 У Кремлі сумніваються, що тристоронні переговори щодо газу 19 вересня дадуть якийсь конкретний результат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам у середу.
"Не варто очікувати від цієї зустрічі якихось конкретних домовленостей, безумовно, там потрібно вести ще багато кропіткої роботи", - сказав він.
У такий спосіб представник Кремля відповів на запитання, чи вдасться сторонам домовитися з урахуванням політичного значення цих переговорів.
"Це питання економічної доцільності, тому профільні відомства домовлятимуться", - заявив Пєсков.
Прессекретар президента РФ утримався від відповіді на запитання, чи очікує Кремль зближення позицій на цій зустрічі, переадресувавши його до Міненерго.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель підтвердив участь української делегації в тристоронніх переговорах між Єврокомісією, Україною та Росією 19 вересня.
"Ми високо цінуємо зусилля Мароша Шефчовича щодо організації наступного раунду тристоронніх переговорів. Ми впевнені, що завдяки медіації Єврокомісії буде знайдено конструктивне рішення, яке буде повністю відповідати європейському законодавству. Я буду очолювати українську делегацію, наша команда вже активно готується", - додав Оржель.
Они - профессионалы своего дела и патриоты.
Вот если их зебня заменит, тогда это будет свидетельствовать о готовности сдать национальные интересы.
я щось пропустив?
На днях известный французский актер кино Жерар Депардье так прокомментировал свой отъезд из России Canal+: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».
требованиями дела не будет - ну шо ж - в етом есть резон.....
Интересно, где Украина возьмет газ в 2020?
в первый раз что ле
СОФИЯ, 18 сентября. Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием.
"Строительство "Балканского потока" начинается, во время честной и открытой процедуры государственная компания из Саудовской Аравии стала исполнителем проекта. Пока некоторые нас спрашивали об отношениях с соседями, с Россией, с Саудовской Аравией, сегодня был подписан договор [об исполнении проекта]. 90% труб для "Балканского потока" уже доставлено в Болгарию из России, и уже завтра мы начнем развозить их по трассе, финансирование обеспечено, 308 км газопровода будет построено до конца января 2020 года. После провала "Южного потока", Балканам сейчас дается новый шанс, чтобы был реализован проект строительства глобального газопровод", - подчеркнул болгарский премьер.
"Нам нравится название "Балканский поток", мы приняли все условия, которые болгарское руководство предъявляет к газопроводу, российская сторона поставляет трубы, мы участвуем в этом проекте своей продукцией", - сказал Мантуров.
В апреле итало-саудовский консорциум "Аркад" стал победителем тендера на строительство газопровода в Сербию через территорию Болгарии, однако контракт с ним после серии судебных разбирательств был подписан только 18 сентября.
"Аркад" был готов построить газопровод за €1,29 млрд (за 250 дней), либо €1,1 млрд (за 615 дней).
Прогноз инвестиционных расходов составляет 2 767 115 441 левов (около €1,4 млрд).