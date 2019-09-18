 Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови ФДМ, а також ухвалив низку інших кадрових рішень. ПЕРЕЛІК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, Уряд погодив внесення до Верховної Ради України подання Прем’єр-міністра України про призначення Сенниченка Дмитра Володимировича Головою Фонду державного майна України.

Уряд також призначив низку заступників, якими стали:

У Міністерстві інфраструктури

Форсюк Наталія Валеріївна – заступником Міністра,

Клітіна Олександра Петрівна – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Ніколайчук Сергій Анатолійович – заступником Міністра.

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У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Ілляшенко Олексій Володимирович – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерстві юстиції

Горовець Євгеній Миколайович – першим заступником Міністра,

Банчук Олександр Анатолійович – заступником Міністра,

Оніщук Ольга Миколаївна – заступником Міністра з питань державної реєстрації,

Ліщина Іван Юрійович – заступником Міністра – Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.

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Уряд також провів низку звільнень. Зокрема, у Міністерстві екології та природних ресурсів звільнені з посад заступників Міністра Вакараш Віктор Михайлович та Полуйко Василь Юліанович. У Міністерстві інфраструктури – Довгань Віктор Миколайович з посади заступника Міністра з питань європейської інтеграції.

Насвіт Олег Іліодорович звільнений з посади першого заступника Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження у зв’язку з досягненням пенсійного віку, а також В’ятрович Володимир Михайлович з посади Голови Українського Інституту національної пам’яті за угодою сторін.

Крім того, Уряд погодив тимчасове покладення виконання обов’язків генерального директора ПАТ "Центренерго" на Потапенка Володимира Івановича.