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 Політика України
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Все про:ГТС (82) Нафтогаз (584) Олексій Оржель (7)

 Кабмін оновив план розділення "Нафтогазу": "Магістральні газопроводи" передано в підпорядкування Мінфіну, - Оржель

Кабінет міністрів України поновив план відділення діяльності з транспортування природного газу від НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сьогодні оновили план анбандлінгу, заклали чіткі терміни, заклали чітку відповідальність кожної зі сторін (відповідальних за виконання, – ред.)", - сказав він.

"У попередні роки у нас був певний конфлікт між НАК "Нафтогаз" і Кабінетом міністрів з приводу погляду на цю модель. Протягом двох останніх тижнів ми знайшли компромісне рішення", - цитує Оржеля lb.ua.

В рамках цієї моделі компанія "Магістральні газопроводи" переведена з підпорядкування Мінекоенергії в Мінфін, "щоб не було якихось елементів впливу".

Після переходу оператора ГТС у власність "Магістральних газопроводів" держава передасть газотранспортну систему в управління цього оператора. Зараз ТОВ "Оператор ГТС України" в 100% власності "Нафтогазу України" і виконує функцію технічної експлуатації ГТС.

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За словами міністра, анбандлінг відбудеться до кінця року, і тепер Україна має всі елементи, щоб підписати договір інтерконектора і договір транспортування газу з російською стороною, як цього вимагають європейські правила.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів затвердив модель анбандлінгу OU (ownership unbundling), яка передбачає виведення як оператора, так і самої ГТС за межі групи "Нафтогаз". Сама компанія наполягала на моделі ISO (independent system operator), яка передбачає збереження ГТС в "Нафтогазі", тоді як незалежний оператор передається незалежного органу або стороні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149148
 
 
 Топ коментарі
 
А мы думали, что Вас в Трускавце и тому и другому научили...
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Мля, что это такое? Чем анбандинг отличается от кунилингуса?
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А, точно, анбандЛинг. Но от этого понятней не стало. Неужели нет аналогов на рідній мові, на худой конец - по русски?
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Мля, что это такое? Чем анбандинг отличается от кунилингуса?
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анбалдинг, там рядом, по соседству. Просто слово с ошибкой написано
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А, точно, анбандЛинг. Но от этого понятней не стало. Неужели нет аналогов на рідній мові, на худой конец - по русски?
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гугл говорит:
(добровольное оперативное само-разукрупнение монолитных промышленных групп на более компактные, подвижные и самостоятельные структуры)

Разделяй и властвуй кароче...
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Мдааа, было непонятно, а теперь стало нихуя не понятно. )))
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Будут нафтогаз раскуркуливать. Газотранспортной системой будет другая контора заниматься. Так как я везде вижу зраду, то могу предположить, что ГТС будут рулить кацапы...
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А мы думали, что Вас в Трускавце и тому и другому научили...
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Да в Житомире даже магазин под маркой "Lidl". Правда, в самой этой сети о нем ни слуху ни духу Кабмін оновив план розділення "Нафтогазу": "Магістральні газопроводи" передано в підпорядкування Мінфіну, - Оржель - Цензор.НЕТ 6734
Кабмін оновив план розділення "Нафтогазу": "Магістральні газопроводи" передано в підпорядкування Мінфіну, - Оржель - Цензор.НЕТ 2574
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Я лучше в Миноре в Депре скуплюсь, там точно кошерное. )))
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Это где такое интересно?Зайду взять пива, хочется почувствовать как милость божья забулькает в желудке.
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Дык я и до сих пор не знаю, что это за дядя. )))
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Че дальше? Продажа газпрому и порезка на лом?
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