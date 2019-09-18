 Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови ФДМ, а також ухвалив низку інших кадрових рішень. ПЕРЕЛІК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, Уряд погодив внесення до Верховної Ради України подання Прем’єр-міністра України про призначення Сенниченка Дмитра Володимировича Головою Фонду державного майна України.
Уряд також призначив низку заступників, якими стали:
У Міністерстві інфраструктури
Форсюк Наталія Валеріївна – заступником Міністра,
Клітіна Олександра Петрівна – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.
У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Ніколайчук Сергій Анатолійович – заступником Міністра.
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
Ілляшенко Олексій Володимирович – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.
У Міністерстві юстиції
Горовець Євгеній Миколайович – першим заступником Міністра,
Банчук Олександр Анатолійович – заступником Міністра,
Оніщук Ольга Миколаївна – заступником Міністра з питань державної реєстрації,
Ліщина Іван Юрійович – заступником Міністра – Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.
Уряд також провів низку звільнень. Зокрема, у Міністерстві екології та природних ресурсів звільнені з посад заступників Міністра Вакараш Віктор Михайлович та Полуйко Василь Юліанович. У Міністерстві інфраструктури – Довгань Віктор Миколайович з посади заступника Міністра з питань європейської інтеграції.
Насвіт Олег Іліодорович звільнений з посади першого заступника Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження у зв’язку з досягненням пенсійного віку, а також В’ятрович Володимир Михайлович з посади Голови Українського Інституту національної пам’яті за угодою сторін.
Крім того, Уряд погодив тимчасове покладення виконання обов’язків генерального директора ПАТ "Центренерго" на Потапенка Володимира Івановича.
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.
Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків.
...
.
.
Это так же верно, как и то что Северная Корея выигала прошлый чемпионат мира по футболу.
Не веришь? Спроси ЛЮБОГО из Северной Кореи.
но то была девушка и вообще мы с ней обо всем уже давно забыли и не о чем говорить.
а так да - мощный список!
один я сумую?
це сироти (с)
Вертолёт заправленным держите, небось.