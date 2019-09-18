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 Політика України
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Все про:Кабмін (3124) кадри (153) призначення (437) звільнення (661) ФДМ (74)

 Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови ФДМ, а також ухвалив низку інших кадрових рішень. ПЕРЕЛІК

Сьогодні, 18 вересня, Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень з кадрових питань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, Уряд погодив внесення до Верховної Ради України подання Прем’єр-міністра України про призначення Сенниченка Дмитра Володимировича Головою Фонду державного майна України.

Уряд також призначив низку заступників, якими стали:

У Міністерстві інфраструктури

Форсюк Наталія Валеріївна – заступником Міністра,

Клітіна Олександра Петрівна – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Ніколайчук Сергій Анатолійович – заступником Міністра.

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У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Ілляшенко Олексій Володимирович – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерстві юстиції

Горовець Євгеній Миколайович – першим заступником Міністра,

Банчук Олександр Анатолійович – заступником Міністра,

Оніщук Ольга Миколаївна – заступником Міністра з питань державної реєстрації,

Ліщина Іван Юрійович – заступником Міністра – Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.

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Уряд також провів низку звільнень. Зокрема, у Міністерстві екології та природних ресурсів звільнені з посад заступників Міністра Вакараш Віктор Михайлович та Полуйко Василь Юліанович. У Міністерстві інфраструктури – Довгань Віктор Миколайович з посади заступника Міністра з питань європейської інтеграції.

Насвіт Олег Іліодорович звільнений з посади першого заступника Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження у зв’язку з досягненням пенсійного віку, а також В’ятрович Володимир Михайлович з посади Голови Українського Інституту національної пам’яті за угодою сторін.

Крім того, Уряд погодив тимчасове покладення виконання обов’язків генерального директора ПАТ "Центренерго" на Потапенка Володимира Івановича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149141
 
 
 Топ коментарі
 
Осла обрали вожаком
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.

Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків.

...
.
.
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Та щось не бачу я взагалі рейтингу у Зеленського. Може процентів так з 10 і набереться. Що з того, що з іншого боку. А рейтинг то дутий.
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Осла обрали вожаком
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.

Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків.

...
.
.
 показати весь коментар
 
 
Та щось не бачу я взагалі рейтингу у Зеленського. Може процентів так з 10 і набереться. Що з того, що з іншого боку. А рейтинг то дутий.
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Человек всех увольняет , для "нас" старается . Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы ФГИ, а также принял ряд других кадровых решений - Цензор.НЕТ 2379
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Угу, зато у Пети 99% - инфа 100000%.
Это так же верно, как и то что Северная Корея выигала прошлый чемпионат мира по футболу.
Не веришь? Спроси ЛЮБОГО из Северной Кореи.
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А триденну жалобу , за підпал будиночка Гондарьової , кабмін буде вводить , чи ні ???😈
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от ни одной фамилии раньше не слышал, кроме как Николайчук,
но то была девушка и вообще мы с ней обо всем уже давно забыли и не о чем говорить.
а так да - мощный список!
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хорек,ты еще и сумковать умеешь))))))))))))))))))
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У вас, братва Бени Бабломойского, бабки заканчиваются.
Вертолёт заправленным держите, небось.
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