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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:газ (1030) газові переговори (96) Єврокомісія (287) перемовини (1379) Росія (19921)

 У Кремлі сумніваються, що тристоронні переговори щодо газу 19 вересня дадуть якийсь конкретний результат

У Кремлі не чекають досягнення конкретних домовленостей від майбутньої зустрічі Єврокомісія-Україна-РФ щодо газової проблематики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам у середу.

"Не варто очікувати від цієї зустрічі якихось конкретних домовленостей, безумовно, там потрібно вести ще багато кропіткої роботи", - сказав він.

У такий спосіб представник Кремля відповів на запитання, чи вдасться сторонам домовитися з урахуванням політичного значення цих переговорів.

"Це питання економічної доцільності, тому профільні відомства домовлятимуться", - заявив Пєсков.

Прессекретар президента РФ утримався від відповіді на запитання, чи очікує Кремль зближення позицій на цій зустрічі, переадресувавши його до Міненерго.

Також читайте: Газові переговори з РФ будуть складними, але Україна підготувалася, - Гончарук

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель підтвердив участь української делегації в тристоронніх переговорах між Єврокомісією, Україною та Росією 19 вересня.

"Ми високо цінуємо зусилля Мароша Шефчовича щодо організації наступного раунду тристоронніх переговорів. Ми впевнені, що завдяки медіації Єврокомісії буде знайдено конструктивне рішення, яке буде повністю відповідати європейському законодавству. Я буду очолювати українську делегацію, наша команда вже активно готується", - додав Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149147
 
 
 Топ коментарі
 
Европа не будет мерзнуть зимой, по этому контракт заключат в любом случае, даже на год... надавят
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https://newrezume.org/news/2019-09-15-33278 - Россия это большой вонючий сарай

На днях известный французский актер кино Жерар Депардье так прокомментировал свой отъезд из России Canal+: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».

У Кремлі сумніваються, що тристоронні переговори щодо газу 19 вересня дадуть якийсь конкретний результат - Цензор.НЕТ 6577
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т.е. в крымле хорошо понимают, шо они потные падлы и с ихними падлючими
требованиями дела не будет - ну шо ж - в етом есть резон.....
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Вангую контракт на 1 год или сколько там нужно времени шоб закончить трубу северного потока... на не выгодных для нас условиях
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Комиссия то трехсторонняя, т.е. на нас будет давить еще и Европа продажная.
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Европа не будет мерзнуть зимой, по этому контракт заключат в любом случае, даже на год... надавят
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В Украине электричество не знают куда девать .
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Знают куда. За границу по дешовке нашу електроенергию толкают. Зато нам не дают больше 5 кВт и то только по 1,7грн.
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Никуда лапти не денутся. К ограничению заполнения СП2 добавились ограничения по опалу. У Украины - козыри! Главное, что б Зеленые Пейсы не прогнулись!
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ограничения СП2 нету. газопровод вне ЕС находится. по опалу -12 млрд. ну не поставят словакии 12 млрд. прогонят их по силе сибири в китай... неделю назад ее достроили через 1-2 месяца газ уже пойдет. опал там не самый мощной газовод. еугал строится для сп-2. вот он и определит все.
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Ни Коболев, ни Витренко на продление существующего контракта на 1 год не пойдёт!
Они - профессионалы своего дела и патриоты.
Вот если их зебня заменит, тогда это будет свидетельствовать о готовности сдать национальные интересы.
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а шо кацапы вернули бабло за которые эти патриоты 42 ляма зелени на премии между собой раздербанили?
я щось пропустив? У Кремлі сумніваються, що тристоронні переговори щодо газу 19 вересня дадуть якийсь конкретний результат - Цензор.НЕТ 3608
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Евросоюзу давно потрібно проявити характер!! А тих хто сомнівається нікуди не запрошувати, чого дарма час витрачати і газ їм повністю залишити. Тоді зразу всі сумніви пройдуть бо бюджет затріщить...
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https://newrezume.org/news/2019-09-15-33278 - Россия это большой вонючий сарай

На днях известный французский актер кино Жерар Депардье так прокомментировал свой отъезд из России Canal+: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».


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т.е. в крымле хорошо понимают, шо они потные падлы и с ихними падлючими
требованиями дела не будет - ну шо ж - в етом есть резон.....
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отрицательный результат это тоже результат))... весной заломим выше цену за транзит)
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как понятно по тексту, сторонам договориться неудастся....
Интересно, где Украина возьмет газ в 2020?
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в словакии как вариант
в первый раз что ле У Кремлі сумніваються, що тристоронні переговори щодо газу 19 вересня дадуть якийсь конкретний результат - Цензор.НЕТ 4539
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СОФИЯ, 18 сентября. Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием.
"Строительство "Балканского потока" начинается, во время честной и открытой процедуры государственная компания из Саудовской Аравии стала исполнителем проекта. Пока некоторые нас спрашивали об отношениях с соседями, с Россией, с Саудовской Аравией, сегодня был подписан договор [об исполнении проекта]. 90% труб для "Балканского потока" уже доставлено в Болгарию из России, и уже завтра мы начнем развозить их по трассе, финансирование обеспечено, 308 км газопровода будет построено до конца января 2020 года. После провала "Южного потока", Балканам сейчас дается новый шанс, чтобы был реализован проект строительства глобального газопровод", - подчеркнул болгарский премьер.
"Нам нравится название "Балканский поток", мы приняли все условия, которые болгарское руководство предъявляет к газопроводу, российская сторона поставляет трубы, мы участвуем в этом проекте своей продукцией", - сказал Мантуров.
В апреле итало-саудовский консорциум "Аркад" стал победителем тендера на строительство газопровода в Сербию через территорию Болгарии, однако контракт с ним после серии судебных разбирательств был подписан только 18 сентября.
"Аркад" был готов построить газопровод за €1,29 млрд (за 250 дней), либо €1,1 млрд (за 615 дней).
Прогноз инвестиционных расходов составляет 2 767 115 441 левов (около €1,4 млрд).
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