдента )))) зебилы ... что с них взять ....
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Прихильники Зеленського пишуть коменти на цензорі:

Звільненим українським морякам не забороняли в'їзд у Росію, - Полозов - Цензор.НЕТ 2406
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Ну разумеется!
Ведь в Украине могут появиться новые Вышинские и Цемахи...

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от даже не знаю каким нужно быть "вундеркиндом",
шо бы по феесбешно-кацапским тюрьмам заскучать...
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Бач не сбрехали, моряків таки судити будуть кацапи, тому і їздити мона
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